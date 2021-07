TOGGENBURG-TICKER Baustelle im Zentrum Wattwil: Endspurt vor den Baumeisterferien +++ Trotz Starkregen-Warnung im Toggenburg: Die Feuerwehren mussten nicht raus +++ Einbau des Deckbelags beim Kreisel Brendi Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Toggenburg: In unserem Toggenburg-Ticker finden Sie einen Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.

Freitag, 16. Juli, 09:04 Uhr

Baustelle im Zentrum Wattwil: Wichtige Etappenziele vor den Baumeisterferien

Die Bushaltestelle an der Wattwiler Poststrasse wird in den nächsten Tagen mit einer massiven Betonplatte versehen. Bild: PD

(pd/sas) Die Bauleitung der Baustelle im Zentrum Wattwil geht zurzeit davon aus, dass die gesamten Rohbauarbeiten in der östlichen Fahrbahn vor den Baumeisterferien, also bis am 25. Juli, abgeschlossen werden können. Wie es in einer Medienmitteilung heisst, konnte in der Poststrasse die erste Belagschicht bereits eingebaut werden. Die Bushaltestelle wird noch mit einer massiven Betonplatte verstärkt. Für deren Einbau wird jedoch trockenes Wetter vorausgesetzt. Gemäss den Prognosen sollte dieses nächste Woche eintreffen.

Nach dem erfolgreichen Versetzen des Färberbrunnens kann in den kommenden zwei Wochen der Trottoirbereich auf der östlichen Seite des Dorfplatzes fertiggestellt werden. Sollte es die Witterung zulassen, wird auch hier die erste Belagschicht noch im Juli eingebaut.

An der Bahnhofstrasse werden aktuell zwischen Manor und Schuhhaus Tiefenbacher die letzten Leitungen im Trottoirbereich verlegt. Anschliessend wird das Erdreich bis und mit St.Galler Kantonalbank planiert. Falls möglich soll auch hier noch im Juli die erste Belagschicht eingebaut werden.

Mit den Arbeiten an der Postbrücke begonnen

Termingerecht wurden die Arbeiten an der Postbrücke in Angriff genommen. Die Steinsockel wurden bereits demontiert. Derzeit werden Materialanalysen durchgeführt, welche Aufschluss darüber geben werden, ob Massnahmen zur Substanzerhaltung der Brücke erforderlich sind.

Mit ihrem grossen Einsatz haben sich die Arbeiter der beauftragten Bauunternehmen einen Urlaub redlich verdient: Während der Baumeisterferien vom 26. Juli bis 6. August wird daher mit einem reduzierten Personalbestand gearbeitet.

Donnerstag, 15. Juli, 18:01 Uhr

Trotz Starkregen-Warnung im Toggenburg: Die Feuerwehren mussten nicht raus

Hochwasser der Thur bei Lütisburg. Bild: Sara Stojcic

(sdu) Das Toggenburg dürfte mit einem blauen Auge davongekommen sein. Zwar war die Thur wie hier bei Lütisburg voll und einige Felder wurden in Mitleidenschaft gezogen. Polizeisprecher Hanspeter Krüsi sagte aber am gestern Abend zu dieser Zeitung, dass es für das Toggenburg keine Feuerwehraufgebote der kantonalen Notrufzentrale gab.

Donnerstag, 15. Juli, 09:55 Uhr

Toggenburger Turnfest im Jahr 2023 findet in Zuzwil statt

(gk) Im Juni 2023 findet das Toggenburger Turnfest in Zuzwil statt. Es werden zwischen 3'500 und 5'000 Turnerinnen und Turner erwartet. Das Organisationskomitee arbeitet bereits mit Hochdruck an den Vorbereitungen. Der Gemeinderat begrüsst die Durchführung des sportlichen Anlasses in Zuzwil.

Die Delegierten des Kreisturnverbands Toggenburg haben der Kandidatur von Zuzwil als Austragungsort des Toggenburger Turnfestes im Jahr 2023 ohne Gegenstimme zugestimmt. Mit der neuen Sporthalle, der Dreifachturnhalle im Oberstufenzentrum Sproochbrugg sowie den Turnhallen in der Stadt Wil und den dazugehörigen Aussensportplätzen ist Zuzwil für die Organisation bestens gerüstet.

Dreitägige Veranstaltung

Urs Honold, Präsident des OK und Max Flammer, Vizepräsident, orientierten den Gemeinderat mit einem Grobkonzept über die Organisation des Turnfestes. Während drei Tagen, von Freitag, 23. Juni bis Sonntag,25. Juni 2023, sollen zahlreiche Turnvereine aus der nahen und weiteren Region nach Zuzwil reisen, um sich in verschiedenen Wettkampfdisziplinen zu messen. Letztmals fand das Toggenburger Turnfest im Jahr 2004 in Zuzwil statt.

Wettkampfbetrieb

Für einen solchen Grossanlass benötigt es viel Platz und geeignete Infrastrukturen. Mit der neuen Sporthalle und den guten Anschlüssen nach Wil und zum Oberstufenzentrum Sproochbrugg in Zuckenriet sind diese Voraussetzungen bestens erfüllt. Am Freitag soll ein Spieleabend in den Turnhallen von Wil, Zuckenriet und Zuzwil stattfinden. Für die Wettkämpfe der Leichtathletik ist die Sportanlage Rüti in Henau reserviert.

Das Wochenende soll gänzlich dem Wettkampfbetrieb, ebenfalls auf den verschiedenen Anlagen und auf den Grundstücken zwischen der Weieren- und der Henauerstrasse («Bürgerguet» und «Langfori») verteilt, gewidmet werden. Der Gemeinderat hat dem OK seine Zustimmung für die Nutzung des Gemeindegrundstücks Nr. 1245 im «Bürgerguet» als Wettkampfplatz erteilt.

Fest ausserhalb des Dorfzentrums

Der Festbetrieb am Freitag- und Samstagabend wird auf dem Gebiet «Langfori» installiert. Der Gemeinderat begrüsst es, dass der Festbetrieb nicht mitten im Dorf auf der Schulanlage Zuzwil stattfindet. Für «Nachtschwärmer» von auswärtigen Vereinen, die nicht nach Hause gehen können, wird nahe der Thur ein Zeltplatz eingerichtet.

Donnerstag, 15. Juli, 09:31 Uhr

Einbau des Deckbelags beim Kreisel Brendi

Der Kreisel Brendi in Wattwil Bild: Sara Stojcic

(gk/uh) Die Arbeiten für die zweite Etappe der Umfahrung Wattwil schreiten planmässig voran. Bereits seit einem Jahr ist der Kreisel Brendi in Betrieb. Ab Montag, 26. Juli 2021 baut das Tiefbauamt des Kantons St.Gallen den Deckbelag beim Kreisel ein.

Im Rahmen der Deckbelagsarbeiten beim Knoten Brendi kommt es zu Einschränkungen im Strassenverkehr. Von Montag, 26. Juli bis Sonntag, 8. August 2021 finden die Vor- und Deckbelagsarbeiten in vier Etappen statt. Für jede Bauphase gilt eine andere Verkehrsführung.

Busse der Linie 622 (Rapperswil–Wattwil) betroffen

Die jeweiligen Verkehrsumleitungen werden während der Bauzeit signalisiert. Tagsüber kommen Verkehrskadetten zum Einsatz und in der Nacht wird der Verkehr durch Lichtsignalanlagen geregelt. Die Arbeiten sind witterungsabhängig und verschieben sich bei schlechter Witterung auf den nächsten Werktag. Um die engen Terminvorgaben einzuhalten, müssen die Arbeiten vereinzelt nachts stattfinden.

Von den Einschränkungen sind auch die Busse der Linie 622 (Rapperswil–Wattwil) betroffen. Die Haltestellen «Wattwil Spital» und «Wattwil Brendi» können während der Verkehrsumleitung nicht bedient werden. Die betroffenen Fahrgäste werden gebeten, die Haltestelle «Wattwil Bahnhof» zu benutzen.

Mittwoch, 14. Juli, 17:51 Uhr

Ab 22 Uhr gilt eine Unwetterwarnung für Wattwil

Von Mittwoch bis Freitag könnte es auch in Wattwil zu heftigen Niederschlägen und Gewittern kommen. Leserbild:

Matthias Hautle



(pd) Die Meteocentrale hat für Wattwil eine Unwetterwarnung der Stufe Rot herausgegeben. In der aktuellen Wetterlage, wo es in der ganzen Schweiz zu starken Niederschlägen und Gewittern kommt, überrascht das wenig. Allerdings gilt die Unwetterwarnung in Wattwil für ganze 46 Stunden beginnend heute Abend um 22 Uhr. Dass eine Unwetterwarnung für so einen langen Zeitraum herausgegeben wird, ist nicht alltäglich.

Mittwoch, 14. Juli, 09:46 Uhr

Baumwipfelpfad für Prix Montagne nominiert

Am 7. September wird der Prix Montagne verliehen. Unter den Nominierten ist auch der Baumwipfelpfad Neckertal. Bild: Urs Bucher

(pd) Zum elften Mal in Folge verleihen die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) und die Schweizer Berghilfe den Prix Montagne. Nominiert wurden Unternehmen, die auf modellhafte Weise zur wirtschaftlichen Diversifikation im Berggebiet beitragen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Unter den sechs ausgewählten Projekten ist auch der Baumwipfelpfad Neckertal zu finden. Die Auszeichnung ist mit 40'000 Franken dotiert. Ob sich der Baumwipfelpfad durchsetzen kann, wird sich am 7. September an einer Preisverleihung in Bern zeigen.

An dieser wird Bundesrätin Viola Amherd als Ehrengast anwesend sein. Die Walliserin war in den Anfangsjahren des Prix Montagne selbst Mitglied der Jury und kennt als ehemalige Stadtpräsidentin von Brig-Glis die Wirtschafts- und Innovationskraft der Bergregionen aus eigener Erfahrung.

Mittwoch, 14. Juli, 06:20 Uhr

Zwei Toggenburger Bauernbetriebe beteiligen sich am 1.-August-Brunch

Am 1. August laden viele Bauernbetriebe zum Brunch ein. Bild: PD

Am 1. August laden elf St.Galler Familien zum Frühstück auf den Bauernhof ein. Damit es von allem genug hat, ist eine Anmeldung bei der Bauernfamilie nötig. Alle Anbieter sind hier aufgeführt.

Neben dem kulinarischen Erlebnis bietet der 1. August-Brunch auch einen Blick hinter die Kulissen der Landwirtschaft und sorgt für Unterhaltung: Während sich die Kinder in Streichelzoos, Ballenburgen oder Spielecken verweilen, können die erwachsenen Personen den Musikklängen folgen oder mit den Tischnachbarn plaudern. Die gesellige Stimmung unter den Leuten machen das Bruncherlebnis einmalig.

Plätze sind begrenzt

Im Kanton St. Gallen bieten elf Betriebe einen 1. August-Brunch an und laden die Besucher ein, bei ihnen gemütlich und genussvoll in den Nationalfeiertag zu starten. Dazu zählen mit der Familie Roth aus Oberhelfenschwil und der Alpwirtschaft Älpli (Krinau) zwei Betriebe aus dem Toggenburg.

Das reichhaltige Buffet mit Speck, Käse, Konfitüre und frischem Brot ist von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Die Platzzahl auf den Höfen ist beschränkt, weshalb eine Anmeldung bis spätestens 30. Juli direkt bei der Bauernfamilie erforderlich ist.

Dienstag, 13. Juli, 16:32 Uhr

Durch die ergiebigen Regenfälle führen die Flüsse viel Wasser

Die Thur, hier bei der Mühlaubrücke in Bazenheid, führt zurzeit sehr viel Wasser. Bild: Pablo Rohner

(bl) Die vielen Regenfälle der vergangenen Tage haben dazu geführt, dass die Thur und der Necker derzeit extrem viel Wasser führen.

Vor grösseren Schäden sind die Regionen Toggenburg und Wil zum Glück bisher aber verschont geblieben.

Die Gefahr besteht allerdings, dass dies in den nächsten Tagen nicht so bleibt. Besonders am Donnerstag werden weitere ergiebige Regenfälle vorausgesagt. Die Prognosen gehen davon aus, dass teilweise bis zu 62 Millimeter Regen fallen wird.

Dienstag, 13. Juli, 14:56 Uhr

Feuerwehrdepot im Wattwiler Flooz wird an Wärmeverbund angeschlossen

Das Depot der Feuerwehr Wattwil-Lichtensteig. Bild: Beat Lanzendorfer

(gek/bl) Laut einer Mitteilung im «Wattwil aktuell», entschied der Gemeinderat bereits im Jahre 2015, das Feuerwehrdepot Flooz an den Wärmeverbund Wattwil anzuschliessen. Weil damals der Gasheizkessel noch nicht ersetzt werden musste, wurde die Realisierung vertraglich auf 2021 festgelegt.

Mit dem gegenständlichen Auftrag werde nun die Wärmeübergabestation, die Hauszentrale und -verteilanlage zwischen dem bestehenden Hausanschluss und dem Wärmeverbund realisiert.

Dienstag, 13. Juli, 13:11 Uhr

Die Gottesdienste in Ganterschwil der evang. Kirchgemeinde beginnen früher

Die evangelische Kirche in Ganterschwil. Bild: Beat Lanzendorfer

(pd/bl) Gemäss einer Mitteilung starten die Gottesdienste in der evangelischen Kirchgemeinde Unteres Toggenburg bisher nicht einheitlich. In Zukunft sollen nun die Gottesdienste der evangelischen Kirchgemeinde Unteres Toggenburg in allen Kirchen zur selben Zeit anfangen.

Dies hat zur Folge, dass ab Sonntag, 8. August, die Gottesdienste in Ganterschwil neu um 9.30 Uhr beginnen (bisher um 9.45 Uhr).

Dienstag, 13. Juli, 11:14 Uhr

Uzwil als Aushängeschild beim 22. Bazenheider Cup vom 4. und 6. August

Bazenheid, hier die Siegermannschaft des letzten Jahres, möchte das eigene Turnier im August zum zwölften Mal gewinnen. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) Seit wenigen Tagen ist das Teilnehmerfeld komplett – und das hat es in sich. Der Bazenheider Cup Ausgabe 2021 verspricht zum hochkarätigsten der Geschichte zu werden.

Angeführt wird das Teilnehmerfeld von 1.-Liga-Neuling Uzwil, der es sich trotz Aufstieg nicht nehmen lässt, den Ifang zu beehren. Es versteht sich von selbst, dass die Mannschaft um Trainer Armando Müller den Turniersieg im Visier hat. Es wäre der fünfte insgesamt, aber der erste nach einer langen Durststrecke. Der letzte Turniersieg geht auf das Jahr 2014 zurück.

Bazenheid ist der Titelverteidiger

Als Titelverteidiger gehen die Einheimischen ins Rennen, die ihr eigenes Turnier zum insgesamt zwölften Mal gewinnen könnten. Für das neue Trainerduo Bernhardsgrütter/Dux dürften die Spiele wichtige Erkenntnisse für die zwei Wochen später startende Meisterschaft bringen. Mit dem Wiler Nachwuchs kommt wie Uzwil ein langjähriger Stammgast auf den Ifang. Die Mannschaft spielt wie Bazenheid in der 2. Liga interregional.

Das Feld wird komplettiert von Bronschhofen (2. Liga) und Wattwil Bunt (2. Liga) sowie von Henau, das am letzten Spieltag der zurückliegenden Meisterschaft die Rückkehr in die 2. Liga schaffte.

Die Gruppenspiele gehen am Mittwoch, 4. August über die Bühne. Am Freitag, 6. August wird der Turniersieger ermittelt. Die sechs Teams werden wie immer in zwei Dreiergruppen eingeteilt, wobei sich am Ende des ersten Tages nur die beiden Gruppensieger für das Endspiel qualifizieren.

Dienstag, 13. Juli, 09:59 Uhr

Lütisburg sucht Freiwillige für den Erhalt des Wanderwegnetzes

Das Lütisburger Wanderwegnetz ist weitläufig. Nun wird es wie jedes Jahr im August wieder instand gestellt. Bild: Beat Lanzendorfer

(gek/bl) Gemäss einer Mitteilung im «Lütisburg aktuell», würden auf die Sommerwochen schon bald wieder angenehm kühlere Spätsommer- und Herbsttage folgen. Dann sei die Zeit, in der es die Wanderer wieder vermehrt in die Natur und in das Lütisburger Wandergebiet ziehe.

Deshalb gedenkt die Gemeinde, das Wanderwegnetz innerhalb der Gemeindegrenzen der alljährlichen «Revision» zu unterziehen. Damit die anfallenden Arbeiten auf dem Lütisburger Wanderwegnetz durchgeführt werden könnten, sei die Gemeinde auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen.

Freiwillige Helferinnen und Helfer seien deshalb am Samstag, 14. August, um 13.30 Uhr willkommen. Treffpunkt sei beim Bauamt Lütisburg. Nach Möglichkeit können passendes Werkzeug und Handschuhe bereits mitgebracht werden. Nach getaner Arbeit seien die Helferinnen und Helfer zum anschliessenden Grillplausch eingeladen.

Dienstag, 13. Juli, 07:56 Uhr

Der Ostschweizer Fussballverband hat die fairsten Clubs ermittelt

Die Bütschwiler Frauen leisteten ihren Beitrag, damit der Toggenburger Fussballclub in der Fairnesswertung den zweiten Platz belegte. Bild: Beat Lanzendorfer

(pd/bl) Der Ostschweizer Fussballverband zeichnet jedes Jahr die fairsten Clubs aus. Diese werden anhand der erhaltenen gelben und roten Karten ermittelt. Die besondere Ehre fällt nun auf den FC Eschlikon, der in der abgelaufenen Saison als fairster Verein brillierte.

Die Thurgauer überzeugten mit 41 Strafpunkten aus 78 Partien und gewannen die Fairplaywertung mit grossem Vorsprung. Auf dem zweiten Platz folgt der FC Bütschwil. Die Spielerinnen und Spieler aus dem Toggenburg erhielten in 104 Spielen 63 Strafpunkte. Den dritten Platz beansprucht der FC Tobel-Affeltrangen für sich.

Der Ostschweizer Fussballverband gratuliert den Siegern und bedankt sich gleichzeitig bei allen Beteiligten, welche ihren Beitrag zu fairen und sicheren Spielen geleistet haben.

Dienstag, 13. Juli, 06:32 Uhr

Beschränkte Öffnungszeiten des Lütisburger Gemeindehauses im Sommer

Das Lütisburger Gemeindehaus beschränkt während dreier Wochen seine Öffnungszeiten. Bild: Beat Lanzendorfer

(gek/bl) Vom 19. Juli bis am 6. August gelten für das Lütisburger Gemeindehaus veränderte Öffnungszeiten. Die Verwaltung ist während dieser drei Wochen nur am Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag jeweils von 08.00 bis 11.30 Uhr geöffnet. Am Nachmittag bleibt das Gemeindehaus jeweils geschlossen. Am Donnerstag sogar den ganzen Tag.

Während der aktuellen Woche sowie vom 9. bis 13. August, also in der Zeit der ersten und fünften Sommerferienwoche, gelten die ordentlichen Öffnungszeiten.

Montag, 12. Juli, 13:02 Uhr

Wattwil: Parkierungsreglement in Kraft gesetzt

(gk/ahi) Mit dem Parkierungsreglement wird das Abstellen von Fahrzeugen auf öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen und auf Grundstücken im Eigentum oder im Nutzungsrecht der Gemeinde geregelt sowie die Bewilligungs- und Gebührenpflicht geordnet. Damit ist angestrebt, eine höhere Verfügbarkeit sowie eine zweckmässige Nutzung der Parkplätze zu sichern. Wattwil ersetzt nun das bestehende Reglement aus dem Jahre 1998.

Das vorliegende Parkierungsreglement wurde zwischen dem 15. Januar und 23. Februar 2021 dem fakultativen Referendum unterstellt, welches unbenutzt blieb. Der Gemeinderat hat die Inkraftsetzung des neuen Parkierungsreglements per 1. Oktober 2021 beschlossen, teilt der Gemeinderat mit.

Montag, 12. Juli, 12:39 Uhr

Wattwil: Bald 60 Unterflurbehälter auf dem Gemeindegebiet

In Wattwil stehen aktuell 59 Unterflurbehälter - ähnlich wie das Bildbeispiel aus Kirchberg - zur Verfügung. Bild: Beat Lanzendorfer

(gk/ahi) Vor einigen Jahren hat der Gemeinderat die Umsetzung eines neuen Abfallkonzepts beschlossen, mit welchem die bisherige Strassensammlung des Kehrichts in Unterflurbehälter (UFB) verlagert werden soll. Inzwischen konnten 59 UFB platziert werden. Der Vorteil bei diesem Konzept ist, dass der Hauskehricht zeitunabhängig, einfach und flexibel nach den persönlichen Lebensgewohnheiten individuell entsorgt werden kann, schreibt der Gemeinderat.

Der Gemeinderat hat nun einen Dienstbarkeitsvertrag mit der Eigentümerin der Liegenschaft abgeschlossen, so dass in Kürze an der Poststrasse 22 ein weiterer UFB installiert werden kann.

Montag, 12. Juli, 09:14 Uhr

Lichtensteig: «Gofechössi» zweimal ausverkauft

Die erste Aufführung konnte bei schönem Sommerwetter auf dem Goldenen Boden gezeigt werden, die zweite musste dann witterungsbedingt abgebrochen werden. Bild: Stephan K. Haller/facebook

(ahi/pd) Am Wochenende startete das Kinder- und Jugendtheater «Gofechössi» in Lichtensteig die neue Saison. Auf dem Goldenen Boden zeigte das Ensemble des Zirkus Fahraway sein neues Programm «Ballett».

So liessen sich die fast 450 kleinen und grossen Zuschauenden in zwei Vorstellungen von einem mitreissenden, umwerfend komischen und artistisch hochstehenden Programm begeistern. Fünfzig Palletten standen dabei im Mittelpunkt. Die Vorstellung am Freitag konnte bei wunderschönem Wetter gefeiert werden, am Samstag musste sie kurz vor Ende wegen dem einsetzenden Regen abgebrochen werden.

Die verantwortlichen Organisatoren, Susanne Roth und Stephan K. Haller, freuten sich trotzdem sehr über den grossen Zuschaueraufmarsch und den gelungenen Auftakt – und versprachen zahlreich weitere kulturelle Höhepunkt in den kommenden Monaten. «Im September geht es mit dem regulären Theaterprogramm weiter. Und in einem Jahr werden wir wieder mit einem Zirkus starten.»

Sonntag, 11. Juli, 18:22 Uhr

Schlegel glänzt am Rigi Schwinget

Werner Schlegel bezwingt im fünften Gang den Nordwestschweizer Eidgenossen Patrick Räbmatter. Bild: Pascal Schönenberger

(pd) Nicht wie gewohnt, trafen sich die Schwinger für den Rigi Schwinget in Ibach SZ, statt in Rigi Staffel. Wegen der Pandemie wurde der Schwinget ins Tal verschoben und ohne Zuschauer durchgeführt. Ob Tal oder Berg, die Nordostschweizer Schwinger liessen sich dabei nicht beeinflussen uns so konnte Samuel Giger das Fest vor dem jungen Toggenburger Werner Schlegel für sich entscheiden. Der NOS Verband kann somit beim ersten Bergkranzfest mit einem Doppelsieg nach Hause reisen.

Sonntag, 11. Juli, 14:48 Uhr

Wasserkorporation Neckertal: Gemeinde sagt Unterstützung für Erneuerungsarbeiten zu

(gk/uh) Die Gemeinde Neckertal beteiligt sich aufgrund der GVA-Beitragsgutsprachen bei der Wasserkorporation Neckertal mit einem Totalbetrag von 79 000 Franken am neuen Fernsteuerkabel Hochzone Enzenberg, an der Sanierung Quellgebiet Reitenberg und an der Leitungssanierung in der Tüfi Wald-Schönengrund.

Freitag, 9. Juli, 14:33 Uhr

Mosnang erhält wegen Hackerangriff neue Website

Die Website der Gemeinde Mosnang wurde aus Sicherheitsgründen vom Netz genommen. Screenshot: ahi

(ahi/gk) Auf die Website der Gemeinde Mosnang ist ein Angriff von Dritten erfolgt. Dies teilt der Gemeinderat mit. Eine Schadenanalyse oder Reparatur lohnt sich nicht, da der bisherige Auftritt veraltet ist.

Aufgrund dessen wurde die Firma Swisscom Directories AG, Zürich mit der Gestaltung einer neuen Website beauftragt. Mit dem neuen Auftritt steht den Bürgerinnen und Bürger ab Ende Juli 2021 ein Medium zur Verfügung, welches sowohl den Nutzer als auch der Gemeindeverwaltung eine einfache und benutzerfreundliche Handhabung verspricht.

Freitag, 9. Juli, 13:59 Uhr

Zieht Zürcher Stadtpräsidentin ins Toggenburg?

Corine Mauch will Stadtpräsidentin und Stadtzürcherin bleiben. Bild: Keystone

(ahi) Die Stadtpräsidentin von Zürich, Corine Mauch, und ihre Partnerin haben Ende 2019 in Ebnat-Kappel ein 1’000 Quadratmeter grosses Grundstück mit Haus erworben. Dies vermeldet «Inside Paradeplatz» heute und stellt die Frage, ob es denn die SP-Frau nun von der Limmatstadt weg ziehe.

Die Frage ist insbesondere deshalb berechtigt, weil Zürich seine Bürgerschaft im Februar nächsten Jahres an die Urnen ruft und Corine Mauch sich als Präsidentin der Stadt erneut zur Verfügung stellt. Wenngleich es ihre letzte Amtsdauer sein dürfte und ein Rücktritt im Laufe der Legislatur denkbar ist.

Die Internet-Zeitung zitiert dann jedoch eine Sprecherin der Stadtpräsidentin, die festhält, dass Corine Mauch in keinster Weise einen Wegzug aus Zürich plane, sondern weiterhin eine begeisterte Bewohnerin der Stadt bleiben wolle.

Freitag, 9. Juli, 13:42 Uhr

Andreas Schweizer für Schützenkönigskonkurrenz am «Eidgenössischen» qualifiziert

Andreas Schweizer von den Sportschützen Neckertal. Bild: Sabine Camedda

(sas) Die ersten Resultate des Eidgenössischen Schützenfests in Luzern sind bekannt. Der Brunnödliger Andreas Schweizer konnte sich mit guten Resultaten in drei Disziplinen – mit dem Gewehr über 300 Meter, sowie mit der Pistolen über 50 Meter und über 25 Meter – für den Schützenkönigsausstich qualifizieren. Mit Benjamin Burri, ebenfalls aus Brunnadern, ist bei den Pistolenschützen über 25 Meter ein weiterer Toggenburger Schütze im Wettkampf dabei.

Vereine dürfen sich über Eichenlaub freuen

Ebenfalls bereits bekannt sind die Resultate bei den Vereinskonkurrenzen. Bei den Gewehrschützen über 300 Meter klassierten sich die Sportschützen Neckertal in der ersten Kategorie auf dem 24. Rang. In der zweiten Kategorie kam die SG Nesslau auf Rang 5. In allen vier Kategorien waren insgesamt 14 Vereine klassiert.

Die Pistolenschützen über 50 Meter lieferten in der Vereinskonkurrenz zwei Top-Ten-Resultate. Die Sportschützen Neckertal klassierten sich in der Kategorie 2 auf dem vierten Rang. Die Pistolenschützen Alt St.Johann und Umgebung belegen in der Kategorie 3 den sechsten Platz.

Ausserdem klassierten sich die Sportschützen Mosnang mit dem Kleinkalibergewehr über 50 Meter auf dem siebten Rang. Der Verein ist damit der bestrangierte Ostschweizer Verein in dieser Disziplin.

Freitag, 9. Juli, 10.39 Uhr

«Mini Schwiiz, dini Schwiiz» – Kirchberg und Ganterschwil erneut am TV

Im August wird es auch ein Wiedersehen mit dem pensionierten Reallehrer Peter Künzle geben. Er spielt auf dem ausgestrahlten Gemeinderundgang eine Hauptrolle. Bild: Beat Lanzendorfer

(ahi/pd) Vor rund einem Jahr hat das Schweizer Fernsehen SRF mit Peter Künzli im Rahmen der Sendung «Mini Schwiiz, dini Schwiiz» eine Entdeckungstour in Kirchberg gemacht. Die Sendung wurde im Oktober 2020 ausgestrahlt.

Das Schweizer Fernsehen wird nun, im Rahmen des diesjährigen Sommerprogramms, die Sendungen mit den Gemeinden Kirchberg und Ganterschwil, aber auch mit den Dörfern Flums, Unterterzen und Goldingen nochmals zeigen. Die Sendung über Kirchberg wird am

5. August um 18.15 Uhr auf SRF1 ausgestrahlt.

Freitag, 9. Juli, 10:16 Uhr

Kirchberg erneut als Energiestadt zertifiziert

Michael Sutter, Anita Fischbacher und Daniel Hagmann freuen sich über die Rezertifizierung. Bild: gk

An der Juni-Sitzung hat die Label-Kommission des Trägervereins Energiestadt der Gemeinde Kirchberg erneut das Energiestadt-Label erteilt. Damit wurde das Audit der Rezertifizierung vom 4. Mai 2021 erfolgreich bestanden.

Von 490 möglichen Punkten konnten 319.3 erreicht werden. Dies ergibt ein Wert von 65 Prozent. Bei der letzten Rezertifizierung im Jahr 2017 konnten 59 Prozent der möglichen Punkte erreicht werden. Die Mindestanforderung zur Erreichung des Zertifikates beträgt 50 Prozent.

Mit diesem guten Ergebnis konnte das Resultat gegenüber 2017 um zirka 7 Prozent verbessert werden. Diese Steigerung ist den Mitgliedern der Energiekommission zu verdanken, welche sich sechs bis sieben Mal pro Jahr treffen und sich mit Massnahmen zur Nachhaltigkeit beschäftigen.

Freitag, 9. Juli, 09:49 Uhr

Wattwil: Färberbrunnen zügelt um 15 Meter

Die Vorbereitungen sind getroffen. Der Brunnen wird voraussichtlich nächste Woche verschoben. Bild: Simon Dudle

(sdu) Keine Sommerferien bei der Grossbaustelle im Dorfzentrum von Wattwil. Voraussichtlich am nächsten Mittwoch wird ein ganzer Brunnen gezügelt. Die Rede ist vom Färberbrunnen, welcher an der Ecke der Bahnhof-, Post- und Wilerstrasse steht. Doch warum der Umzug? Marc W. Bohnenblust von der Gemeinde Wattwil erklärt: «Der Färberbrunnen käme durch die Projekte Dorfplatz/Ebnaterstrasse und Poststrasse ohne Verlegung in den zukünftigen Fussgängerbereich unmittelbar am neuen Fahrbahnrand der Ebnaterstrasse zu liegen. Der neue Standort liegt etwa 15 Meter westlich vom alten Standort vor dem Café Diggelmann. Der Färber schaut neu Richtung Postüberbauung.»

Die Brunnenzüglete hat auch Einfluss auf den Verkehr. Werden die Arbeiten nicht verschoben, wird die Ringstrasse am Mittwochvormittag gesperrt sein. Für die eigentliche Verschiebung muss auch der Verkehr auf der Kantonsstrasse kurz gestoppt werden.

Donnerstag, 8. Juli, 17:06 Uhr

Fahrverbot auf einer Waldstrasse in Mogelsberg, die als Schleichweg genutzt wird

Ein solches Verkehrsschild wird bei der Waldstrasse angebracht. Bild: Raphael Rohner

(gk/sas) Die Waldstrasse zwischen dem Wohnquartier Sonnmatt in Mogelsberg und der Neckertalstrasse wird immer wieder als Abkürzung genutzt. Die Verwaltung der Sonnmatt beantragte dem Gemeinderat deshalb den Erlass eines Fahrverbotes.

Wie der Gemeinderat im neuen Mitteilungsblatt schreibt, hat er diesem Antrag am 29. Juni zugestimmt. Der Gemeinderat verfügt einn Fahrverbot für Motorwagen, Motorräder und Motorfahrräder mit dem Zusatz «Zubringerdienst gestattet». Am Schildstandort «Sonmmattkehrplatz» ist zudem ein Hinweisschild mit dem Hinweis «gilt ab 100 Meter» anzubringen.

Donnerstag, 8. Juli, 15:31 Uhr

Bignik findet am 22. August in Degersheim statt

Die vielen bunten Decken des Bignik sollen im August in Degersheim ausgelegt werden. Bild: PD

(pd/sas) Nach der coronabedingten Absage im letzten Frühjahr fluten die rot-weissen Tücher diesen Sommer den Dorfkern von Degersheim. Die Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee lädt am Sonntag, 22. August, zur Auslegung des wachsenden Kunstwerks Bignik der Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin.

Die erste «Asphaltierung» in Trogen 2019 erfreute sich grosser Beliebtheit. Mit der erneuten Tuchauslegung in einem Dorfkern wollen die Verantwortlichen an diesen Erfolg anknüpfen. Degersheim mit seinen pittoresken Häuserzeilen im Oberdorf eigne sich bestens dafür, schreiben die Organisatoren in einer Medienmitteilung. Das historisch wertvolle Oberdorf sei geradezu prädestiniert für die textile Intervention Bignik.

Neben den Regelungen betreffend Veranstaltungen ist auch das Wetter massgeblich, ob die Auslegung zustande kommt. Für ein Gelingen der Auslegung sind aber auch viele helfende Hände gefragt. Rund 2700 Tuchmodule sollen ausgelegt werden. Ist das Wetter stabil und trocken, findet die Auslegung am Sonntag, 22. August statt. Sollte es regnen, wird Bignik auf den 12. September verschoben.

Donnerstag, 8. Juli, 14:02 Uhr

Ballontage in Ebnat-Kappel finden erst wieder 2023 statt

Ein solche reges Ballontreiben wird es in diesem Jahr in Ebnat-Kappel nicht geben. Bild: Ralph Ribi (Ebnat-Kappel, 29. August 2019)

(pd/sas) Die 11. Internationalen Ballontage Toggenburg, geplant für den 2. bis 5. September 2021, sind aufgrund der zu grossen Planungsunsicherheiten abgesagt. Dies ist auf der Internetseite der Organisatoren zu lesen.

Mit dieser Absage steige gleichzeitig die Vorfreude auf die Langdistanzweltmeisterschaft der Gasballonpilotinnen und -piloten, dem Gordon Bennett, mit Start am 2. September 2022 in der Stadt St.Gallen.

Die nächste Durchführung der Ballontage Toggenburg in Ebnat-Kappel ist für den Spätsommer 2023 vorgesehen.

Donnerstag, 8. Juli, 11:07 Uhr

Laufbahnberatungen sind wieder vor Ort möglich

Im BIZ in Wattwil finden sich viele Informationen zum Thema Beruf und Laufbahn. Bild: PD

(pd/sas) Aufgrund der aktuellen Regelung des Bundesrates sind nun Berufs- und Laufbahnberatungen wieder im BIZ in Wattwil möglich. Im Haus Casablanca gibt es Antworten zu Fragen rund um die Laufbahn und Bewerbungsdossiers. Auch Standortbestimmungen und Unterstützung bei der Suche nach Weiterbildungen oder beruflichen Neuorientierungen geben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berufs- und Laufbahnberatung.

Die Berufs- und Laufbahnberatung Toggenburg hilft gerne in einem persönlichen Beratungsgespräch weiter. Termine können telefonisch unter 058 229 05 00 oder per Mail an info@blbtoggenburg@sg.ch oder online auf der Website berufsberatung.sg.ch angemeldet werden.

Das Berufsinformationszentrum (BIZ) ist zudem wieder jeden Nachmittag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am Mittwochnachmittag sind kostenlose Kurzgespräche möglich, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Vom 26. Juli bis 6. August bleibt die BLB Toggenburg geschlossen.

Donnerstag, 8. Juli, 09:43 Uhr

Film und Diskussion in Wattwil: Von der Küche ins Parlament – 50 Jahre Frauenstimmrecht

Die Frauen kämpften vehement dafür, dass auch sie ihre Meinung an der Urne kundtun dürfen. Bild: PD

(pd/sas) Die Schweiz war eines der letzten Länder der Welt, die 1971 das Stimm- und Wahlrecht für Frauen eingeführt hat. Der Weg von der Küche ins Parlament war für die Schweizer Frauen steinig und lang – vier Generationen mussten dafür kämpfen, dass das männliche Stimmvolk den Frauen das Recht auf politische Mitbestimmung gewährte.

Der Dokumentarfilm «De la cuisine au parlément» erinnert an zahlreiche Frauen, die mit ihrem Engagement für die Rechte der Frauen gekämpft haben und den Mut hatten, den ihnen zustehenden Platz in der Schweizer Geschichtsschreibung einzufordern. Mit Feingefühl und Humor zeichnet Stéphane Goëls diesen Weg im Film nach.

Besonderes Kinoerlebnis am 15. Juli

Zum 50-Jahr-Jubiläum der Einführung des Frauenstimmrechts lädt das Kino Passerelle unter der Leitung von Peter Bötschi am Donnerstag, 15. Juli, um 19 UHr zu einem besonderen Kinoerlebnis ein. Nach einem kurzen Apéro wird um 19.30 Uhr der Film «De la cuisine au parlément» gezeigt.

Im Anschluss an den Film findet eine Podiumsdiskussion mit Teilnehmerinnen statt, die sich auf politischer und gesellschaftlicher Ebene für die Rechte der Frauen eingesetzt haben und dies immer noch tun. Es sind dies Kathrin Bolt (Pfarrerin und Kabarettistin), Rita Roos-Niedermann (ehem. Regierungsrätin und Direktorin der Pro Infirmis Schweiz) und Franziska Ryser (Nationalrätin). Die Moderation liegt bei der ehemaligen Kantonsrätin Clarisse Pellizzari.

Mittwoch, 7. Juli, 15:03 Uhr

Jetzt ist es definitiv: Openair Bütschwil findet statt

Das Openair Bütschwil wartet am letzten Juli-Wochenende mit einem attraktiven Line-Up auf. Bild: PD

(ahi/pd) Was sich bereits abgezeichnet hat, wird Tatsache: Die Organisatoren haben sich entschieden, das Openair Bütschwil wie geplant am 30. und 31. Juli durchzuführen.

Am Samstag spielen handverlesene Schweizer Musik-Grössen auf unserer Bühne. Feinstes Songwriting und eingängigen Gitarrensound bietet Steiner & Madlaina aus Zürich. Das Volk-Pop-Duo hat schon auf den renommiertesten Festivalbühnen Europas gespielt und kommt Ende Juli ans Openair im Toggenburg. Die St. Galler Newcomerin Joya Marleen hat den Pop im Blut und mit ihren 18 Jahren schon das Prädikat «SRF 3 Best Talent» in der Tasche.

Ob Dodo mit dem «Hippie-Bus» anreist? «Wir wissen es nicht», schreiben die Organisatoren. Aber der Reggae-Mann hat seinen Überhit bestimmt mit dabei, wenn er am Samstagabend in Bütschwil auf der Bühne steht. Dodo, der selbsternannte «Minister of Good Vibes», spielt eines seiner ersten Konzerte nach der langen Corona-Pause in Bütschwil und ist «heiss auf Live».

In den späten Abendstunden strömt der farbig-vielfältige Elektro-Sound der Badener Musikerin und Produzentin Sensu über das Openair-Gelände. Den Abschluss macht Cella. In anderen Jahren legte er an der Streetparade auf. Diesen Sommer bringt der Zürcher Club-Vibes unter den Bütschwiler Nachthimmel.

Am Freitagabend steigt die Party wie gewohnt im Festzelt - musikalisch untermauert vom Indie-Folk-Duo Kids of Adelaide und DJ Ceekay.

Tickets sind ab sofort im Ticketshop erhältlich. Aufgrund der vom Bundesrat verordneten Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie muss jeder Gast ein gültiges Covid-Zertifikat vorlegen. Auf Covid-19 negativ getestete Personen erhalten ein temporäres Covid-Zertifikat. Das Openair Bütschwil bietet die Möglichkeit, sich direkt vor dem Festivalgelände kostenlos testen zu lassen. Testbeginn ist eine halbe Stunde vor Geländeöffnung. Die Kosten werden vom Bund übernommen.

Mittwoch, 7.Juli, 10:41 Uhr

Ganterschwil: Integration auf dem Fussballplatz

Eine Multikulti-Mannschaft gewann am Ganterschwiler Grümpelturnier die Kategorie Sie und Er. Bild: PD

(pd/ahi) Das Ganterschwiler Grümpelturnier bot einmal mehr allen Bewegungsbegeisterten die Möglichkeit sich spielerisch zu messen.

Die von Coach Madina Azizi aus Afghanistan zusammengestellte Multikulti-Mannschaft mit Landsleuten aus Afghanistan, Eritrea und Iran, gewann die Kategorie Sie und Er und zeigt mit ihrer Teilnahme, wie Menschen aus verschiedenen Nationen über die Freude am Spiel und der Bewegung in Kontakt kommen können.

Die sprachliche Kommunikation beim Organisieren der Trainings war, wenn auch eine Herausforderung, ein gutes Mittel zur Verständigung in deutscher Sprache. Dem Kulturverein Ganterschwil als Initiator des Grümpeltuniers ist es gelungen, eine Kultur der Vielfalt auf dem Spielfeld zu vereinen.



Dienstag, 6. Juli, 16:46 Uhr

Wattwil: Eröffnung des Café Trotzdem Toggenburg

Konzert in einem Café Trotz-Dem Bild: PD

(pd) Am 5. August eröffnet das Café Trotzdem Toggenburg in Wattwil. Es ist ein ungezwungener Treffpunkt für Menschen mit Demenz und für ihre Angehörigen. Im Sektionsgebiet von Alzheimer St. Gallen/beider Appenzell gibt es bereits vier solcher Cafés, in Altstätten, St. Gallen, Vilters und Wil.

Unter der fachkundigen Leitung von Esther Lacher aus Wattwil findet Immer am ersten Donnerstag im Monat im Cafe am Dorfbach an der Ringstrasse 10 von 14 Uhr bis 17 Uhr ein unbeschwerter, gemütlicher Nachmittag mit Musik, Gesang, Spielen, Geschichten oder Kurzreferaten statt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen lediglich für ihre Konsumation auf. Sie gehen keinerlei Verpflichtungen ein, müssen sich nicht anmelden und entscheiden selbst, wie lange sie bleiben und ob sie am Programm teilnehmen möchten.



Dienstag, 6. Juli, 16:41 Uhr

Wildhaus: Denkschwendi - Visionen für ein Tal

Schwendisee oberhalb Wildhaus an einem schönen Frühlingstag 2020. Am Donnerstag findet am Schwendisee die erste Diskussion in einer Reihe über die Zukunftsperspektiven der Region statt. Bild: Christiana Sutter

(pd) In einer Gesprächsreihe der Klangwelt Toggenburg erforschen Einheimische ihre Heimat, ergründen Wahrnehmungen, suchen Neuland und skizzieren Zukunftsperspektiven. Das schreibt die Klangwelt Toggenburg im neuesten Newsletter.



Die Gesellschaft verändert sich - global und auch sehr lokal. Was wünschen sich die Toggenburgerinnen und Toggenburger für ihr Tal? Wohin soll der Weg wirtschaftlich, kulturell, aber auch touristisch gehen? Was bleibt an Tradition, was entwickelt sich weiter? Die Denkschwendi ist eine wiederkehrende Diskussions- und Denkrunde rund um das Thema Transformation und findet auf der Schwendi statt, wo bald das Klanghaus zu stehen kommt.



Stimmen und Geschichten aus dem Tal

Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Fachrichtungen, Hintergründe und Interessen denken gemeinsam über eine Zukunft des Toggenburg nach und erörtern Visionen für ihre Region. Bereits im Vorfeld der Diskussionen kann ins Thema des Abends eingetaucht werden.

In eigens dafür produzierten Audio-Beiträgen erklingen unterschiedlichste Stimmen und Geschichten aus dem Tal, die sich mit Wandel und Visionen beschäftigen. Die Audio-Beiträge sind im Internet kostenlos abrufbar (www.festivaljahr.ch/denkschwendi. Ebenso werden dort die Diskussionsrunden von anfangs Juli, September, Oktober und November online als frei zugänglicher Live-Stream übertragen.



Das Toggenburg erfindet sich neu

Bei der ersten Denkschwendi vom Donnerstag 8. Juli, unterhalten sich Daniel Blatter (Region Toggenburg), Dimitrij Stockhammer (Re-User & Tiny Home Bauer) sowie Patrizia Egloff (Energietal Toggenburg) über Innovation im Tal.

Das Gespräch führt Sabine Meyer, welche gemeinsam mit Co-Produzentin Patricia Banzer in der Hintergrund- und Podcastredaktion von Radio SRF arbeitet. Beide sind zudem als freie Autorinnen diverser Audio-Projekte (u.a. für das Onlinemagazin Republik) tätig.



Tavolata Musicale

Neue Wege geht die Klangwelt Toggenburg mit der Veranstaltung «Festimfall» auch am 20. und 21. August. In einer Kooperation mit dem Johanneum in Neu St. Johann richten die Veranstaltungsmacher unter der Ägide des Kulinarikexperten Dominik Flammer (u.a. «Das kulinarische Erbe der Alpen») eine Tavolata Musicale im Klosterhof aus. Ausführliche Informationen unter www.festivaljahr.ch/festimfall.

Montag, 5. Juli, 16:26 Uhr

Alpauffahrt auf die Alp Sellamatt

Die Sennen haben der aufgehenden Sonne die Schau gestohlen. Bild: Christiana Sutter

(red) Am Samstag war Alpauffahrt auf die Alp Sellamatt in Alt St.Johann. Bereits ab fünf Uhr standen die Schaulustigen am Strassenrand auf der Alp und warteten geduldig auf die Sennen. Die Liebhaber der Toggenburger Kultur und Tradition freuten sich ab den johlenden Sennen in ihren traditionellen Trachten. Mit ihren gelben Hosen und den roten Brusttüchern stahlen die Sennen der aufgehenden Sonne die Schau.

Montag, 5. Juli, 14:48 Uhr

Sonntagsmesse auf der Alp Ergeten



Der Trychler-Club Dreien organisierte die Messe. Bild: PD

(PD) Auf dem Weg zwischen Hulftegg und Hörnli liegt mitten im Naturschutzgebiet die Alp Ergeten. Jährlich organisiert der Trychler-Club Dreien eine Alpmesse mit Verpflegungsmöglichkeit. Am Sonntag war es wieder soweit.

Der Trychler-Club läutete den Gottesdienst mit einem kleinen Umzug ein. Zur festlichen Mitgestaltung hat der Jodelclub Kirchberg-Bazenheid unter der Leitung von Stefan Segmüller mit Jodelgesängen beigetragen: «Der elei ghör Lob und Ehr»; «I luege ue i d’Berge»; «Dankä säge»; «Mit Dym Säge» und zur Kommunion ein Naturjodel. Den feierlichen Abschluss der Messe bildete der Betruf von Marcel Loser. Über 200 Personen haben an der Feier teilgenommen.

Jodelclub Kirchberg-Bazenheid hat die Alpmesse mitgestaltet. Bild: PD

Montag, 5. Juli, 11:24 Uhr

Umfahrung Bazenheid während fünf Nächten gesperrt

Die Umleitung wird signalisiert. Bild: Werner Schelbert

(red) Das Tiefbauamt des Kantons St.Gallen führt umfangreiche Unterhalts- und Reinigungsarbeiten an der Umfahrung Bazenheid durch. Die Umfahrung bleibt in der Nacht vom Sonntag, 11.Juli, bis Mittwoch, 14.Juli, zwischen dem Anschluss Zwizach und Bräägg sowie in der Nacht vom Donnerstag, 15.Juli, zwischen Stelz und dem Anschluss Zwizach für jeglichen Verkehr gesperrt.

Die erwähnten Streckenabschnitte sind jeweils ab 19 Uhr bis morgens um 5 Uhr nicht befahrbar. Der Verkehr wird während der ersten vier Nächte über die Industriestrasse nach Bazenheid und weiter zum Anschluss Bräägg umgeleitet. In der Nacht vom Donnerstag, 15.Juli, erfolgt die Umleitung über die Wolfikonerstrasse zum Anschluss Zwizach. Die Umleitungen sind signalisiert.

Das Tiefbauamt und die beauftragten Unternehmen setzen alles daran, die Arbeiten termingerecht abzuschliessen und bitten die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die Anwohnerschaft um Verständnis.

Montag, 5. Juli, 08:51 Uhr

Werner Schlegel siegt in Urnäsch

Werner Schlegel feiert seinen ersten Kranzfestsieg im Alter von 18 Jahren in Urnäsch. Bild: PD/Lorenz Reifler

(red) Am Sonntag stand mit dem Appenzeller Kantonalschwingfest das dritte Kranzfest der Saison 2021 auf dem Programm. Trotz verletzungsbedingten Absagen von den beiden Spitzenschwingern Michael Bless und Martin Hersche, wurde das Schwingfest ohne Zuschauer in Urnäsch durchgeführt. Der Toggenburger Werner Schlegel konnte dabei seinen ersten Kranzfestsieg feiern. Der 18-jährige Sennenschwinger aus Hemberg feierte zuvor in dieser Saison bereits fünf Festsiege.

Im Schlussgang am Sonntag trat der Appenzeller Dominik Schmid gegen Werner Schlegel an. Schlegel lag einen halben Punkt vor Schmid, doch dies interessierte den Toggenburger Zimmermann nicht. Er fackelte nicht lange und so lag Schmid nach den ersten Sekunden bereits auf dem Rücken und Werner Schlegel feierte seinen ersten Kranzfestsieg. Schwingerkönig Thomas Sutter konnte den Toggenburger nur loben, «es ist eine wahre Freude, dem jungen Schwinger zuzuschauen. Er schwingt mit so einer grossen Leidenschaft und so attraktiv, es macht richtig Spass».

Sonntag, 4. Juli, 18:54 Uhr

Lichtensteig: Einheimische Anbieter am günstigsten

Lichtensteig mit der Stadtaustrasse am linken Bildrand. Bild: PD

(gk/mkn) Wegen der hohen Auftragssumme mussten die Baumeisterarbeiten für die Erneuerung der Strassen und Werke in der Stadtau offen ausgeschrieben werden. Erfreulicherweise hat trotzdem ein regionaler Anbieter den Zuschlag für die Ausführung der Arbeiten er­halten. Das schreibt der Gemeinderat Lichtensteig.

Es handelt sich um die Arge Stadtau, bestehend aus den beiden Firmen Pozzi AG und E. Weber AG aus Wattwil. Die Kosten des Auftrages lägen mit rund 1,929 Millionen Franken leicht unter dem Voranschlag, heisst es weiter. Der Start der Arbeiten sei für August vorgesehen. Derzeit würden die letzten Detailplanungen laufen.

Sonntag, 4. Juli, 10:18 Uhr

Oberhelfenschwil bedankt bei den Freiwilligen für ihren Einsatz

Gemeindepräsident Toni Hässig begrüsst die Gäste des Dankeschön-Anlasses beim Weidhof in Oberhelfenschwil. Bild: Urs M. Hemm

Am Samstag lud die Gemeinde Oberhelfenschwil Bürgerinnen und Bürger, die sich mit Freiwilligenarbeit für das Wohl der Gemeinde einsetzen, zu einem Dankeschön-Anlass in den Weidhof ein. Gemeindepräsident Toni Hässig begrüsste die zahlreichen Gäste, bevor es ans reichhaltige Buffet zum Brunch ging.

Freitag, 2. Juli, 13:21 Uhr

Die Bütschwilerin Chiara Scherrer ist nicht für Tokio selektioniert worden

Mit der Nicht-Selektion für die Olympischen Spiele muss Chiara Scherrer in diesem Jahr einen weiteren Rückschlag einstecken. Marc Schumacher / freshfocus

Dieser Entscheid tut richtig weh. Die Bütschwiler Leichtathletin Chiara Scherrer kann Ende Juli nicht an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. Ihr Exploit beim internationalen Meeting in Luzern war vergebens. Dabei war sie am Dienstag nach ihrer über 3'000 Meter Steeple erzielten Bestzeit von 9:40,30 Minuten noch zuversichtlich, dass sie praktisch auf den letzten Drücker ins Flugzeug nach Japan einsteigen darf.

Dass es trotzdem nicht gereicht hat, erfuhr sie bei der Veröffentlichung der Weltrangliste am Mittwoch: «Dort bin ich auf dem 49. Platz erschienen. Für Platz 45 fehlen mir drei Punkte.» Zur Erinnerung: In Tokio sind 45 Läuferinnen startberechtigt. Als 49. hat sie 1'187 Punkte, die Läuferin auf Position 45 drei mehr.

Die gelaufenen Zeiten sowie die Platzierung geben jeweils Punkte. Ihr Sieg in Luzern hat ihr 70 Punkte eingebracht. «Und wäre ich eine Sekunde schneller gelaufen, hätte es wohl gereicht.» Die 25-Jährige ist in diesem Jahr vom Pech verfolgt. Im Winter haben ihr nur wenige Hundertstel zur Qualifikation für die Hallen-EM gefehlt, nun der knappe Entscheid gegen sie bei der Olympia-Selektion

«Ich habe alles gegeben und kann mir nichts vorwerfen», sagte Chiara Scherrer am Telefon. Ihr war die Enttäuschung logischerweise deutlich anzumerken.

Freitag, 2. Juli, 11:42 Uhr

Roman Kellenberger wird Trainer beim Viertligisten Ebnat-Kappel

Roman Kellenberger, vorne im gelben Tenü, übernimmt beim FC Ebnat-Kappel das Amt des Trainers. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) Wenige Tage nach dem Abschluss der Spielzeit 2020/2021, die den Abstieg von Ebnat-Kappel in die 4. Liga zur Folge hatte, präsentieren die Obertoggenburger einen neuen Trainer.

Es handelt sich um Roman «Chellä» Kellenberger, der die letzten vier Jahre bereits als Spieler auf dem Untersand tätig war. Über die Verpflichtung sagt Sportchef Alex Blatter: «Er war von Anfang an unser Favorit, deshalb freuen wir uns, dass es geklappt hat. Er kennt die Abläufe, den Verein und die Spieler bestens, da er selber noch in der ersten Mannschaft aktiv war.

Der 33-jährige ist in Züberwangen aufgewachsen, heute wohnt er in Wil. Seine fussballerische Karriere begann als Junior beim FC Zuzwil. Als Aktiver war er viele Jahre beim FC Kirchberg, kehrte nach einem kurzen Abstecher nach Bazenheid wieder dorthin zurück, bevor er den Weg zum FC Ebnat-Kappel fand.

Der Disponent bei einem Wiler Unternehmen, das in der Wasseraufbereitung tätig ist, freut sich auf seine Aufgabe. «Wenn immer möglich, möchte ich weiterhin als Spielertrainer auf dem Platz stehen.»

Der neuen Saison blickt er optimistisch entgegen: «Wir möchten vorne mitspielen.» Trainiert wird wie bis anhin am Montag- sowie am Donnerstagabend.

Freitag, 2. Juli, 11:01 Uhr

Adrian Ammann wird neuer Präsident beim MSV Libingen

Der Vorstand des MSV Libingen, von links: Annelies Gämperle, Adrian Ammann (neuer Präsident), Wilhelm Hollenstein, Meinrad Meier und Martin Kläger. Bild: PD

(pd) Mitte Juni konnte die Hauptversammlung des Militärschützenvereins Libingen stattfinden. Für Wilhelm Hollenstein, der den Verein während dreier Jahre interimistisch führte, stellt sich neu Adrian Ammann als Präsident zur Verfügung.

Damit sei der Vorstand wieder komplett. Traurig stimmte an der Versammlung der Umstand, dass die Mitglieder im vergangenen Jahr von Ehrenmitglied Meinrad Raschle sowie vom ehemaligen Schützenkollegen und fleissigen Jasser Werner Oberholzer für immer Abschied nehmen mussten.

Wie aus der Mitteilung des Militärschützenvereins weiter hervorgeht, wird auch in diesem Jahr ein Jahresprogramm, das vor allem im Schiessstand in Libingen geschossen wird, durchgeführt.

Freitag, 2. Juli, 10:22 Uhr

Obertoggenburger Feldschiessen in der Laad auf 2022 verschoben

Das Organisationskomitee bedauert, das Obertoggenburger Feldschiessen auf das nächste Jahr verschieben zu müssen. Bild: PD

(pd) Trotz der aktuellen Lockerungen sieht sich das Organisationskomitee nicht in der Lage, ein Feldschiessen nach seinen Vorstellungen zu organisieren. Ausserdem stufen die OK-Mitglieder die Planungssicherheit aufgrund der Coronapandemie als zu gering ein. Zusammen mit dem Bezirksschützenverband wurde deshalb entschieden, das Feldschiessen mit dem bereits ausgearbeiteten Konzept auf das Jahr 2022 zu verschieben.

Entscheid ist schwer gefallen

«Wir haben es uns mit dem Entscheid nicht leicht gemacht und auch heute noch schmerzt es mich in der Seele, all die schönen Vorstellungen von unserem Fest diesen Sommer nicht in Realität umsetzen zu können», bedauert OK-Präsident Ewald Geisser.

«Zu gross waren uns die Unsicherheiten, zu rigide die immer noch geltenden Einschränkungen, als dass wir damit hätten leben und festen können und deshalb zu gross die Gefahr, schlussendlich mit rechtlichen Konsequenzen rechnen zu müssen», begründet er den Entscheid.

Das Feldschiessenprogramm wird natürlich dieses Jahr dennoch geschossen. Alle Vereine können das Programm bei sich in den Ständen bis Ende August durchführen.

Freitag, 2. Juli, 09:48 Uhr

Noldi Hasler übernimmt von Uwe Hubmann das Amt des Baufachmannes

Die Mitglieder des Stiftungsrates mit Pater Walter Strassmann (vorne, Zweiter von rechts). Bild: PD

(pd) Mitte Juni hat der Stiftungsrat St.Iddaburg seine Jahresversammlung durchgeführt und unter anderem die Jahresrechnung 2020 und das Budget 2021 genehmigt.

Dankbar hat der Stiftungsrat zur Kenntnis nehmen können, dass der Freundeskreis St.Iddaburg einen grossen finanziellen Beitrag geleistet hat, um diverse Unterhaltsarbeiten der Stiftung mitzutragen. Weitere kleinere und grössere Spenden hätten mitgeholfen, den Rechnungsabschluss ausgeglichen zu gestalten. Die Massnahmen des BAG hätten sich natürlich auch auf der Iddaburg ausgewirkt und die Verantwortlichen seien froh, wenn sich die ganze Situation sukzessive verbessert und Rückschläge ausbleiben.

Nebst weiteren Traktanden hat die Versammlung vor allem den bisherigen Liegenschaftsverantwortlichen Uwe Hubmann, Gähwil, verabschiedet und seine sechsjährige Arbeit verdankt. Als Nachfolger nimmt Noldi Hasler, Bütschwil, im Stiftungsrat Einsitz und wird die Aufgabe als Baufachmann wahrnehmen.

In der Person von Pater Walter Strassmann hat die Iddaburg einen Wallfahrtspriester, der seine Aufgaben seit Jahren wahrnimmt.

Freitag, 2. Juli, 08:16 Uhr

Ramona Forchini bestreitet am Wochenende ihr viertes Weltcuprennen

Mit dem vierten Weltcuprennen kehrt für die Wattwiler Bikerin Ramona Forchini der Alltag zurück. Bild: PD

(bl) Nach ihrem dritten Platz an der Bike-Marathon-EM am 20. Juni im Wallis, kehrt für die 26-jährige Wattwilerin Ramona Forchini am Wochenende mit dem vierten Weltcup-Rennen der Saison quasi der Alltag zurück. Dieses Mal geht die Reise ins französische Les Gets, das sich rund sechzig Kilometer östlich von Genf befindet.

Bereits heute um 17.30 Uhr geht es beim Short-Track-Rennen für Forchini darum, sich mit einem guten Resultat einen der vorderen Startplätze für das sonntägliche Cross-Country-Rennen zu sichern.

Bei den bisherigen drei Weltcup-Rennen konnte sie die Erwartungen noch nicht erfüllen. Nach dem Medaillengewinn beim Bike-Marathon müsste die Toggenburgerin nun aber genug Moral getankt haben, dass es auch auf den kürzeren Distanzen mit einem guten Abschneiden klappt.

Freitag, 2. Juli, 07:00 Uhr

Pfarrer Josef Manser aus Bütschwil leitet den Gottesdienst beim Seealpsee

Beim Seealpsee findet an diesem Sonntag ein Gottesdienst statt, der vom Bütschwiler Pfarrer Josef Manser geleitet wird. Leserbild: Conny Bianchi

(bl) An diesem Sonntag, 4. Juli, findet bei der Bruderklausenkapelle am Seealpsee ein Gottesdienst statt. Die Predigt und die Eucharistiefeier gestaltet der Bütschwiler Pfarrer Josef Manser.

Gemäss Pfarreiforum beginnt der Gottesdienst um 10.30 Uhr. Musikalisch umrahmt wird er vom Alphorntrio Setteresteg. Er finde bei jeder Witterung statt.

Berggottesdienste