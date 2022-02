TOGGENBURG-TICKER Bauarbeiten in Wattwil werden nach Winterpause wieder aufgenommen +++ Josua Mettler ist in den Top Ten +++ Fussball: Zwei Testspiele am Samstag +++ Unihockey: Saisonende für die Nesslau Sharks Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Toggenburg: In unserem Toggenburg-Ticker finden Sie einen Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.

Donnerstag, 10. Februar, 12:19 Uhr

Bauarbeiten in Wattwil werden nach Winterpause wieder aufgenommen

Im vergangenen Jahr mussten witterungsbedingt einige wenige Rohbauarbeiten bei der Baustelle in Wattwil ausgesetzt werden. Am kommenden Montag erfolgt nun die Wiederaufnahme der Bauarbeiten beim Kirchplatz, wie es in einer Mitteilung heisst. In den nächsten Wochen sind verschiedene Arbeiten zu erledigen: Die geplanten Sitzgelegenheiten, die Kandelaber-Hülsen und die Fundamente für die «Abfallhaie» werden eingebaut. Vor der Liegenschaft Poststrasse 27/29 wird der Zaun versetzt und zusätzlich eine Hecke eingepflanzt.

Die Bauarbeiten in Wattwil wurden nach der Winterpause wieder aufgenommen, im Juni sollten die Arbeiten fertig werden. Bild: PD

Es erfolgt nochmals ein Unterbruch der Bauarbeiten, bis dann im April die Arbeiten für den Deckbelag aufgenommen werden. Die terminlichen Detailplanungen dieses Einbaus sind noch nicht abgeschlossen. Für den Einbau der Deckbeläge sind trockenes Wetter und Bodentemperaturen von mindestens 15 Grad erforderlich. Das Projekt Umgestaltung Bahnhof- und Poststrasse in Wattwil sollte bis im Juni fertig realisiert sein. (pd/mas)

Donnerstag, 10. Februar, 09:12 Uhr

Josua Mettler ist in den Top Ten

Ski Alpin In einem kompetitiven Teilnehmerfeld, in welchem es von erfahrenen Weltcup-Fahrern nur so wimmelte, vermochte sich der Obertoggenburger Josua Mettler erfolgreich zu behaupten. In der ersten von zwei Europacupabfahrten im norwegischen Kvitfjell fuhr der 23-Jährige auf Platz acht. Dies ist gleichbedeutend mit der bereits sechsten Karriere-Platzierung in den Top Ten in einem Europacuprennen und dem zweitbesten Ergebnis diese Saison in einer Abfahrt.

Skirennfahrer Josua Mettler aus Unterwasser. Bild: Robert Kucera

Mit Startnummer 10 fuhr Josua Mettler hinter Teamkollegen Ralph Weber, dem nachmaligen Sieger des Rennens, auf den zweiten Zwischenplatz. In der Folge zeigte sich aber, dass jene 0,55 Sekunden, die er im Mittelteil der Strecke auf Weber eingebüsst hatte, ihm eine weitaus bessere Platzierung kosteten. Denn zuoberst und zuunterst zählte Mettler zu den Schnellsten. Doch nach Startnummer 20 fand sich der Obertoggenburger auf Platz sieben wieder, am Ende wurde er Achter.

Die Abstände waren gering und lassen Mettler auf die zweite Abfahrt hoffen. Auf Weber verlor er nur 0,46 Sekunden, aufs Podest fehlten ihm gerade mal 0,28 Sekunden. Zwischen den Rennfahrern auf Rang vier und Rang zwölf lagen nur 0,23 Sekunden. (kuc)

Donnerstag, 10. Februar, 08:21 Uhr

Der FC Bazenheid und der FC Wattwil Bunt stehen am Samstag auf dem Platz

Die rot-schwarzen Bazenheider, hier im Test gegen Henau, geben am Samstag in Eschen/Mauren ihre Visitenkarte ab. Bild: Beat Lanzendorfer

Für Bazenheid aus der 2. Liga interregional geht die Testphase am Wochenende bei Eschen/Mauren weiter. Der Erstligist aus dem Fürstentum Liechtenstein liegt in der Tabelle der Gruppe 3 nach der Vorrunde auf Platz 6. Für die Toggenburger dürfte der Vergleich somit ein echter Gradmesser werden. Die Partie wird am Samstag um 15 Uhr auf dem Allwetterplatz des Sportparks in Eschen angepfiffen.

Drei Tage später geht es für die Bazenheider schon weiter. Am Dienstag kommt es im Wiler Bergholz um 20.30 Uhr zur Begegnung Bazenheid (2. Liga Inter) – Bronschhofen (2.). Vom 18. bis 21. Februar absolvieren die Toggenburger dann ein viertägiges Trainingslager im Tessin, nachdem sie von den ursprünglichen Plänen in die Südtürkei zu fliegen abgekommen sind.

Wattwil Bunt fährt nach Herisau

Zweitligist Wattwil Bunt spielt am Samstag um 15 Uhr auf der Sportanlage Kreckel gegen Herisau. Der Gastgeber gibt als Aufsteiger in die regionale 2. Liga bei Halbzeit der Meisterschaft eine glänzende Figur ab und belegt in der Gruppe 1 den zweiten Platz. Der Rückstand auf Spitzenreiter Mels beträgt lediglich einen Punkt. (bl)

Donnerstag, 10. Februar, 07:10 Uhr

Die Frauen der Nesslau Sharks verlieren das dritte Playoff-Spiel in Appenzell

Die Unihockey-Frauen der Nesslau Sharks sind in den Playoffs ausgeschieden. Bild: PD

Die beiden ersten Spiele in den Viertelfinals der Unihockey-Playoffs in der Nationalliga B zwischen Appenzell und den Nesslau Sharks waren eine enge Angelegenheit. Die Toggenburger Frauen mussten sich mit 2:5 und 2:3 zweimal nur knapp geschlagen geben.

Die dritte Auseinandersetzung am Mittwochabend war hingegen eine klare Sache. Die Appenzellerinnen setzten sich zu Hause mit 10:2 durch. Die definitive Entscheidung fiel allerdings erst im Schlussdrittel, als das Heimteam noch sieben Tore erzielte. Nach zwei Dritteln (3:2) durften sich die Toggenburgerinnen durchaus noch Hoffnungen auf eine Überraschung ausrechnen.

Damit endet für die Nesslau Sharks eine Saison, die mit Rang 6 in der Qualifikation durchaus erfolgreich verlief. Für Appenzell hingegen geht es in den Playoff-Halbfinals weiter. (bl)

Mittwoch, 9. Februar, 10:28 Uhr

Jan Scherrer pokert sich in den Final

Jan Scherrer wird sich einer starken Konkurrenz stellen müssen. Bild: Francisco Seco / AP

Der Toggenburger Snowboarder Jan Scherrer hat sich für den Halfpipe-Final der besten zwölf am Freitag qualifiziert. Jan Scherrer packt seine Trümpfe noch nicht aus, hat es aber mit einer hochklassigen Konkurrenz zu tun.

Der formstarke Toggenburger überstand den Cut als Achter. Zuletzt glänzender Zweiter am Laax Open, zeigte Scherrer zwei solide, fehlerlose Läufe, ohne dabei ans Limit zu gehen. «Es lief gut, mein Plan ging auf», sagte der 27-Jährige. Und kündigte an, bei der Medaillen-Entscheidung in zwei Tagen eine Schippe draufzulegen: «Das war nur das Qualifikations-Programm. Es ging vor allem um Höhe. Im Final werde ich mehr als nur einen Trick mehr zeigen.»

Das wird Scherrer auch müssen, denn die Konkurrenz vor allem aus Japan (alle vier im Final), aber auch aus Australien (Scotty James, Valentino Guseli) und den USA (Shaun White, Taylor Gold) zeigte auf, in welchen Sphären die Medaillen am Freitag hängen werden. (red)

Dienstag, 8. Februar, 10:17 Uhr

Beda Klee siegt am Klassiker Toblach-Cortina

Mit Lorbeer und Trophäe: Beda Klee lässt sich in Toblach feiern. Bild: Newspower.it

Der Swiss Ski Langläufer Beda Klee konnte sich um einen Hauch nicht für die Olympischen Winterspiele in Peking qualifizieren. Um seine Form weiter aufzubauen, nutzte er kurzfristig die Gelegenheit, um im Südtirol am Distanzrennen Toblach-Cortina zu starten. Die 45. Austragung des drittgrössten Langlaufevents in Italien umfasst ein Skatingrennen über 30 km sowie ein Klassischer Lauf über die 40 km Distanz.

Beim Marathonlauf, der über weite Teile einem ehemaligen Eisenbahntrasse folgt, konnte Klee lange mit den beiden italienischen Langdistanzspezialisten Ferrari und Busin mithalten. Auf der Passhöhe, nach langem und beschwerlichem Bergaufstossen, verlor er kurz den Anschluss und erreichte das Ziel als Dritter – 33 Sekunden hinter dem Sieger Francesco Ferrari.

Beda Klee führt die Spitzengruppe an. Bild: Newspower.it

Beim Skatingrennen am Folgetag drehte Beda Klee den Spiess um. In einer kleinen Spitzengruppe bestimmte er meist das Tempo. Im Schlussspurt schliesslich bezwang er den italienischen Weltcupläufer Stefano Gardener klar und konnte so einen feinen Sieg feiern. Der für den SC Speer startende Beda Klee triumphierte bei der Kombinationswertung ebenfalls klar. Die beiden Dauerläufer Armin Grob und Reto Hänni überzeugten ebenfalls mit ansprechenden Ergebnissen bei Toblach-Cortina. (pd/sas)

Montag, 7. Februar, 17:33 Uhr

Toggenburger Sagen als Hörbuch

Seit 20 Jahren gibt es die Sagenwanderung von der Alp Sellamatt zum Wildenmannlisloch und zurück. Zehn der schönsten Geschichten aus dem Sagenschatz des Toggenburg sind an diesem Weg auf grossen Tafeln dargestellt. Nun gibt es diese spannenden Geschichten auch als Hörbuch, zum Herunterladen aufs Handy, Tablet oder den Computer, wie es in einer Mitteilung heisst.

Auf dem Sagenweg. Bild: PD

Ob auf der Wanderung, zuhause oder unterwegs: Die von der bekannten Schauspielerin Beatrice Kessler – unter anderem «Schweizermacher» und «Brot und Steine» – erzählten Geschichten unterhalten. Die Sagen sind einzeln erhältlich für 1.90 Franken oder als 10er-Paket für 16 Franken auf www.toggenburger-sagen.ch. (pd/mas)

Montag, 7. Februar, 16:46 Uhr

Arbeitslosigkeit im Toggenburg geht weiter zurück

Der Kanton St.Gallen verzeichnet im Januar einen Rückgang der Arbeitslosigkeit von rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Es seien jedoch immer noch mehr als vor der Coronapandemie. Ende Januar 2022 waren im Kanton 11'436 Stellensuchende bei einem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum gemeldet. Im Wahlkreis Toggenburg beträgt die Zahl der Stellensuchenden im Januar 721. Gegenüber dem Vorjahresmonat weist das Toggenburg einen Rückgang von 19,4 Prozent aus.

Ein Rückgang sei zu Jahresbeginn normal, wie es in der Mitteilung heisst, falle dieses Jahr aber vergleichsweise stark aus. Die Abnahme hänge auch mit der vergleichsweise stärkeren Zunahme im Vorjahr zusammen. Im Dezember 2021 waren im Toggenburg 743 Stellensuchende gemeldet.

Im Wahlkreis Wil gab es im Januar im Vergleich zum Vorjahr deutlich weniger Stellensuchende. Bild: Severin Bigler

Freiwilliges Einsatzprogramm

Im letzten Jahr gab es im Kanton St.Gallen von April bis Dezember ein freiwilliges Einsatzprogramm «Assistent/-in Impfzentrum», bei dem insgesamt 253 Stellensuchenden total 3’179 Einsätze absolvierten, wie es in der Mitteilung des Kantons weiter heisst. Im Anschluss an das Einsatzprogramm wurden von Seiten der Betreiber ein Übernahmeangebot im Zwischenverdienst gemacht. Bis Ende 2021 wurden 50 Arbeitsverträge im Stundenlohn erstellt. (pd/mas)

Montag, 7. Februar, 15:58 Uhr

Neue Schneefräse für die Schwägalp

Seit der Eröffnung der Säntis Schwebebahn im Jahr 1935 werden die Strassen und Plätze auf der Schwägalp von den Mitarbeitenden der Schwebebahn vom Schnee befreit. Dieselbe Mannschaft erledigt auch seit bald 90 Jahren den Winterdienst für die Passstrasse zwischen Urnäsch und Rietbad im Auftrag der Kantone St.Gallen und Appenzell Ausserhoden.

Die neue Schneefräse der Säntis Schwebebahn im Einsatz. Bild: PD

Nun wurde die in die Jahre gekommene Schneefräse ersetzt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die neue Schneefräse bietet eine bessere Leistung, erhöht die Sicherheit und den Komfort für den Maschinisten. Die neue Maschine ist zudem umweltschonender und hat einen deutliche geringeren Schadstoffausstoss.

Nach einer kurzen Schulung haben die Maschinisten der Säntis Schwebebahn die ersten erfolgreichen Einsätze mit dem neuen Fahrzeug geleistet. (pd/mas)

Ein historisches Bild von einer früheren Schneefräse. Bild: PD

Montag, 7. Februar, 15:15 Uhr

Wildhauser Curlingjunioren reisen als Tabellensieger an die Schweizer Meisterschaft B-Liga

Die Junioren des Curlingclubs Wildhaus: (von links) Coach Hans Brauchli, Lars Brauchli (Skip), Livio Ernst und Leon Wittich. Bild: PD

In der letzten Vorrunde für die Schweizer B-Meisterschaft mussten die Junioren des Curlingclubs Wildhaus sicher nochmals ein Spiel gewinnen, um die Qualifikation für die Finalrunde zu sichern. Mit einem klaren 8:1 gegen Baden Regio haben Skip Lars Brauchli, Leon Wittich und Livio Ernst dieses Minimalziel in der ersten Partie erreicht.

In der zweiten Partie stand der Spitzenkampf der Wildhauser gegen den Tabellenführer Küssnacht am Rigi an. Wie erwartet entschieden sich beide Skips für eine defensive Taktik und spielten viele Takeouts. Das Spiel verlief ausgeglichen und nach sieben Ends stand es 3:3. Der Vorteil des letzten Steins lag bei den Innerschweizern, doch die Wildhauser kannten diese Situation aus anderen Spielen und setzen den Gegner unter Druck. Das Team um Lars Brauchli konnte drei Steine stehlen und setzte sich an die Tabellenspitze.

Im letzten Spiel gegen Emmental schienen die Wildhauser Junioren auf verlorenem Posten. Die Pausenbesprechung mit Coach Hans Brauchli sowie ein Sechser- und ein Viererhaus brachten die Wende. Die Wildhauser konnten mit diesem Sieg die Tabellenspitze verteidigen. Diese Leistung ist umso grösser zu bewerten, weil sie viele Spiele nur zu dritt absolvierten, weil Lead Philip Feiss wegen einer Fussverletzung ausfällt und Alternate Michael Stadelmann seinen Militärdienst leistet.

Am Swiss Cup gegen die WM-Teilnehmer

Vor der Schweizer Meisterschaft in Interlaken spielen die Junioren am Swiss Cup in Arlesheim und messen sich dort mit den besten Junioren der Schweiz. Gleich in der ersten Partie stehen sie dem Team St.Gallen-Wallisellen gegenüber, dem Team also, das die Schweiz an der Junioren-WM vertreten wird. (pd/sas)

Montag, 7. Februar, 15:05 Uhr

Wildhauser Curling-Juniorin mit Thun an der Schweizer Meisterschaft

Die Wildhauser Curlingjuniorin Selin Brauchli spielt in dieser Saison mit dem Team Thun Regio an der Meisterschaft der A-Juniorinnen. Die Qualifikation für die Finalrunde schafften die vier Spielerinnen bereits in der zweiten von drei Runden.

An der letzten Vorrunde, die am Wochenende in der Curlinghalle in St.Gallen ausgetragen wurde, startete Thun Regio mit einem ungefährdeten Sieg 7:3-Sieg gegen Neuchâtel-Bienne. In der zweiten Partie wartete mit Grasshopper Club Zürich ein schwieriger Gegner. Dieses Spiel endete mit einem 8:2 für die Zürcherinnen.

Durch diese Niederlage fielen die Thunerinnen in der Tabelle auf den vierten Zwischenplatz ab. Diesen behielten sie, obwohl sie sich im dritten Spiel mit 8:3 wieder klar gegen Baden Regio 1 durchsetzten. Am dritten und vierten Wochenende im März treten die Juniorinnen zur Finalrunde in der heimischen Halle in Thun an. (sas)

Montag, 7. Februar, 10:41 Uhr

Hautnah an der Olympia-Abfahrt in Peking

Pascal Schönenberger ist Medienchef des Toggenburger Schwingerverbandes und OK-Mitglied des Schwägalp-Schwingets. Aktuell ist er als freiwilliger Mitarbeiter der SRG an den Olympischen Spielen im Einsatz. Diese Fotos hat er bei der Olympia-Abfahrt in Peking geschossen:

Marco Odermatt bei der Abfahrt. Bild: Pascal Schönenberger

Ein Blick auf die Abfahrt. Bild: Pascal Schönenberger

Montag, 7. Februar, 10:27 Uhr

Guggenmonsterkonzert in Lichtensteig

Am Schmutzigen Donnerstag, am 24. Februar, soll nach einem Jahr Unterbruch wieder das Guggenmonsterkonzert «Städtli-Monster» mit Auftritten der «Städtli-Schränzer» und weiterer Guggenmusiken in Lichtensteig stattfinden, wie es in einer Mitteilung heisst. Es wird wie üblich um 18.53 Uhr auf dem Goldenen Boden beginnen. Später folgt eine Party in der Kalberhalle. Voraussichtlich gilt am ganzen Anlass 2G+. (pd)

Am Schmutzigen Donnerstag findet das Guggenmonsterkonzert doch statt. Bild: Sascha Erni

Sonntag, 6. Februar, 16:17 Uhr

Lichtensteig: Genossenschaft kauft Fabrik Stadtufer

Die Kaufverträge für die Fabrik Stadtufer sind unterschrieben. Bild: Martin Knoepfel

Es ist geschafft. Die Genossenschaft Stadtufer Lichtensteig teilt mit, dass am letzten Montag, 31. Januar 2022, die Kaufverträge mit der Firma Fein-Elast unterzeichnet worden sind. Damit sind alle Genossenschafterinnen und Genossenschafter offiziell Eigentümer der Fabrik Stadtufer.

Die Genossenschaft hält nun einen Baurechtsvertrag mit der Stiftung über 90 Jahre. «Das sollte zeitlich erstmals ausreichen, um die Fabrik zu beleben», heisst es in der Mitteilung. (pd/uh)

Sonntag, 6. Februar, 11:24 Uhr

Vorverkauf für Kantonales Schwingfest eröffnet

Am Kantonalen sind wieder spannende Käkpfe zu erwarten. Bild: Urs Flueeler/Keystone

Am Sonntag, 29. Mai organisieren der Stadtturnverein Wil und der Schwingclub Wil gemeinsam im Zentrum der Äbtestadt auf der Sportanlage Sonnenhof das St.Galler Kantonalschwingfest.

Für dieses Grossereignis werden mehrere tausend Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Ab sofort ist der Ticket-Vorverkauf eröffnet. Auf www.wil2022.ch/fest/tickets können Tickets aus verschiedenen Kategorien erworben werden. Wegen der grossen Nachfrage ist eine frühzeitige Bestellung ratsam.

Zu berücksichtigen gilt, dass das St. Galler Kantonalschwingfest am 29. Mai nach den dann geltenden Coronabestimmungen durchgeführt wird. Der tags zuvor stattfindende Nachwuchsschwingertag ist kostenlos. (bl)

Samstag, 5. Februar, 10:03 Uhr

Unfall: Beim Holzen auf einem Feuer eingeklemmt

Ein Arbeiter wurde auf diesem Feuer eingeklemmt und verletzte sich unbestimmt. Bild: kapo

Am Freitag um 11:20 Uhr ist es im Weiler Loh bei Libingen bei Waldarbeiten zu einem Unfall gekommen. Zwei Arbeiter waren mit Holzarbeiten und Zurückschneiden von Ästen in einem abfallenden Waldstück beschäftigt. Ein 22-jähriger Mann entastete Holzstämme. Die Äste wurden unmittelbar unterhalb des Arbeiters verbrannt. Ein zehn Jahre älterer Arbeiter befand sich oberhalb seines jüngeren Kollegen und war ebenfalls mit Holzarbeiten beschäftigt.

Der 22-Jährige entastete einen Stamm. Gemäss jetzigen Erkenntnissen der Kantonspolizei St.Gallen geriet der Holzstamm ins Rollen und ein zweiter folgte. Dadurch verlor der Arbeiter offensichtlich das Gleichgewicht und stürzte rückwärts in die unmittelbar dahinter und darunter befindlichen Feuerstelle. Durch den nachrollenden Baumstamm wurde er mit einem Bein eingeklemmt und konnte sich nicht mehr selber aus der Feuerstelle befreien.

Der ältere Arbeiter nahm den Unfall wahr und eilte ihm zur Hilfe. Er musste zuerst den Baumstamm entzweischneiden. Anschliessend konnte er seinen verletzten Kollegen aus der Feuerstelle befreien. Dieser musste mit unbestimmten Verletzungen ins Spital geflogen werden. Der genaue Unfallhergang wird abgeklärt. (kapo)

Samstag, 5. Februar, 8:28 Uhr

Einbrüche in Einfamilienhäuser in Uzwil und Bazenheid

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Freitagabend ist die gleiche unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus an der Vogelsbergstrasse in Uzwil und in eines an der Kirchgasse in Bazenheid eingebrochen. Wie die Kantonspolizei am Samstag in einer Medienmitteilung schreibt, hat die Täterschaft an beiden Örtlichkeiten ein Festen aufgebrochen. Beim Durchsuchen der Räumlichkeiten sei Bargeld im Wert von mehreren hundert Franken gefunden und gestohlen worden.

Die gleiche unbekannte Täterschaft ist in Uzwil und Bazenheid in jeweils ein Einfamilienhaus eingebrochen. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Ob allenfalls noch andere Sachen gestohlen worden seien, werde abgeklärt. Abschliessend heisst es im Communiqué, dass es sich bei den beiden Einbrüchen um die gleiche Täterschaft handeln dürfte. Entsprechende Spuren konnten gesichert werden. (kapo/evw)

Samstag, 5. Februar, 8:15 Uhr

Nesslau: Autofahrerin nach Unfall gesucht

Am Donnerstag um kurz nach 12:20 Uhr ist es in Nesslau auf der Hauptstrasse, Höhe Einmüdung Lutenwilerstrasse, zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer 20-jährigen Fussgängerin gekommen. Die etwa 40 bis 50 Jahre alte Frau hielt ihr dunkelblaues Auto an und kümmerte sich um die Fussgängerin. Da diese angab, nicht verletzt zu sein, verliess die Autofahrerin die Unfallstelle. Mittlerweile musste die 20-Jährige sich trotzdem in ärztliche Behandlung begeben. Die Autofahrerin wird gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Schmerikon, 058 229 52 00, zu melden. (kapo)

Freitag, 4. Februar, 15:35 Uhr

Josua Mettler aus Unterwasser mit gutem Resultat im Europacup

Josua Mettler zeigte im Europacup in Österreich ein gutes Rennen und holte sich in einem stark besetzten Riesenslalom Platz 14. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Der B-Kader-Skirennfahrer Josua Mettler hat beim Europacup-Riesenslalom am Freitag in Reiteralm (Österreich) eine gute Leistung gezeigt. In einem stark besetzten Feld klassierte er sich mit einem Rückstand von 1,17 Sekunden auf Rang 14, nachdem er im ersten Durchgang sogar die achtbeste Laufzeit erzielt hatte.

Der zweite Lauf gelang ihm etwas weniger gut. Diese Leistung ist hoch einzustufen, nahmen doch viele Weltcupfahrer, welche nicht an den Olympischen Spielen in Peking starten können, am Riesenslalom teil.

Marco Fischbacher, ebenfalls aus Unterwasser, klassierte sich auf Rang 29 mit einem Rückstand von 2,1 Sekunden auf den Sieger. (ab)

Freitag, 4. Februar, 14:05 Uhr

Der FC Bütschwil organisiert zum zweiten Mal nach 2011 ein Kids Festival

Im Jahre 2011 fand in Bütschwil letztmals ein Kids Festival statt. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Schweizerische Fussballverband organisiert seit 15 Jahren zusammen mit den Regionalverbänden das Kids Festival. Dabei handelt es sich um Fussballturniere für E-, F- und G-Juniorinnen und -Junioren, bei denen in erster Linie der Spass im Vordergrund steht.

In den Monaten April (FC Widnau), Juni (FC Fortuna SG) und September (FC Bütschwil) finden in der Ostschweiz drei Kids Festivals für die oben erwähnten Kategorien statt. Für alle drei Anlasse hat es zurzeit noch freie Startplätze. Anmeldungen können unter www.credit-suisse-kidsfestival.ch getätigt werden. (bl)

Freitag, 4. Februar, 10:39 Uhr

Ebnat-Kappel: Feuerwehrkommandant tritt zurück

Die Feuerwehr Ebnat-Kappel wird interimistisch vom stellvertretenden Kommandant geleitet. Symbolbild: Sabine Camedda

Der Kommandant der Feuerwehr Ebnat-Kappel, Beat Huber, hat nach Rücksprache mit der Feuerschutzkommission entschieden, nach einjähriger Kommandantentätigkeit sein Amt niederzulegen. Der Gemeinderat hat auf Antrag der Feuerschutzkommission den Rücktritt von Beat Huber per sofort genehmigt. Das teilt die Gemeinde Ebnat-Kappel mit.

Die Suche nach einer längerfristigen Nachfolgeregelung werde die Feuerschutzkommission nun sofort in Angriff nehmen, heisst es weiter. Interimistisch übernimmt der stellvertretende Kommandant, Marco Moser, die Leitung der Feuerwehr Ebnat-Kappel. (gk/sas)

Freitag, 4. Februar, 09:23 Uhr

Alkoholisierte Fahrerin verursacht in Mogelsberg einen Selbstunfall

Das Auto der Unfallverursacherin erlitt einen Totalschaden. Bild: kapo

Am Freitagmorgen, um 03.20 Uhr, hat sich in der Aachsäge in Mogelsberg ein Auto überschlagen. Die 35-jährige unfallverursachende Fahrerin war alkoholisiert. Dies geht aus einer Mitteilung der Kantonspolizei hervor.

Die 35-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto von Ganterschwil in Richtung Aachsäge. In einer Rechtskurve verlor sie die Herrschaft über ihr Auto. Es kam auf die Gegenfahrbahn und geriet über den Fahrbahnrand hinaus. In der ansteigenden Böschung kippte das Auto nach rechts und überschlug sich.

Schliesslich kam es auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Fahrerin konnte ihr total beschädigtes Auto unverletzt verlassen. Die bei ihr durchgeführte beweissichere Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0.94 mg/l. Der Fahrerin wurde der Führerausweis abgenommen. (kapo)

Freitag, 4. Februar, 07:29 Uhr

Der FC Neckertal-Degersheim kann mangels Spieler nicht auflaufen

Neckertal-Degersheim stehen zurzeit nicht genügend Spieler zur Verfügung. Bild: Beat Lanzendorfer

Am Samstag wäre Drittligist Neckertal-Degersheim zu Testzwecken nach Eschenbach gefahren. Daraus wird nichts. Gemäss Trainer Markus Danuser mussten die Neckertaler das Spiel absagen, weil ihnen aus diversen Gründen zu viele Akteure fehlen, um wenigstens elf Spieler aufs Feld beordern zu können.

Nun heisst es weiter trainieren und sich in Geduld üben. Laut Vereinsspielplan steht das nächste Testspiel nämlich erst am 20. Februar gegen Weinfelden-Bürglen auf dem Programm. (bl)

Donnerstag, 3. Februar, 17:59 Uhr

Neckertal: Ja und Nein zu Bürgerversammlungen

Bürgerversammlung im Februar, Urnengang im März: Wie unterschiedlich das Neckertal mit der Unsicherheit «Coronamassnahmen» umgegangen wird. Bild: PD

Der Konstituierungsrat der neuen Gemeinde Neckertal scheint, was die Entscheide des Bundesrats über die Corona-Massnahmen betrifft, zuversichtlicher zu sein, als der Neckertaler Gemeinderat. Ersterer will die Stimmberechtigten am Montag, 21. Februar, 20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle, St.Peterzell, über das Gutachten und den Antrag zur Gemeindeordnung befinden lassen. Anders der Gemeinderat. Dieser hat - aufgrund der Unsicherheit bezüglich der Coronamassnahmen - entschieden, die Bürgerversammlung zur Rechnungsabnahme vom 30. März an die Urne zu verlegen. (red)

Donnerstag, 3. Februar, 17:20 Uhr

Feuerwehrverein Schönengrund-Wald unter neuem Präsidium

Roland Gantenbein, Thomas Bühler, Daniel Gmür, Chläus Buff, Urs Nef, Ernst Wenk (von links). Bild: PD

Letztmals wurde die Jahresversammlung des Feuerwehrvereins Schönengrund-Wald vom scheidenden Präsidenten, Thomas Bühler, geleitet. Bühler war 2006 als Beisitzer in die Kommission gewählt und 2008 zum Präsidenten berufen worden. Bühler wird durch Daniel Gmür ersetzt. Die übrigen Vorstandsmitglieder Ernst Wenk, Chläus Buff, Urs Nef und Roland Gantenbein bleiben dem Verein erhalten.

Verabschiedet wurde jedoch nicht nur der Präsident. Nach vielen Jahren im Dienst der Allgemeinheit wurden auch Toni Eberhard und Thorsten Friedel aus dem Dienst entlassen. wurden von der Versammlung einstimmig im Amt bestätigt. Eberhard hatte seinen Feuerwehrdienst im Löschzug Dicken begonnen und seit Eintritt 31 Jahre lang in der Feuerwehr mitgewirkt. Friedel war als langjähriger Chef des Zugs Schönengrund-Wald massgeblich an der Gründung der regionalen Feuerwehr Neckertal im Jahr 2009 und dem Neubau des Feuerwehrdepots beteiligt. (pd/ahi)

Donnerstag, 3. Februar, 17:04 Uhr

Neckertal: Verstopfung in den Kläranlagen

Toiletten-Feuchttücher haben die Kläranlage verstopft. Bild: gk

«Hunderte von Feuchttüchern verstopfen die Pumpenanlagen und Presse in unseren Kläranlagen», schreiben die Abwasserverbände Wald-Schönengrund und Necker im aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde Neckertal. Und sie machen darauf aufmerksam, dass sich diese, entgegen den Angaben der Hersteller, nicht einfach auflösen: «Sie beschädigen die Kanalisationsanlagen.» Deshalb bitten sie die Verbraucherinnen und Verbraucher, die Tücher über den Abfall und nicht über die Kanalisation zu entsorgen. (red)

Donnerstag, 3. Februar, 16:35 Uhr

Snowboarder Jan Scherrer ist in Peking angekommen

Jan Scherrer ist bereit für seinen Einsatz in Peking. Archivbild: Hugh Carey / AP

Donnerstag, 3. Februar, 14:59 Uhr

Mosnang: Neubau- und Strassenprojekte wieder aufgelegt

Die ehemalige Post in Mosnang soll abgerissen werden und einem dreistöckigen Wohn- und Geschäftshaus Platz machen. Bild: Martin Knoepfel

Der Gemeinderat hatte im Sommer 2021 die Baubewilligung für das Projekt Tiefgarage und den Neubau des Wohn- und Geschäftshauses der Konsumgenossenschaft Mosnang widerrufen. Auch die damit zusammenhängenden Strassenprojekte («Verlegung Einlenker Wupplisbergstrasse» und «Änderung Kaplaneiweg» sowie der Sondernutzungsplan «Baulinie Kaplaneiweg») waren aufgehoben worden. Ab dem 8. Februar liegen die Baugesuche nun neu auf. Dies, nachdem die Projekte der Bevölkerung vom 29. November bis 28. Dezember 2021 zur Mitwirkung vorgelegt worden waren.

In dieser Mitwirkung wurde der Gemeinderat gebeten, auf die Anpassung des Kaplaneiwegs, auf die Verlegung des Einlenkers Wupplisbergstrasse sowie auf den Erlass von Baulinien zu verzichten, da diese nicht im öffentlichen Interesse stünden und deshalb nicht genehmigungsfähig seien. Der Gemeinderat kann sich dieser Auffassung nicht anschliessen und hat das Anliegen nicht berücksichtigt. (gk)

Donnerstag, 7. Februar, 12:36 Uhr

Säntisbahn wieder in Betrieb - Neu gibt es auch Onlinetickets

Die Säntisbahn war in der vergangenen Wochen in Revision. Ab kommendem Wochenende ist sie wieder in Betrieb. Bild: Raphael Rohner

Der Säntis ruft wieder. Nachdem die Schwebebahn aufgrund der jährlichen Revision seit Mitte Januar ausser Betrieb war, befördert sie ab dem kommenden Wochenende wieder täglich auf den Wetterberg. Gleichzeitig wird auf dem Gipfel wieder mit Events gestartet.

Gleich am Samstagabend, 5. Februar, kann im Gipfelrestaurant unter dem Sternenhimmel bei Leermond dinniert werden. Die nächste Vollmondfahrt ruft dann am 16. Februar. Neu können die Tickets für die Bahnfahrt auch online gekauft, ausgedruckt oder aufs Handy geladen werden. (pd)

Donnerstag, 3. Februar, 09:42 Uhr

«SRF bi de Lüt» mit dem Toggenburger Wildhüter Urs Büchler

Seit neun Jahren ist die Bayrische Schweisshündin Luna an Urs Büchlers Seite. Bild: PD

In der dritten Staffel begleitet «SRF bi de Lüt – Echte Tierhelden» drei Menschen, die jeden Tag ihre Zeit, ihre Liebe und ihr Können einsetzen, um Tieren ein besseres Leben zu ermöglichen. Dabei ist auch Urs Büchler aus Stein, der sein Leben der Erhaltung des Lebensraumes der Wildtiere gewidmet hat. Seit 26 Jahren ist er Wildhüter im Toggenburg. Immer dabei seine Bayerische Schweisshündin Luna, die ihn seit neun Jahren bei seiner Arbeit unterstützt. Im Herbst suchen die beiden hoch oben im unzugänglichen Alpsteingebirge nach Steinböcken, um den Bestand der Population zu überprüfen.

Die Sendung mit Urs Büchler wird am Freitag, 11. Februar, um 20.05 Uhr, ausgestrahlt. (pd/ahi)

Mittwoch, 2. Februar, 10:29 Uhr

Sachschaden bei Wohnungsbrand in Ebnat-Kappel

Der beim Brand entstandene Sachschaden kann laut Kantonspolizei noch nicht beziffert werden. Bild: Kapo

Am Dienstag, kurz vor 17.50 Uhr, ist in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hofstrasse in Ebnat-Kappel ein Brand entdeckt worden. Dadurch wurde die Wohnung stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt. Die Brandursache dürfte in einem technischen Defekt einer Stromzuleitung liegen.

Als die Mieterin in ihre Wohnung zurückkehrte, stellte sie im Innern eine Rauchentwicklung fest. Sie versuchte den vermuteten Brandherd mit Wasser zu löschen. Ein Nachbar unterstütze sie mit einem Feuerlöscher. Die inzwischen aufgebotene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten gemäss Mitteilung das Haus unverletzt verlassen.

Nebst der betroffenen Wohnung wurde auch die darüber liegende Wohnung durch Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Alle anderen Wohnungen sind weiter bewohnbar. Als Brandursache muss eine defekte Stromzuleitung in Betracht gezogen werden. Das Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen wurde mit der genauen Brandursachenermittlung beauftragt. (kapo/uh)

Mittwoch, 2. Februar, 09:24 Uhr

Oberhelfenschwil: Urnenabstimmung statt Bürgerversammlung

Die Gemeinde Oberhelfenschwil lässt die Rechnung 2020 an der Urne abnehmen. Bild: Urs M. Hemm

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Bürgerversammlung vom 4. April abzusagen und am 15. Mai eine Urnenabstimmung durchzuführen. Einziges Geschäft ist die Abnahme der Rechnung 2021. Den Stimmberechtigten stehen die Unterlagen zur Urnenabstimmung in Form des Geschäftsberichts ab Anfang März elektronisch auf www.oberhelfenschwil.ch zur Verfügung und er wird auf Wunsch in Papierform zugestellt. Am 15. Mai 2022 kommen zudem eidgenössische Vorlagen zur Abstimmung. (gk)

Dienstag, 1. Februar, 16:25 Uhr

Noch bis zum 23. Februar in Wattwil impfen

Die temporäre Impfstelle in Wattwil ist voraussichtlich noch knapp drei Wochen offen. Bild: Simon Dudle

Im Gebäude Bahnhof Süd in Wattwil gibt es eine Pop-up-Impfstelle. Doch aller Voraussicht nicht mehr allzu lange. Ein Zettel beim Eingang informiert darüber, dass dort noch bis zum 23. Februar geimpft werden kann. Schon per diese Woche sind die Öffnungszeiten angepasst worden. Am Montag, Mittwoch und Freitag ist die Impfstelle von 12 Uhr bis 19.30 Uhr geöffnet, am Samstag von 10 Uhr bis 12 Uhr. Am Dienstag und Donnerstag ist sie geschlossen.

Apropos Impfen: Das Toggenburg ist nach wie vor jener Wahlkreis im Kanton St. Gallen mit der tiefsten Impfquote. Mittlerweile haben 55,1 Prozent aller Toggenburgerinnen und Toggenburger mindestens einen Pieks bekommen. (red)

Dienstag, 1. Februar, 10:50 Uhr

Lütisburg führt die Bürgerversammlungen durch

Die Bürgerinnen und Bürger von Lütisburg dürfen an der Bürgerversammlung über die Geschäfte abstimmen. Symbolbild: Benjamin Manser

Die Bürgerversammlungen und Vorbürgerversammlungen finden statt. So heisst es im aktuellen Mitteilungsblatt aus Lütisburg. Der Gemeinderat und der Primarschulrat haben beschlossen, dass die Vorbürgerversammlungen vom 14. März und die Bürgerversammlungen vom 30. März durchgeführt werden.

Die Geschäftsberichte werden in der ersten Hälfte des März auf den Internetseiten veröffentlicht. Den Bürgerinnen und Bürgern der Politischen Gemeinde Lütisburg und der Primarschulgemeinde Lütisburg werden sie nur noch auf Bestellung in gedruckter Form zugestellt, teilt die Gemeinde ausserdem mit. Wer die Berichte trotzdem in gedruckter Form haben möchte, kann sich bei der Gemeinderatskanzlei melden. Wer sich bereits im letzten Jahr gemeldet hat, muss keine Bestellung mehr machen. (gk)

Dienstag, 1. Februar, 08:41 Uhr

Wattwil: Urnenabstimmung statt Bürgerversammlung

Im Gemeindehaus von Wattwil wurde entschieden, die Jahresrechnung 2021 und das Budget 2022 an der Urne statt an einer Bürgerversammlung vorzulegen. Bild: Hansruedi Kugler

Der Gemeinderat Wattwil und der Schulrat Wattwil-Krinau haben aufgrund der aktuellen pandemischen Lage entschieden, die Bürgerversammlungen vom 16. März abzusagen. Die beiden Räte haben festgelegt, die Geschäfte der Bürgerversammlung den Stimmberechtigten anlässlich der Urnenabstimmung vom 3. April zur Beschlussfassung vorzulegen.



Wie es in der Mitteilung heisst, befinden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Politischen Gemeinde Wattwil über die Genehmigung der Jahresrechnung 2021, über das Budget und den Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2022 sowie über den Anteil der Gemeinde Wattwil am Umbau des Seniorenzentrum Solino in Bütschwil. Die Geschäfte der Schulgemeinde Wattwil-Krinau sind die Vorlage der Jahresrechnung 2021 mit Bericht der Geschäftsprüfungskommission sowie das Budget 2022.

Die Amtsberichte 2021 / Budget 2022 werden jeder Haushaltung zugestellt. Zusätzlich erhält jede und jeder Stimmberechtige zusammen mit dem Stimmrechtsausweis und den Stimmzetteln eine Zusammenfassung des wesentlichen Inhalts. (gk/sas)

Montag, 31. Januar, 17:55 Uhr

Toggenburger glänzen an der « La Diagonela»

Reto Hänni (links) und Arthur Vogel absolvierten «La Diagonela». Archivbild: Urs Huwyler

Am 22. Januar fand im Raum Pontresina zum 9. Mal das Langlauf-Volksrennen La Diagonela statt. Die Strecke führt über 55 Kilometer und muss in der klassischen Technik absolviert werden. La Diagonela ist Teil der Visma Ski Classic- Serie, dem auch der legendäre Wasa-Lauf angehört. Auf der anspruchsvollen Route müssen die Teilnehmenden 700 Höhenmetern bewältigen.

Jan Hafner fast so schnell wie Northug

Bei den Profis ging der Sieg an den Norweger Kasper Stadaas, mit einer Zeit von 2:23 Stunden. Im Feld der Amateure siegte einer, auf den der Name der Kategorie höchstens formal zutrifft: der 13-fache Weltmeister Petter Northug, ebenfalls aus Norwegen. Er benötigte für die Strecke 2:39 Stunden. Mit Northug mithalten konnte der Mosnanger Jan Hafner. Er verlor nur gerade 16 Minuten auf den Altmeister und wurde Achter.

Knapp dahinter, auf Rang 13, klassierte sich der Hemberger Reto Abderhalden. Er brauchte eine Minute länger als Hafner. Auch der unverwüstliche Holzbauer Arthur Vogel aus Dietfurt klassierte sich auf Rang 79 in den Top 100. Wie die Profis verzichteten auch die drei Toggenburger auf Steigwachs und bewältigten alle Aufstiege allein mit Muskelkraft. Im kürzeren Lauf über die 27 km Distanz klassierte sich Reto Hänni vom SC Speer Ebnat-Kappel im 9. Rang. (pd)

Montag, 31. Januar, 17:19 Uhr

Simon Ammann mit Videorundgang durch das Olympische Dorf

Skispringer Simon Ammann vor dem Abflug zu den Olympischen Winterspielen in Peking auf dem Flughafen Zuerich in Kloten, am Freitag, 28. Januar 2022. Bild: Walter Bieri/Keystone

Der Toggenburger Skispringer ist im Olympischen Dorf angekommen. In einem Video, das er auf Facebook veröffentlicht, nimmt er seine Fans mit auf einen Rundgang durch die noch recht verlassen wirkende Anlage.

Darin ist Simon Ammann zu sehen, wie er in einem Geschäft für Milchprodukte einkauft, wie er Schriftzeichen ausmalt und wie er einen Termin im Schönheitssalon ab macht. (rop)

Montag, 31. Januar, 13:55 Uhr

Die Übergangsfrist für die neue Autobahnvignette läuft ab

Ab Dienstag muss die neue Autobahnvignette an der Scheibe kleben. Visualisierung: PD

Ab Dienstag muss bei Fahrten auf abgabepflichtigen Nationalstrassen die Autobahnvignette 2022 angebracht sein. Die Übergangsfrist für den Wechsel der Vignette läuft am Dienstag ab. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, werden auf der Autobahn Routinekontrollen durchgeführt. Wer ohne gültige Vignette auf einer Autobahn angehalten wird, werde mit 200 Franken gebüsst. (kapo)

Sonntag, 30. Januar, 13:22 Uhr

Pech für Gähwil: Zu wenig Schnee, um Skilifte laufen zu lassen

Wenn es genügend Schnee hat, werden der Zauberteppich und der Ponylift in Gähwil rege genutzt. Bild: PD

Die Verantwortlichen der Skilifte in Gähwil freuten sich auf die bevorstehenden Sportferien, doch Petrus machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Alle Anlagen sind nicht mehr in Betrieb, teilten sie am Wochenende mit.

Bisher waren der Ponylift und der Zauberteppich noch in Betrieb, so dass die Kinder die Wintersportfreuden geniessen konnten. Sollte sich die Schneesituation bessern, werden die Anlagen sicher wieder angeschaltet. (sas)

Freitag, 28. Januar, 16:15 Uhr

Tolga Cakir hat ein Aufgebot für die türkische Futsal-Nationalmannschaft erhalten

Tolga Cakir wird ins Trainingscamp der türkischen Futsal-Nationalmannschaft einrücken. Bild: Beat Lanzendorfer

Da kommt Freude bei Tolga Cakir auf. Der 29-Jährige erhielt diese Woche ein Aufgebot für ein Trainingscamp der türkischen Futsal-Nationalmannschaft. Der gebürtige Bazenheider mit türkischem Pass spielt seit dieser Saison in der 1. Liga beim FC Uzwil und gleichzeitig beim FC Futsal Uzwil, welcher der Premier League, der höchsten Futsal-Liga der Schweiz angehört. Für das Trainingscamp fliegt er am nächsten Sonntag für eine Woche in die Türkei. (bl)

Freitag, 28. Januar, 15:45 Uhr

Ganterschwil: Ein Vierteljahrhundert beim gleichen Arbeitgeber

Claudia Meier aus Ganterschwil. Bild: PD

Die Ganterschwilerin Claudia Meier kommt selbst ins Staunen und lacht dann herzhaft: «Stimmt. Inzwischen arbeite ich schon mein halbes Leben bei Coop.» Am 1. Februar 1997 trat die damals 25-Jährige ihre Stelle im früheren Coop Wil an, ehe sie 2002 als Rayonleiterin Früchte und Gemüse in den Supermarkt nach Uzwil wechselte. Von 2008 bis 2018 reduzierte Meier ihr Arbeitspensum, um mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Trotzdem arbeitete sie während dieser Zeit weiterhin im Coop Uzwil – als Aushilfe an der Kasse.

Seit nunmehr vier Jahren ist die heute 50-Jährige wieder fast täglich im dortigen Supermarkt anzutreffen, inzwischen ist sie als Rayonleiterin für die Grundnahrungsmittel verantwortlich. Als Ausgleich zum Arbeitsalltag verbringt sie ihre Freizeit oft bei sportlichen Aktivitäten in der Natur, sei es beim Biken oder Skifahren. Und zur Erholung liest sie sehr gerne Bücher – am liebsten spannende Biografien. (pd)

Donnerstag, 27. Januar, 08:58 Uhr

Bütschwil: Steuerabschluss 7,6 Prozent über Budget

Bütschwil-Ganterschwil hat im vergangenen Jahr gegenüber dem Budget weniger Steuern der einfachen Personen eingenommen, aber mehr Erträge aus Nachsteuern generiert. Bild: PD

Der Steuerabschluss 2021 der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil liegt insgesamt um 7,57 Prozent höher als budgetiert. Die einfache Steuer der natürlichen Personen ist gegenüber dem Vorjahr um 0,65 Prozent gesunken und beträgt 9’029’591 Franken.

Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern resultiert gegenüber dem Budget ein Mehrertrag von 195’355 Franken. Positiv ist, dass bei verschiedenen Nebensteuern deutlich höhere Einnahmen verzeichnet werden konnten. Namentlich bei den Steuern juristischer Personen (plus 216’440 Franken), den Handänderungssteuern (plus 309’097 Franken) und den Grundstückgewinnsteuern (plus 264’199 Franken ) lagen die Einnahmen deutlich über dem Budget. Die Prüfung des Steuerabschlusses durch die GPK erfolgt noch, teilt die Gemeinde mit. (gk/red)

Mittwoch, 26. Januar, 18:36 Uhr

Für Jan Scherrer begann alles vor 20 Jahren auf der Wolzenalp

In zwei Wochen kämpft der Ebnat-Kappler Jan Scherrer an den Olympischen Winterspiel in China um eine Medaille. Für den 27-Jährigen ist es bereits die dritte Olympiateilnahme.

Jan Scherrer am 15. Januar 2022 in Laax. Bild: Gian Ehrenzeller/EPA

Am Mittwoch veröffentlicht der Toggenburger auf Facebook ein Foto des Sessellifts zur Wolzenalp und schreibt dazu: «Vor 20 Jahren hat hier alles angefangen.» Am 26. Januar 2002 sei er als Siebenjähriger zum ersten Mal mit einem Snowboard den Berg hoch gefahren. (lsf)

Mittwoch, 26. Januar, 14:19 Uhr

Zeugenaufruf: Mit Auto in Glasfassade gefahren und davon gemacht

Am Montag zwischen 00.30 und 05.30 Uhr ist eine unbekannte Person mit einem Auto gegen die Glasfassade einer Geschäftsliegenschaft an der Industriestrasse in Wattwil gefahren. Danach entfernte sie sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen heisst. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Eine Person fuhr mit dem Auto in eine Glasfassade in Wattwil und machte sich davon. Bild: Kapo

Eine unbekannte Person kam mit einem Auto aus geklärten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Glasfassade eines Geschäftsgebäudes. Anschliessend verliess sie die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An der Fassade entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass es sich um ein blaues Unfallauto handeln dürfte. Hinweise zum Unfallhergang können dem Polizeistützpunkt Schmerikon, 058 229 52 00, gemeldet werden. (kapo/mas)

Der Unfall verursachte einen Sachschaden von mehreren tausend Franken. Bild: Kapo

Mittwoch, 26. Januar, 13:23 Uhr

Post schliesst Filiale am Bahnhof Nesslau und eröffnet Theke im Eisenhof Zürcher

Die Postfiliale in Nesslau wird im März 2022 geschlossen. Bild: Sabine Camedda

Im Juli 2020 informierte die Post, dass sie ihre Dienstleistungen in Nesslau voraussichtlich ab 2022 in einer Filiale mit Partner im Eisenhof Zürcher anbieten wird. Nun zügelt das Eisenwarengeschäft per 1. März 2022 vom bisherigen Standort in die neue Überbauung «Wiese». Ab Montag, 21. März, können die Postgeschäfte an der gelben Posttheke im Eisenhof Zürcher erledigt werden, wie die Gemeinde Nesslau mitteilt. Die Postfiliale beim Bahnhof bleibt bis dahin in Betrieb.

Der Postomat wird aufgrund der tiefen Nutzungszahlen Ende Januar abmontiert. Die Postfächer bleiben am bisherigen Standort beim Bahnhof bestehen. Die Öffnungszeiten im Eisenhof Zürcher sind am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18.30 Uhr. Am Mittwoch ist das Geschäft vormittags geöffnet und am Samstag können die Postkunden ihre Geschäfte von 8 bis 16 Uhr erledigen. Die Post wird rund drei Wochen vor der Umstellung mit einem Flyer in alle Haushaltungen über das detaillierte Angebot in der Filiale mit Partner informieren. (gk)

Mittwoch, 26. Januar, 09:34 Uhr

Coronafälle bei Volley Toggenburg – Spiele verschoben

Jasmin Kuch von Volley Toggenburg im Spiel gegen Sm'Aesch Pfeffingen am 8. Januar 2022. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Am vergangenen Wochenende mussten alle Spiele der Erwachsenenligen von Volley Toggenburg aufgrund von Coronafällen verschoben werden. Dies teilt der Verein auf seiner Website mit.

Das NLA-Team muss deshalb nächstes Wochenende gleich zwei Spiele bestreiten. Zuerst das Heimspiel am Samstag gegen Franches-Montagnes VB und dann am Sonntag das Nachtragsspiel auswärts in Genf. Die Damen des NLA-Teams von Volley Toggenburg stehen mit erst einem Sieg in dieser Saison aktuell am Tabellenende und kämpfen gegen den Abstieg.

Das Frauenteam der 1. Liga holt sein Spiel gegen Volleyball Jona am Donnerstag, 27.Januar, um 20.30 Uhr in der Halle der Kantonsschule nach. (lsf)

Dienstag, 25. Januar, 17:04 Uhr

Einsprachefrist für Erweiterung Mobilfunkantenne verlängert

Die Einsprachefrist für die Erweiterung der Mobilfunkantenne in Wildhaus wurde verlängert. Bild: Martial Trezzini / KEYSTONE

Die Einsprachefrist gegen die Erweiterung der bestehenden Mobilfunkantenne zu 5G an der Hauptstrasse 17 in Wildhaus ist bis am 8. Februar verlängert worden, wie es in einer Mitteilung heisst. Dies aufgrund der Einreichung einer begründeten Einsprache, wie auf der Bauverwaltung der Gemeinde zu erfahren war. Das Bauvorhaben war seit dem 11. Januar bis gestern Montag zur Einsprache für privat- oder öffentlich-rechtliche Interessen aufgelegen. Die Swisscom ist Gesuchstellerin und Grundeigentümerin.

Die Antennenanlage in Wildhaus soll gemäss dem Vorhaben der Swisscom auf den neusten Stand der Technik gebracht werden, ein Antennenkörper wird durch einen neueren ersetzt. Dies bringe mehr Kapazität und mehr Geschwindigkeit für die Kunden. (pd/mas)

Dienstag, 25. Januar, 16:20 Uhr

Rieden: 28-Jähriger bei Explosion auf Baustelle verletzt

Am Dienstagmorgen ist es auf einer an Baustelle in Rieden zu einer Explosion gekommen. Zwei Arbeiter wollten einen Stein sprengen. Dabei kam es aus unbekannten Gründen zu einer ungewollten Explosion. Ein 28-jähriger Arbeiter wurde verletzt, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Ein 41-jähriger und ein 28-jähriger Arbeiter beabsichtigten auf der Baustelle einen Stein zu sprengen. Dabei kam es jedoch zu einer ungewollten, frühzeitigen Explosion. Der 28-jährige Mann zog sich durch die Explosion unbestimmte Verletzungen an den Händen und im Gesicht zu. Er wurde durch den Rettungsdienst und den Notarzt medizinisch erstversorgt und anschliessend von der Rega ins Spital geflogen.

Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen wurden zur Spurensicherung beigezogen. Die genauen Umstände des Unfalls werden nun durch die Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt. (kapo/mas)

Dienstag, 25. Januar, 15:53 Uhr

Die Mitte Mosnang sagt Ja zum Gemeinschaftsprojekt Solino

Die Mitte empfiehlt ein Ja für das Gemeinschaftswerk Solino. Bild: PD

Das Thema Alter gewinnt an Bedeutung, die Lebenserwartung steigt und somit der Anteil der älteren Menschen in der Gesellschaft. Das Seniorenzentrum Solino will mit dem Projekt «Solino plus» die wachsenden Bedürfnisse nach Wohnraum im Alter in der Region abdecken. Die Mitte Mosnang stellt sich hinter das Gemeinschaftswerk «Solino plus» und empfiehlt dem Mosnanger Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ein Ja am 13. Februar, wie es in einer Mitteilung heisst.

Dem Projekt könne aus folgenden Gründen zugestimmt werden: Die Bürgerversammlung hat vor nicht allzu langer Zeit einen Austritt aus dem Zweckverband Solino abgelehnt und somit einer künftigen, gemeindeübergreifenden Planung von Lebensraum für die ältere Generation zugestimmt. Zudem muss die Gemeinde Mosnang kein Kapital für den Bau einbringen. Die Baukosten werden über die Betriebskosten des Solino getragen. Ausserdem wird das Projekt «Solino plus» künftig Mitmenschen aus der Gemeinde im Alter ein Zuhause ermöglichen. (pd/mas)

Dienstag, 25. Januar, 14:00 Uhr

Steuererträge der Gemeinde Kirchberg nehmen zu

Die Gemeinde Kirchberg nimmt im Jahr 2021 31,1 Millionen Steuererträge ein. Bild: PD

Das Total der Steuererträge der Gemeinde Kirchberg des Jahres 2021 liegt bei 31,1 Millionen Franken. Gegenüber dem Budget liegen die Steuereinnahmen um rund 3,4 Millionen Franken höher. Zur Steuerabrechnung 2020 beträgt die Zunahme 1,5 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Total der Steuererträge 2021 liegt insgesamt um 12.1 Prozent über dem Budget. Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen sind für das aktuelle Rechnungsjahr von rund 20,2 Millionen Franken im 2020 auf rund 21 Millionen Franken im 2021 gestiegen. Gegenüber dem Budget 2021 schliesst die Rechnung sogar um 1’155’000 Franken besser ab.

Im Unterschied zu den vergangenen Jahren lagen im Jahr 2021 die Nachzahlungen aus den Vorjahren deutlich unter dem Budget. Insgesamt betragen die Nachzahlungen 2,0 Mio. Franken, was Mindereinnahmen von rund 904’000 Franken gegenüber der Rechnung 2020 entspricht. Insgesamt ergeben sich aus den Einkommens- und Vermögenssteuern Mehreinnahmen gegenüber dem Budget von 840’000 Franken. Nebst den deutlich höheren Einnahmen bei den Einkommens- und Vermögenssteuern haben die Grundstückgewinnsteuern mit Mehreinnahmen von rund 1,0 Millionen Franken zum erfreulichen Ergebnis beigetragen.

Insgesamt beliefen sich die Anteile an der Grundstückgewinnsteuer auf rund 1,9 Millionen Franken. Weitere Mehreinnahmen konnten bei den Grundsteuern (+92’000 Franken) und den Handänderungssteuern (+508’000 Franken) erzielt werden. Der Rückgang bei den Gesellschaftssteuern fiel viel kleiner aus als durch STAF und Corona erwartet. Sie betragen immer noch rund 2,0 Millionen Franken, liegen damit aber um 30 Prozent über Budget. Gegenüber dem Vorjahr sind die Einnahmen aus Gesellschaftssteuern weiter um 165’000 Franken gesunken. Mit 1,1 Millionen Franken haben die Quellensteuern massiv zugenommen. Damit wurde der budgetierte Betrag von 711’000 Franken um 420’000 Franken übertroffen. (pd/mas)

Dienstag, 25. Januar, 12:11 Uhr

Wattwil: Unbekannte brechen in Büro einer Autogarage ein

Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Einbruch in einer Garage in Wattwil. Bild: Kapo

In der Zeit zwischen Freitag und Montag ist eine unbekannte Täterschaft in eine Autogarage am Gerbeweg in Wattwil eingedrungen und hat dort die Bürotür aufgebrochen. Sie durchsuchte sie den Raum und stahl Geld im Wert von mehreren hundert Franken, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen heisst. Danach verliess die Täterschaft den Tatort unbemerkt. Zur Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei St.Gallen hinzugezogen. (kapo/mas)

Dienstag, 25. Januar, 11:16 Uhr

Wattwil: Drei Parteien sind für Schulratskandidatin Brigitte Tschumper-Meier

Am 13. Februar findet in Wattwil die Ersatzwahl für den Schulrat statt. Es gibt zwei Kandidierende für einen Sitz: Brigitte Tschumper-Meier (Jahrgang 1988, Fachfrau Hauswirtschaft, parteilos) und Jürg Mörtlseder (Jahrgang 1959, dipl. Architekt FH, parteilos). Nun sprechen sich drei Wattwiler Ortsparteien, die SVP, Die Mitte und die FDP, für die Kandidatin Brigitte Tschumper-Meier aus. Die Ersatzwahl wird nötig, weil Othmar Gübeli, CVP, seinen Rücktritt einreichte.

Der Flyer für die Wahl als Schulrätin. Bild: PD

Im Schulrat Wattwil sind derzeit sechs Männer und eine Frau. Wie die SVP Wattwil mitteilt, seien sich alle vier Ortsparteien einig, dass man eine Frau für die Ersatzwahl suche. Die Mitte fand zeitnah keine Frau. Die SVP nominierte einstimmig Brigitte Tschumper-Meier, sie ist parteilos. Die Kandidaten wird auch von Die Mitte und FDP als Kandidatin unterstützt, wie auch ein Flyer zeigt, der in Wattwil verteilt wurde. (pd/mas)

Dienstag, 25. Januar, 09:55 Uhr

Dorfkorporation Ebnat-Kappel sucht Ersatz für Verwaltungsrätin Tamara Menzi

Am 26. Juni wird bei der Dorfkorporation Ebnat-Kappel ein neues Verwaltungsratsmitglied gewählt. Bild: PD

Weil Tamara Menzi Ende des vergangenen Jahres aus Ebnat-Kappel weggezogen ist, kann sie ihre Tätigkeit im Verwaltungsrat der Dorfkorporation nicht mehr ausüben. Die Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers als Verwaltungsrat für den Rest der Amtsdauer 2021-2024 ist auf den 26. Juni angesetzt.

Wie die Dorfkorporation mitteilt, können interessierte Personen ihre Kandidatur bis am Montag, 28. Februar, um 12 Uhr abgeben. Das dafür notwendige Formular kann bei der Dorfkorporation bezogen werden. (sas)

Dienstag, 25. Januar, 09:04 Uhr

Bürgerversammlung der Ortsbürgergemeinde Bütschwil verschoben

Die Gemeindeversammlung der Ortsbürgergemeinde Bütschwil ist verschoben. Bild: Martin Lendi

Die Bürgerversammlung der Ortsbürgergemeinde Bütschwil fände traditionell jährlich am ersten Freitag im März statt. Dem Verwaltungsrat sind der Austausch mit und unter den Ortsbürgerinnen und Ortsbürgern sowie die demokratische Mitsprache der Ortsbürgerinnen und Ortsbürger wichtig, wie es in einer Mitteilung heisst. Um möglichst vielen Personen die Teilnahme an der Bürgerversammlung zu ermöglichen und das Ansteckungsrisiko zu verkleinern, wird die Bürgerversammlung 2022 auf April/Mai 2022 verschoben.

Sollte die Coronalage auch zu einem späteren Zeitpunkt keine Bürgerversammlung zulassen, wird mit einer Urnenabstimmung über die Geschäfte der Ortsbürgergemeinde Bütschwil abgestimmt. (pd/mas)