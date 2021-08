TOGGENBURG-TICKER Ausstellung zum Projektwettbewerb für die Kantonsschule Wattwil eröffnet +++ Zugausfälle wegen Bauarbeiten zwischen Herisau und Degersheim +++ Lauftraining mit Chiara Scherrer Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Toggenburg: In unserem Toggenburg-Ticker finden Sie einen Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.

Dienstag, 17. August, 14:14 Uhr

Siegerprojekt Kanti Wattwil: Bevölkerung kann sich selbst ein Bild machen

Im Juni wurde das Siegerprojekt vorgestellt. Nun können Interessierte das Modell sowie die Pläne für den geplanten Ersatzneubau selbst einsehen.

Bild: Michel Canonica

(gk) Die Kantonsschule in Wattwil ist nach 50 Jahren dringend sanierungsbedürftig. Seit Jahren müssen wegen der Platzknappheit Räume für den Unterricht gemietet werden. Deshalb erstellt der Kanton auf dem Rietstein-Areal in Wattwil einen Ersatzneubau für die Kantonsschule, heisst es auf der Internetseite der Gemeinde Wattwil.

Im Mai 2020 lancierte der Kanton den Architekturwettbewerb für den Ersatzneubau und präsentierte Mitte Juni das Siegerprojekt. Interessierte können dieses sowie die sieben weiteren prämierten Projekte mit Modellen und Plänen an der Bahnhofstrasse 20 in Wattwil einsehen. Die Ausstellung wurde am Montag eröffnet und dauert bis am 28. August. Sie ist von Montag bis Freitag, 16 bis 19 Uhr, und samstags, 10 bis 15 Uhr, geöffnet.

Dienstag, 17. August, 10:34 Uhr

Zugausfälle zwischen Degersheim und Herisau angekündigt

Die SOB kündigen Ausfälle und geänderte Fahrzeiten für die Strecke zwischen Degersheim und Herisau an. Bild: PD

(red) Aufgrund von Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Degersheim und Herisau kommt es in den Nächten des 22./23. Augusts bis 26./27. August zu Zugsaufällen zwischen Degersheim und Herisau. Betroffen sind sowohl die S4 als auch der IR Voralpenexpress. Es verkehren Bahnersatzbusse.

Montag, 16. August, 14:51 Uhr

Lauftraining mit Chiara Scherrer

Am 18. August besteht die Möglichkeit mit Chiara Scherrer zu trainieren und sich Profitipps zu holen. Bild: PD

(pd/red) Am Samstag, 4. September, findet die traditionelle Kreuzegg Classic statt. Neben den bekannten Berglauf- und Mountainbike-Rennen von Bütschwil auf die Chrüzegg werden auch dieses Jahr in Bütschwil für Jugendliche viele Startgelegenheiten im Angebot sein. Neben dem Dorflauf können sich die Nachwuchsathleten in den Disziplinen Kids-Bike, Scoter- und Inlineskating.

Die Kreuzegg Classic organisiert in auch dieses Jahr ein Vorbereitungstrainings auf die Kreuzegg Classic. Alle interessierten Schüler, Jugendlichen und Erwachsenen mit Freude am Laufen sind herzlich eingeladen. Das Training findet am Mittwoch, 18. August, um 17 Uhr (Nachwuchs) und 19 Uhr (Erwachsene) auf dem Primarschulhausplatz in Bütschwil statt.

Die Trainings werden geleitet von Chiara Scherrer, der jungen Bütschwiler Spitzenläuferin, welche vor kurzem die Teilnahme für die Olympischen Spiele in Tokio nur hauchdünn verpasst hat. Neben etwas Laufschule und lustigen Aufwärmspielen gibt es ein kurzes Lauftraining mit Streckenbesichtigung, sowie jede Menge nützlicher Tipps zum Thema Laufen. Zudem wird sie gerne Fragen zu ihrem Spitzensport-Alltag beantworten und persönliche Autogramme verteilen.

Genauere Infos unter www.kreuzegg.ch

Montag, 16. August, 14:12 Uhr

«Freundlicher» Bus für Hemberger Schulkinder

Der neue MAN-Schulbus wurde zum Beginn des neuen Schuljahres eingeweiht. Bild: PD

(pd/red) Nachdem der bisherige Schulbus schon ziemlich in die Jahre gekommen ist, hat sich der Primarschulrat Hemberg im Herbst 2020 entschieden, den Mercedes-Bus mit Jahrgang 2005 altershalber zu ersetzen.

Der neue MAN-Schulbus durfte zum Beginn des neuen Schuljahres eingeweiht werden. Der Schulbus wird für den Schüler-Transport zwischen den beiden Schulhäusern, für den Besuch des Schwimmunterrichts in Nesslau sowie für spezielle Anlässe eingesetzt. Er bietet Platz für 20 Kinder zuzüglich dem Chauffeur. Fahren erwachsene Personen mit, dürfen pro erwachsene Person zwei Kinder weniger mitfahren.

Das Carosserie-Design hat Anita Raschle Huber, Schulrätin, entworfen. Heidi Germann-Raschle hat die Digitalisierung übernommen und die individuelle Anpassung und finale Folierung hat die Firma Müller Schriften aus Brunnadern übernommen.

Die offizielle Schlüsselübergabe erfolgte am vergangenen Freitag durch Markus Rutz von der Firma MAN. Zusammen mit dem Hauswarte-Ehepaar Urs und Karin Raschle, welche den Bus auch fahren werden, wurde das Fahrzeug von allen anwesenden Lehrpersonen, der Schulleiterin, der Sekretärin und dem Schulrat in Empfang genommen.

Montag, 16. August, 10:51 Uhr

Uzwiler Curler gewinnen ungeschlagen den Preis von Wildhaus

Das Team des CC Uzwil mit Ernst Schlegel, Skip Reto Schlegel, Matthias Humbel und Martin Louis (von links) gewann den Preis von Wildhaus. Bild: PD

(sas) 14 Teams buhlten am Wochenende im Wildhauser Curlingzentrum um den Preis von Wildhaus. Das Turnier, das vom einheimischen Gewerbe gesponsert wird, zog Spielerinnen und Spieler aus der ganzen Schweiz und aus Deutschland an. Auch wenn die Saison noch nicht angefangen hat, zeigten die Teams spannende Spiele und schenkten sich nichts.

Nach dem ersten Spieltag mit zwei Spielen standen drei Teams ungeschlagen an der Tabellenspitze. Am Sonntagmorgen aber kassierten die Ex-Junioren Zug&Emmental eine Niederlage. Im Duell der anderen bisher siegreichen Teams setzte sich der CC Uzwil gegen Wildhaus-Glarus durch. Mit einem hohen Sieg gegen Engelberg gelang es den Apéro Friends aus dem Tessin, vom achten auf den dritten Zwischenrang zu klettern. Auch der SC Riessersee machten dank eines deutlichen Siegs gegen Wildhaus 1 einen grossen Schritt nach vorne.

Der letzte Stein war entscheidend

Im Spiel um den Turniersieg standen sich der CC Uzwil und die Zuger Bärg Curler, die vorher nebst zwei Siegen ein Unentschieden erreichten, gegenüber. Bis zum letzten End war die Partie ausgeglichen. Uzwil ging ohne den Vorteil des letzten Steins ins letzte End, dies bei einem Spielstand von 4:4. Da Uzwils letzter Stein nicht perfekt zu liegen kam, waren die Zuger im Vorteil. Sie konnten diesen aber nicht nutzen und mussten sich einen Stein stehlen lassen. Somit gewann das Team des CC Uzwil mit Skip Reto Schlegel das Spiel und mit vier Siegen auch das Turnier.

Montag, 16. August, 10:18 Uhr

Nesslau: Tiere suchen ein neues Zuhause

Freddy und Mercury, sowie sechs weitere Baby-Büsis in schwarz und schwarz-weiss, suchen ein neues Zuhause - gemeinsam oder als Zweitkatzen an verkehrsarmer Lage im Grünen. Bilder: PD

Einige Hunde und Katzen aus dem Tierheim Nesslau suchen dringend ein neues Zuhause. Sie sind schon lange im Tierheim und möchten endlich im Kreise einer Familie glücklich werden.

Luan, 7. 2018, aber auch Chanelle, 7. 2019, Blecky, Mai 2020 udn Teddy, Mai 2020; grau , suchen zu zweit ein ruhiges, gutes Zuhause ohne Strassen im Grünen oder in Haus mit grosser Terrasse. Sie sind noch etwas vorsichtig, aber sehr freundlich.

Shirley

Shirley, Spinone-Mix, 2013 geboren, ist eine sehr eigene Hündin, dickköpfig und stur, wenn sie möchte aber auch sehr lieb und freundlich. Sie hat einen Beschützerinstikt und ist eifersüchtig. Darum kommt sie nur in erfahrene Hände zu Menschen die die Körpersprache des Hundes sehr gut lesen können, in einen ruhigen Haushalt ohne Kinder.

Keno

Keno, dreijährig, XL-Bully, männlich kastriert, sucht sehr erfahrene Hundehalter. Keno ist ein unsicherer Rüde, der mit viel Geduld, Einfühlungsvermögen, aber auch einer ganz klaren, sicheren Führung gehalten werden sollte. Er braucht ein ruhiges Umfeld mit einem klaren, geregelten Tagesablauf. Eine sichere Hündin würde ihm bestimmt guttun.

Gina

Gina, Mischling, 10. 2013 geboren, ist eine freundliche Hündin, welche nicht sehr viel gelernt hat. Drinnen kann sie unsicher sein bei gewissen Böden, draussen zeigt sie sich aber sehr sicher und kann auch mal pöbeln an der Leine. Sie lässt sich aber gut führen und kann es dann eigentlich mit allen Hunden gut.

Auskunft über die zu platzierenden Tiere erteilt das Tierheim Nesslau unter Telefon 0900 951 951. Zugelaufene oder vermisste Tiere können der Tierschutz-Meldestelle des Tierschutz Vereins Toggenburg (071 988 47 66), dem Tierschutzbeauftragten Christoph Schwabe (079 676 19 40), oder den nächsten Polizeiposten gemeldet werden.

Sonntag, 15. August, 20:01 Uhr

Die Bütschwiler Frauen siegen in Uznach mit 5:0

Nicole Scherrer traf für die Bütschwilerinnen doppelt. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) Die Bütschwiler Frauen zeigen sich kurz vor dem Saisonstart weiterhin torhungrig. Vor einer Woche schossen sie in der ersten Runde des Ostschweizer Cups gegen Winkeln neun Tore.

Am Sonntag gastierten sie in Uznach und schenkten dem Gegner fünf Treffer ein. Die Tore schossen zweimal Nicole Scherrer, Diana Brändle, Corinna Hasler und Eliane Werder.

Somit stossen die Frauen in den Viertelfinal vor. Dieser wird am 18. September gespielt.

Sonntag, 15. August, 19:53 Uhr

Ebnat-Kappel bezwingt im Cup Rotmonten mit 2:0

Marius Schwabe (Nummer 9) schoss das 1:0 für Ebnat-Kappel. Stefan Hinterberger (rechts) kurz vor dem Abpfiff das 2:0. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) Gelungener Einstand als Ebnat-Kappel-Trainer für Roman Kellenberger. Sein Team schlug am Sonntag im Cup Rotmonten, das wie die Toggenburger der 4. Liga angehört.

Das Spiel hätte für die Einheimischen nicht besser verlaufen können. Schon nach vier Minuten setzte sich Marius Schwabe gegen die gegnerische Abwehr durch und schoss im zweiten Anlauf das 1:0. Trotz Möglichkeiten auf beiden Seiten blieb es bis in die Nachspielzeit bei diesem Ergebnis.

Dann war es Captain Stefan Hinterberger, der einen direkten Freistoss zum viel umjubelten 2:0-Endstand verwandelte. Zufrieden zeigte sich nach Spielschluss Roman Kellenberger. «Bis zum Start der Meisterschaft gibt es noch einiges zu tun, auf diesem Erfolg lässt sich aber aufbauen.»

Sonntag, 15. August, 18:15 Uhr

Alkoholisiert mit dem Einachser unterwegs

(red) Die Kantonspolizei St.Gallen hat am Wochenende an mehreren Orten Verkehrskontrollen gemacht und im ganzen Kanton Gallen neun alkoholisierte oder fahrunfähige Verkehrsteilnehmer zur Anzeige gebracht.

In Oberhelfenschwil wurde am Samstag, um 22.10 Uhr ein 34-Jähriger mit Motoreinachser angehalten, der unter Alkoholeinfluss stand. Die beweissichere Atemalkoholprobe zeigte einen positiven Wert an, schreibt die Kantonspolizei. Dem Mann wurde der Führerausweis abgenommen.

Sonntag, 15. August, 14:53 Uhr

Ramona Forchini zeigt an der Mountainbike-EM eine gute Leistung.

Die 26-jährige Ramona Forchini aus Wattwil lieferte in Novi Sad ein gutes Rennen ab. Bild: Printscreen

(bl) Trotz hinterer Startposition war Ramona Forchini in der dritten von sieben Runden drauf und dran, einen Top-Ten-Platz zu erobern.

Dann musste die Wattwilerin ihrem Anfangstempo etwas Tribut zollen und kam nach 28 Kilometern mit einem Rückstand von etwas über vier Minuten als 14. ins Ziel. Mit ihrer gezeigten Leistung darf sie trotzdem zufrieden sein.

Gewonnen wurde das Rennen von Top-Favoritin Pauline Ferrand Prevot aus Frankreich. Auf den weiteren Medaillenplätzen folgen zwei Fahrerinnen aus den Niederlanden. Beste Schweizerin war Linda Indergang auf Rang 5.

Sonntag, 15. August, 13:41 Uhr

Ebnat-Kappel muss sich dem aktuellen Cupsieger knapp geschlagen geben

Goalgetterin Selin Roth trifft bereits wieder, trotzdem gelang den Ebnater Frauen keine Überraschung gegen Uzwil. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) Die Frauen aus Ebnat-Kappel müssen sich am Sonntag im Achtelfinale des Ostschweizer Cups Uzwil, dem amtierenden Cupsieger, mit 2:3 geschlagen geben. Auf den 0:2-Pausenrückstand konnten die Ebnaterinnen reagieren und schafften durch Flavia Schaufelberger den Anschlusstreffer.

Nach dem 1:3 gelang Selin Roth kurz vor dem Abpfiff das 2:3. Zu mehr reichte es nicht, obwohl die Ebnaterinnen keineswegs das schlechtere Team waren.

Sonntag, 15. August, 13:21 Uhr

Wildhaus: Mit Auto in Motorrad gefahren

Der Autofahrer kollidierte mit dem Motorradfahrer, der beim Unfall verletzt wurde. Bild: Kapo

(kapo/sas) Am Samstag kurz nach 11.45 Uhr ist es in Wildhaus auf der Hauptstrasse zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen.

Wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt, war ein 53-jähriger Mann gerade dabei, mit seinem Auto einen Parkplatz in Richtung Wildhaus zu verlassen. Als er links auf die Hauptstrasse einbog kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Motorrad eines 70-Jährigen, welcher ebenfalls in Richtung Wildhaus unterwegs war.

Durch den Unfall wurde der Motorradfahrer unbestimmt verletzt. Er wurde von der Rega ins Spital geflogen. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 10'000 Franken.

Samstag, 14. August, 21:21 Uhr

Den zweiten Vergleich innert acht Tagen gewinnt erneut Uzwil

Thomas Knöpfel schoss für Uzwil nach zehn Minuten das 1:0. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) Im Endspiel vor acht Tagen anlässlich des Bazenheider Cups gewann Uzwil gegen Bazenheid mit 2:0. Beim Test am Samstag ging erneut der 1.-Liga-Aufsteiger als Sieger vom Platz. Dieses Mal lautete das Verdikt 3:2.

Die Einheimischen führten auf der Rüti durch Tore von Cengiz und Knöpfel mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Ex-Bazenheider Farkas auf 3:0. In der Schlussphase gelangen Bazenheid noch zwei Tore. Zuerst verkürzte Elvis Musaj durch einen Elfmeter auf 3:1, dann schoss Nreca in der Nachspielzeit das 3:2. Die Erkenntnis auf beiden Seiten dürfte sein: Da ist noch Steigerungspotenzial vorhanden.

Während es für Bazenheid das letzte Testspiel vor dem Meisterschaftsstart am kommenden Samstag gegen Rorschach-Goldach war, spielt Uzwil am nächsten Mittwoch noch gegen die eigene zweite Mannschaft. Danach muss der Aufsteiger bereit sein für den ersten Ernstkampf gegen Eschen/Mauren.

Samstag, 14. August, 15:06 Uhr

In Ebnat-Kappel mit Auto gegen die Treppe gefahren

Ein medizinisches Problem dürfte zu diesem Unfall geführt haben. Bild: kapo

(kapo/red) Am Freitagabend, kurz nach 17:15 Uhr, ist auf der Kapplerstrasse eine 75-jährige Frau mit ihrem Auto gegen eine Treppe gefahren.

Die Seniorin fuhr in Richtung Stein. Dabei geriet sie mit ihrem Auto immer weiter nach links, über die Gegenfahrbahn hinaus und prallte schliesslich gegen eine Steintreppe einer dortigen Liegenschaft. Als Unfallursache steht ein medizinisches Problem im Vordergrund. Durch den Unfall wurde die Autofahrerin unbestimmt verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Es entstand laut Polizeiangaben Sachschaden von über 10'000 Franken.

Freitag, 13. August, 14:12 Uhr

Sandra Ziegler gab ihren Einstand als Chefin des Imbisswagens

Sandra Ziegler (rechts) stand am Mittwochabend erstmals als Leiterin im Imbisswagen des FC Bütschwil. Links ihre Vorgängerin Gaby Hasler. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) Während zehn Jahren war Gaby Hasler Chefin des Imbisswagens des FC Bütschwil auf der Sportanlage Breite. Ihre letzte Amtshandlung war während des Meisterschaftsspiels Bütschwil – Thusis-Cazis, das die Frauen aus dem Toggenburg zum Abschluss der vergangenen Saison mit 5:0 für sich entschieden.

Der Zufall wollte es, dass beim Einstand ihrer Nachfolgerin Sandra Ziegler wieder ein Spiel der Frauen auf dem Programm stand. Dieses mal konnten die Einheimischen die Partie aber nicht zu ihren Gunsten entscheiden. Im Test setzte es wegen eines Gegentors in allerletzter Minute ein 1:1 gegen Phönix Seen ab.

Vom Geschehen auf dem Spielfeld bekam die neue Leiterin des Imbisswagens aber nur bedingt etwas mit. Bei den warmen Temperaturen am Mittwochabend war Flüssiges genauso gefragt wie Würste vom Grill.

Freitag, 13. August, 10:03 Uhr

Am Sonntag geht in Serbien die Mountainbike-EM mit Wattwiler Beteiligung über die Bühne

Ramona Forchini ist bereits in Novi Sad und zeigt sich für das Rennen vom Sonntag optimistisch. Bild: PD

(bl) Am Sonntag finden im serbischen Novi Sad die Mountainbike-Europameisterschaften statt. Am Start ist auch die Wattwilerin Ramona Forchini, die sich zuletzt in Italien auf die Titelkämpfe vorbereitet hat.

Am Telefon erklärt sie: «Ich fühle mich soweit gut und gesund. Es ist recht heiss hier. Gut war ich noch etwas in Italien zum Akklimatisieren.» Die Strecke sei sehr schön, es habe zwar wenige technische Abschnitte, dafür sei sie schnell und man brauche eine gute Kurventechnik. Physisch sei sie dafür umso anspruchsvoller.

Man wäre fast pausenlos am Pedalen und habe selten ein paar Sekunden Zeit, um durchzuschnaufen. «Ich freue mich auf das Rennen und könnte mir vorstellen, dass die Spitzengruppe über einen längeren Zeitraum zusammenbleibt.» Ramona Forchini begründet ihre Einschätzung damit, weil das Überholen praktisch nur aufwärts möglich sei. «Für mich hoffe ich, dass ich eine Gruppe erwische, die gut untereinander harmoniert.»

Die 26-jährige Wattwilerin muss aufgrund ihrer bisherigen Saisonresultate aus dem hinteren Teil des Feldes starten. «Mein Ziel ist es, kontinuierlich nach vorne zu fahren, ohne dass ich dabei zu viel Zeit einbüsse». Ihr sei bewusst, dass dies kein leichtes Unterfangen wird. «Ich nehme den Kampf um die Positionen aber an und bin für das Rennen bereit», zeigt sie sich kämpferisch. Der Startschuss am Sonntag fällt um 13 Uhr.

Freitag, 13. August, 08:28 Uhr

Vorarbeiten für die neuen Alleebäume an der Bahnhofstrasse in Wattwil

Zwischen Manor und Kantonalbank werden die Baumgruben versetzt, in welche im Herbst die neuen Alleebäume gepflanzt werden. Bild: PD

(gem) Gemäss einer Mitteilung der Gemeinde Wattwil würde seit Anfang Woche der Baubetrieb im Zentrum wieder auf Volllast laufen. Grosse Eingriffe erfolgen zurzeit in den Abschnitten Dorfplatz-Ringstrasse, Grüenaustrasse sowie Bräkerplatz-Alte Bahnhofstrasse, wo die Sanierung der Werkleitungen weitergeführt wird.

Mit dem Fortschritt der Baustelle an der Bahnhofstrasse werden nun im Bereich Manor bis St.Galler Kantonalbank die Baumgrubenabschlüsse versetzt. Auch werden die ersten Versorgungsinseln installiert.

Mit diesen können Verkaufsstände an Märkten sowie anderen Veranstaltungen auf kurzen Wegen mit Strom und Wasser versorgt werden. Im gesamten Perimeter der Baustelle sind insgesamt 13 solche Inseln geplant. Alle Arbeiten und Termine seien weiterhin auf Kurs.

Freitag, 13. August, 08:12 Uhr

Vor 125 Jahren wurde die Pfarrkirche in Bazenheid erbaut

Die katholische Kirche in Bazenheid ist 1896 erbaut worden. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) 1896 erbaut feiert die Pfarrkirche St.Josef in Bazenheid ihr 125-jähriges Bestehen. Deshalb wird am kommenden Sonntag um 10.00 Uhr ein Festgottesdienst gefeiert.

Hauptzelebrant und Festprediger ist Abt Emmanuel Rutz OSB, Uznach.

Freitag, 13. August, 06:53 Uhr

Veränderte Anspielzeiten für Bütschwil und Neckertal-Degersheim im Cup

Auf der Bütschwiler Breite spielt die 1. Mannschaft ihr Cupspiel statt wie üblich am Samstag erst am Sonntag. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) Am Wochenende bestreiten die beiden Drittligisten FC Bütschwil und FC Neckertal-Degersheim ihr Cupspiel auf ihren heimischen Sportplätzen. Weil kurzfristig andere Anspielzeiten vereinbart wurden, stimmen jene, welche diese Zeitung publizierte, nicht mehr.

So findet die Partie Neckertal-Degersheim (3.) – Thusis-Cazis (3.) nicht wie ursprünglich geplant am Samstag um 18 Uhr, sondern schon um 17 Uhr statt. Gar um einen Tag verschoben wurde die Begegnung Bütschwil (3.) – Sargans (3.). Statt am Samstag wird am Sonntag um 16 Uhr auf der Breite gespielt.

Donnerstag, 12. August, 16:00 Uhr

Rekordteilnahme an der «bike to work»-Challenge

An der «bike to work»-Aktion nahmen 44 Teams aus 12 Obertoggenburger Betrieben teil. Bild: PD

(red/lsf) 44 Teams aus zwölf Obertoggenburger Betrieben nahmen an der diesjährigen bike to work-Challenge teil. Bei dieser nationalen Aktion von Pro Velo Schweiz sammeln Viererteams Kilometer, die sie auf dem Arbeitsweg per Velo zurücklegen. Schweizweit sammelten in den Monaten Mai und Juni über 60'000 Personen insgesamt 15'606'211 Kilometer.

Die Energiestadt Region Obertoggenburg lud Arbeitnehmer mit einem zusätzlichen Anreiz dazu ein, an der Aktion teilzunehmen. Die Viererteams aus dem Obertoggenburg hatten zusätzlich zur offiziellen Verlosung durch Pro Velo Schweiz die Chance, Einkaufs- und Konsumationsgutscheine der lokalen Gewerbevereine im Wert von je 200 Franken zu gewinnen. Die 44 teilnehmenden Teams bedeuten einen Rekord. Es sind 13 Teams mehr als im Vorjahr.

Vergangenen Freitag wurde die Verlosung in der Gemeindeverwaltung Nesslau durchgeführt, wie Energiestadt Region Obertoggenburg in einer Medienmitteilung schreibt. Die Gewinner sind:

Produktionsraser, Ebnat AG, Ebnat-Kappel

Speer-Radler, Alters- und Pflegeheime Ebnat-Kappel

Churfirstenblitzer, Post CH AG – Logistik-Services, Unterwasser

Metro-Velo, IST AG, Ebnat-Kappel

Dank des grosszügigen Anreizes, möchte die Energiestadt Region Obertoggenburg im nächsten Jahr noch mehr Teams aus der Region für die Aktion gewinnen. Denn zusätzlich zu den umweltschonenden Argumenten fördere die Teilnahme bei «bike to work» dank besserer Fitness und Stressabbau auch das persönliche Wohlbefinden. Zudem werde der Zusammenhalt innerhalb der Betriebe durch die Teambildung und das gemeinsame Ziel gestärkt.

Donnerstag, 12. August, 11:43 Uhr

Fünf der elf nominierten Nachwuchsschwinger kommen aus der Region

Tobias Schönenberger (links) im Kampf mit Werner Schlegel beim U20-Turnier im vergangenen Mai in Jonschwil. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) Der Eidgenössische Nachwuchsschwingertag findet alle drei Jahre statt. Nach Landquart 2018 treffen sich die besten nationalen Nachwuchsschwinger in diesem Jahr am 29.August im bernischen Schwarzenburg.

Nach den bisherigen Saisonergebnissen hat der Nordostschweizer Schwingerverband die Qualifikation für den Grossanlass vorgenommen. Aus dem Verbandsgebiet reisen elf Nachwuchsschwinger zur sechsten Auflage des eidgenössischen Nachwuchsschwingertages in den Kanton Bern.

Vom Toggenburger Schwingerverband, dem die Clubs aus Wil, Wattwil, Flawil und Uzwil angehören, sind dies Ueli Bleiker (Ulisbach), Tobias Schönenberger (Kirchberg, beide Jahrgang 2004), Reto Oettli (Jonschwil, 2005), sowie Loris Bischof (Wattwil) und David Kaiser (Wattwil, beide Jahrgang 2006).

Donnerstag, 12. August, 11:15 Uhr

Auto fängt in Wildhaus während der Fahrt Feuer

Am Auto entstand Totalschaden. Bild: PD/Kapo SG

(red/kapo) Auf der Hauptstrasse in Wildhaus hat am Mittwochnachmittag kurz vor 15.45 Uhr das Auto eines 66-jährigen Mannes gebrannt. Der Autofahrer und sein 67-jähriger Mitfahrer waren mit dem Auto und einem leeren angehängten Anhänger von Wildhaus nach Unterwasser unterwegs, als sie laute Geräusche wahrnahmen. Sie hielten das Auto bei nächster Gelegenheit an und verliessen es. Kurze Zeit darauf stand das Auto in Vollbrand, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Die zuständige Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle, am Auto entstand aber Totalschaden. Zur Klärung der Brandursache wurde das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen aufgeboten. Im Vordergrund steht ein technischer Defekt.

Ein technischer Defekt steht als Brandursache im Vordergrund. Bild: Kapo SG

Donnerstag, 12. August, 11:16 Uhr

Bütschwil: Diebstahl aus Verpflegungsautomat

Aus dem Selecta-Automat wurden Esswaren gestohlen. Bild: Kapo SG

(red/kapo) Zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 22 Uhr, ist an der Bütschwiler Bahnhofstrasse, Höhe Post, ein Selecta-Automat beschädigt worden. Die unbekannte Täterschaft entnahm daraus Esswaren im Wert von rund 500 Franken. Der Schachschaden beträgt rund 700 Franken, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Donnerstag, 12. August, 11:10 Uhr

Degersheim: Fahrerflucht nach Kollision mit E-Trottinett

(red/kapo) Am Mittwoch, um 11 Uhr, fuhr in Degersheim ein 31-jähriger Mann mit seinem E-Trottinett auf der Fuchsackerstrasse in Richtung Bahnhof. Zeitgleich fuhr ein unbekannter Autofahrer mit einem grauen VW bei der Verzweigung Amselstrasse/Fuchsackerstrasse in die Fuchsackerstrasse ein. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem vortrittsberechtigten E-Trottinett, wie die Kantonspolizei mitteilt. Der 31-Jährige stürzte zu Boden und verletze sich unbestimmt. Ohne sich um den gestürzten Mann zu kümmern, fuhr der Autofahrer weiter. Der 31-Jährige wurde durch eine Angehörige ins Spital gefahren.

Beim gesuchten Auto handelt es sich um einen grauen VW, neueres Baujahr. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum gesuchten Auto machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Oberbüren, Telefon 058'229'81'00, zu melden.

Donnerstag, 12. August, 07:29 Uhr

Stefan Scherrer und Marc Ott betreuen neu das Bütschwiler Frauenteam

Stefan Scherrer (links) und der zurzeit verletzte Marc Ott haben beim FC Bütschwil das Traineramt beim Frauenteam übernommen. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) Nach zweijähriger Tätigkeit auf der Breite, entschied sich Hans-Peter Schlittler am Ende der vergangenen Saison, die Zukunft etwas ruhiger angehen zu wollen und als Trainer der Bütschwiler Frauen aufzuhören. Als Nachfolger konnten Stefan Scherrer und Marc Ott verpflichtet werden.

Der 40-jährige Stefan Scherrer kennt die Verhältnisse auf der Breite bestens. Er war zuletzt bereits Torhütertrainer des Herrenteams und in gleicher Funktion beim FC Bazenheid. Als Spieler wirkte er beim FC Eschlikon und beim FC Dussnang in der 3. Liga. Später bekleidete er auch das Amt des Sportchefs beim FC Eschlikon. Einer breiten Öffentlichkeit ist er als ehemaliger 1.-Liga-Schiedsrichter in Erinnerung. Er wohnt in Bazenheid.

Marc Ott ist zugleich Spieler und Trainer

Als Co-Trainer stellt sich der 27-jährige Marc Ott zur Verfügung, der aber weiterhin Spieler beim FC Bazenheid (2. Liga Interregional) bleibt und dort die Captainbinde trägt. Nach seinem am Bazenheider Cup erlittenen Wadenbeinbruch dürfte er, der in Rossrüti wohnhaft ist, allerdings noch rund sechs Wochen ausfallen.

Das neue Trainerduo trainiert mit der Mannschaft zweimal wöchentlich jeweils am Dienstag und Donnerstag. Die Zielsetzung in naher Zukunft ist die weitere Integration des eigenen Nachwuchses.

Die Voraussetzungen dazu sind optimal: Der Verein weiss einige Talente in seinen Reihen, die zu jener Mannschaft gehörten, welche vor gut zwei Monaten als Team Toggenburg den nationalen Cupsieg der FF19-Juniorinnen feierten.

Mittwoch, 11. August, 15:25 Uhr

Mogelsberg: Offene Tore in Samengarten

Der Garten von Evelyn und Urs Krapf liegt in Mogelsberg. Bild: PD

(pd) Im Sortenerhalternetzwerk von Pro Specie Rara sind die Menschen und ihre Gärten so vielfältig wie die zu erhaltenden Sorten. 14 Gärten öffnen anlässlich des «Wochenende der offenen Samengärten» am 28. und 29. August ihre Tore und laden ein, mehr über das traditionelle Handwerk des Samenbaus zu erfahren.

Die Sortenerhalter sind alle Teil des rund 650-köpfigen Erhaltungsnetzwerkes von Pro Specie Rara. Sie ziehen in ihren Gärten Pflanzen alter Sorten, lassen sie bis zur Samenreife gelangen und schicken einen Teil des geernteten Saatgutes an die Samenbibliothek zurück. So helfen sie mit, dass die rund 1'600 Gemüse-, Zierpflanzen- und Getreidesorten, von welchen in der Samenbibliothek Saatgut schlummert, am Leben bleiben und weiter genutzt werden.

Am «Wochenende der offenen Samengärten» informieren diese über die Herkunft der Samen. Die Besucher erfahren aus erster Hand Spannendes über die Hintergründe der Sortenerhaltung. Auch im Toggenburg findet sich ein Pro-Specie-Rara-Garten. Es handelt sich um den Garten von Evelyn und Urs Krapf an der Böschenbachstrasse 6 in Mogelsberg. Geöffnet ist er am Samstag, 28. August, von 12 bis 17 Uhr und am Sonntag, 29. August, von zehn bis 17 Uhr. Er steht ganz im Zeichen der Stauden. Auch zahlreiche Sorten von Astern, Astilben, Phlox und Chrysanthemen, um deren Erhaltung sie sich offiziell kümmern, haben hier ein Zuhause gefunden.

Mittwoch, 11. August, 11:32 Uhr

27-Jährige verunfallt in Bazenheid wegen Spinne im Auto

Das Auto der 27-Jährigen erlitt Totalschaden. Bild: Kapo SG

(kapo/lsf) Auf der Umfahrungsstrasse Bazenheid ist es am Dienstagmorgen kurz vor 7.40 Uhr zu einem Zusammenstoss zwischen zwei Autos gekommen. Dabei wurden eine 27-jährige Autofahrerin und ein 54-jähriger Autofahrer leicht verletzt.

Die 27-Jährige fuhr mit ihrem Auto von Wil kommend in Richtung Bütschwil. Nach dem Tunnel Rotenwald verlor sie gemäss eigenen Angaben aufgrund einer Spinne auf dem Armaturenbrett die Herrschaft über ihr Auto. In der Folge kam ihr Auto rechtsseitig vom Normalstreifen ab, geriet in eine Notnische und kollidierte frontal mit der Leitplanke. Durch den Aufprall schleuderte das Auto über den rechten Fahrstreifen auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte es mit einem korrekt entgegenkommenden Auto eines 54-jährigen Mannes, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Das unfallverursachende Auto drehte sich infolge des Aufpralls einmal um die eigene Achse und kam schliesslich in Fahrtrichtung auf dem Normalstreifen zum Stillstand. Das Auto des 54-Jährigen kollidierte mit der rechten Leitplanke und kam einige Meter danach zum Stillstand. Die Autofahrerin und der Autofahrer wurden leicht verletzt und von der Rettung untersucht. Eine Hospitalisierung war nicht notwendig. An beiden Autos entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme wurde eine Umleitung signalisiert.

Das Auto des 54-Jährigen wurde gegen die Leitplanke gestossen. Bild: Kapo SG

Mittwoch, 11. August, 11:59 Uhr

Wildhaus: Kollision, weil der Vortritt missachtet wurde

Die beide in den Unfall verwickelten Autos erlitten Totalschaden. Bild: Kantonspolizei

(kapo) Ein 82-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto und einer 78-jähriger Beifahrerin von Wildhaus kommend am Dienstagabend auf der Hauptstrasse. Zeitgleich beabsichtigte ein 21-jähriger Mann, von einem Parkplatz kommend links abzubiegen und auf die Hauptstrasse in Richtung Wildhaus zu fahren. Dabei übersah der 21-Jährige das vortrittsberechtigte Auto des 82-Jährigen.

In der Folge kam es trotz eines umgehend eingeleiteten Bremsmanövers des 82-Jährigen zu einer Kollision der beiden Autos. Dabei wurde die 78-jährige Beifahrerin unbestimmt verletzt und von der Rettung ins Spital gebracht. An den beiden Autos entstand Totalschaden.

Mittwoch, 11. August, 09:51 Uhr

Der FC Wattwil Bunt schlägt Drittligist Tobel mit 3:0

Rafael Bollhalder (am Ball) traf am Dienstagabend für die Wattwiler zum 1:0. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) Eine Woche bevor der Toggenburger Zweitligist seinen ersten Ernstkampf bestreitet und im Cup auf Winkeln trifft, schlug er am Dienstagabend im letzten Testspiel Tobel-Affeltrangen auswärts mit 3:0.

Der Vergleich war für das Trainergespann Jan Rüeger/Patric Porchet durchaus aufschlussreich. Immerhin belegten die Thurgauer vergangene Saison hinter Aufsteiger Herisau den zweiten Platz. In der bald beginnenden Meisterschaft wird ein weiterer Anlauf genommen, den Aufstieg in die 2. Liga zu realisieren.

Die Tore für die Wattwiler schossen Timo Baumgartner (zweimal) und Rafael Bollhalder. Nun bleibt noch etwas Zeit, um die Feinjustierung für den Meisterschaftsstart vorzunehmen. Am 21. August beginnt der Kampf um die Punkte auf der Henauer Rüti gegen die Serben aus Uzwil.