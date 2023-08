Bazenheid: Die TheaterZone Wil spielt die «Mordsbeerdigung»

Die TheaterZone Wil spielt in der Alten Zwirnerei Mühlau in Bazenheid. Bild: zvg

Vor vier Jahren hat sich die TheaterZone Wil mit dem Spiel «Am Fenster – Endstation Frauenknast» in der Wiler Lockremise erstmals einem grossen Publikum vorgestellt. Im vergangenen Sommer war dann «Die Nymphe Thetis und der alte Mann» auf dem Spielplan, ein heiteres Freilichtspiel auf 2000 Metern über Meer, in freier Natur auf dem Zwinglipass am Fusse des Altmanns.

Schon diese beiden früheren Stücke sind wahrlich keine leichte Kost gewesen, und nun also die «Mordsbeerdigung», eine wunderbare schwarze Komödie, ein Spiel mit bissigem Humor, einer Prise Tiefsinn und Originalität.

Sterben – ach wie tragisch. Aber Überleben scheint noch viel schwieriger. Ein explosives Gemisch zwischen der Tragik des Sterbens und den Gedanken und Hintergedanken der trauernden Hinterbliebenen bereichert jede Trauerfeier. Das Leben geht schliesslich weiter, und allzu traurig sind all die verrückten Geschehnisse ums Sterben dann doch wieder nicht.

Nun gastiert die TheaterZone in der Alten Zwirnerei Mühlau in Bazenheid. Der junge Verein verfolgt andere Ziele als die meisten anderen Theaterorganisationen: Er bringt nicht nur Theaterstücke auf die Bühne, sondern bietet Interessierten jeden Alters Kurse an, in denen sie ein sicheres Auftreten lernen, ihr Können verbessern und gelegentlich mit viel Plausch eine kleineres oder grösseres Theaterspiel aufführen können.

Mit solchen Zielsetzungen trägt der Verein zur Pflege und Steigerung der Qualität des Laientheaters bei. Alle – auch ohne jede Bühnenerfahrung – sind eingeladen, völlig ungezwungen für einen bescheidenen Beitrag an den monatlichen Schauspielübungen mitzumachen. Dabei kommen immer auch Plausch und Geselligkeit zu Zug.

Nun ist alles angerichtet. Willkommen bei der Mordsbeerdigung am 16. / 20. / 22. und 30. September in der Alten Zwirnerei Mühlau in Bazenheid. (pd)