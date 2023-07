Gesperrte Umfahrung: Deutlicher Mehrverkehr in Wattwil

Blick auf die Ebnaterstrasse und die Sportanlage Rietstein im Hintergrund. Bild: PD

Die Umfahrungen von Wattwil, Lichtensteig und Bütschwil werden in diesen Tagen punktuell für den Verkehr gesperrt. Das Strassenkreisinspektorat nimmt während der Sperrungen Tunnelreinigungen, Sicherheitsschnitte und diverse Strassenunterhaltsarbeiten vor.

Am Montag und am Dienstag war die Umfahrung Wattwil, zwischen Brendi und Stegrüti, gesperrt. Am Dienstag und heute Mittwoch ist zudem der Abschnitt zwischen Flooz und Brendi zu. Die dafür nötige Umleitung führte zu Stau in Wattwil selbst.

Auf der Ebnaterstrasse finden zurzeit Bauarbeiten statt, welche die Verkehrslage zusätzlich beeinflussen (Situation am Mittwochvormittag). Bild: PD

Wie ein Leser dieser Zeitung mitteilt, war am Dienstag an der Ebnaterstrasse ein deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen zu beobachten. Am Mittwochvormittag sei die Verkehrsdichte ein Spur weniger hoch als noch am Nachmittag davor, «aber immer noch deutlich erhöht».

Heute Mittwoch sowie am Donnerstag wird die Umfahrung Lichtensteig gesperrt. Kommenden Montag und Dienstag dann die Umfahrung Bütschwil im Abschnitt zwischen Engi und Dietfurt. Wie das Tiefbauamt mitteilt, dauern die Sperrungen jeweils von 7.15 Uhr bis 16.30 Uhr. In Wattwil und Lichtensteig regeln Verkehrsdienste an neuralgischen Kreuzungen den Verkehr. (lsf)