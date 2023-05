Ebnat-Kappel: Snowboarder Jan Scherrer ist «Elitesportler des Jahres»

Regierungsrat Stefan Kölliker überreicht Jan Scherrer den Check über 5000 Franken. Bild: Fotografie Manufaktur/Roger Oberholzer

Am Freitag durfte Jan Scherrer an der Sportgala der IG Sport St.Gallen im Rahmen der Frühlingsmesse Offa die Auszeichnung als Elitesportler des Jahres entgegennehmen. Der Snowboarder erhielt einen Check über 5000 Franken.

Im Februar 2022 feierte der Toggenburger in Peking mit der Olympia-Bronzemedaille in der Halfpipe seinen bisher grössten Erfolg. Scherrer zauberte just im wichtigsten Wettbewerb der Saison einen neuen Trick in die Pipe: den «Jan Tonic», seine Eigenkreation. Der «Jan Tonic» gilt als einer der technisch schwierigsten Tricks.

Die Saison beendete der 28-Jährige auf dem dritten Platz im Halfpipe-Weltcup. Während der Vorbereitung auf diesen Winter habe er ein wenig «Schiss» gehabt, sagte Scherrer am Freitag. Die Erwartungen seien gestiegen. «Und ich dachte, dass ich es nicht mehr schaffe, weil ich weniger Zeit habe.» Der St.Galler aus Ebnat-Kappel ist im vergangenen Mai erstmals Vater geworden.

Doch die Angst war unbegründet. Scherrer gewann an den X-Games in Aspen die Silbermedaille in der Superpipe und im georgischen Bakuriani WM-Bronze. Er habe schon einen neuen Trick im Kopf, sagte er an der Gala. «Aber dafür muss ich noch etwas beweglicher werden.» (pl)