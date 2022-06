Seilziehen: Mosliger Frauen siegen in Gonten

Die Mosligerinnen bejubeln ihren Turniersieg. Bild: PD

Als letztes Team des Seilziehclub Mosnang starteten am Wochenende die Frauen in die Schweizer Meisterschaft 2022. In Gonten waren insgesamt sechs Teams am Start, die gemäss Medienmitteilung wohl kaum ebenbürtiger sein konnten.

Die Mosligerinnen konnten im Halbfinale die amtierenden Schweizer Meister Sins 1 über die 4m-Markierung ziehen und sicherten sich so den Einzug ins Finale. Auch dieser ging gegen das Team aus Stans-Oberdorf über drei Züge, wobei sich die Toggenburgerinnen schliesslich den Turniersieg holten.

Voller Einsatz der Frauen in Gonten. Bild: PD

Für das Mixed Team aus Mosnang war in Gonten gegen den amtierenden Schweizer Meister aus Stans im Halbfinale nichts zu holen. Auch im kleinen Final reichten die Kräfte der Toggenburger nicht mehr aus. Der vierte Platz ist nach dem 6. Rang in Waldkirch eine Steigerung, jedoch ist noch viel Luft nach oben.

Rosehöckler waren in Ostschweizer Meisterschaft am Start

In Wuppenau fand am Samstag das dritte Turnier der Ostschweizer Meisterschaft im Seilziehen statt. Die Rosehöckler aus Mosnang gewannen das Turnier mit einem Full-House. Dank dem Tagessieg und dem Sieg zuvor in Waldkirch übernehmen die Mosliger nun die Führung in der Jahreswertung. (red)