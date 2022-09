Sieg berechtigt Corinne Kamm zur WM-Teilnahme

Corinne Kamm am Wettkampf in Basel. Bild: PD

Corinne Kamm, in Wil praktizierende Psychologin, hat den Fitnesswettkampf Hyrox in Basel in ihrer Altersklasse gewonnen. Bei Hyrox-Wettkämpfen, die in verschiedenen Ländern stattfinden, müssen verschiedene Fitness- und Kraftübungen durchgeführt werden.

Corinne Kamm gewann bei den Women Pro 30-34. Bild: PD

Kamm, die in Bazenheid aufgewachsen ist, siegte in der Kategorie Women Pro der 30 bis 34-Jährigen vor der Britin Lisa Burt und der Deutschen Laura Neumann. Mit ihrer Zeit von 01:21:07 qualifizierte sie sich für die Weltmeisterschaften in Manchester im März 2023. Hyrox ist gemäss Selbstbeschreibung ein Wettkampf für jedermann, wobei die Pro-Kategorien das oberste von drei Leistungslevels bezeichnen. (rop)