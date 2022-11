Ebnat-Kappel wird Etappen- und Schlussort der Toure de Suisse Women

Sepp Giger und Christian Spoerlé vom lokalen OK unterschreiben mit Tour-Direktor Olivier Senn die nötigen Verträge. Bild: PD

Am Montag 19. Juni 2023 und am darauffolgenden Dienstag hält der Radsport Einzug in Ebnat-Kappel. Wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist, endet die dritte Etappe der Tour de Suisse Women am Montagabend in Ebnat-Kappel. Am Dienstag starten die Fahrerinnen dann zu einer Etappe durch das Toggenburg, deren Ziel sich wiederum im Doppeldorf befindet.

Als Etappenziel und -start kommt Ebnat-Kappel die Rolle eines so genannten Hubs zu. Wo genau Strecken durchführen werden, ist noch nicht bekannt. Die hügelige Gegend im Toggenburg biete den Fahrerinnen aber viel Abwechslung und einige Herausforderungen, heisst es beim Organisationskomitees (OK).

Linda Indergand (rechts) während einer Etappe der ersten Tour de Suisse Women, die im Jahr 2019 stattfand. Die Schweizer Spitzenfahrerin wird 2023 ebenfalls in Ebnat-Kappel starten und ins Ziel kommen. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Gemäss Mitteilung ist das OK seit kurzem mit der Planung beschäftigt. Es brauche nicht nur die Infrastruktur, um den Fahrerinnen auf der Strecke und im Ziel- und Startbereich die nötige Sicherheit und Komfort zu gewährleisten. Auch für die zahlreichen Fans und die Sponsoren müsse gesorgt sein.

Die Tour de Suisse der Frauen wird im kommenden Jahr erst zum dritten Mal ausgetragen. Die Teilnahme von bekannten Fahrerinnen wie Jolanda Neff, Marlen Reusser und Linda Indergand, die alle Olympia- und WM-Medaillen gewonnen haben, zeigt, dass das Rennen bei den Profis bereits einen hohen Stellenwert geniesst. Im vergangenen Jahr waren 175 Fahrerinnen am Start. (pd/rop)