TOGGENBURG Spitzenreiter sind Mosnang und Niederhelfenschwil: In diesem Gemeinden wurde in den letzten 20 Jahren am meisten gebaut Im Toggenburg stieg die Zahl der Wohnhäuser in den letzten 20 Jahren um fast einen Achtel. In der Region Wil war die Entwicklung allerdings dynamischer. In beiden Wahlkreisen ist ein Trend zu mehr Wohnungen pro Gebäude feststellbar.

Oberhelfenschwil ist die Gemeinde im Toggenburg, die in den letzten 20 Jahren am drittstärksten wuchs. Bild: Stefan Lendi

Die Anzahl der Gebäude mit Wohnnutzung stieg im Kanton St. Gallen von 2000 bis 2020 um etwas mehr als einen Sechstel von 97'221 auf 113'779 Objekte. Im Toggenburg war eine Zunahme von 13'375 auf 14'935 Gebäude zu verzeichnen. Das sind 11,7 Prozent mehr. Im Wahlkreis Wil schliesslich lauten die entsprechenden Zahlen 13'175 und 15'623 Objekte. Das ist ein Plus von 18,6 Prozent.

Der Wahlkreis Wil wuchs also im gesamtkantonalen Vergleich überdurchschnittlich, während das Toggenburg zurückfiel. Wachstumschampion im Kanton ist aber das Rheintal vor Werdenberg und dem Sarganserland. Zugleich wird deutlich, dass im Toggenburg im kantonalen Mittel und auch im Vergleich zum Wahlkreis Wil viele kleine Gebäude mit Wohnnutzung vorhanden sind.

Mosnang und Lütisburg liegen vorn

Die Zahlen für einen ganzen Wahlkreis verbergen allerdings grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden. Das stärkste Wachstum im Toggenburg verzeichnete in den genannten 20 Jahren Mosnang mit einem Plus von 23,8 Prozent. Das ist das Doppelte des Werts fürs ganze Toggenburg. Auf Platz 2 folgt Lütisburg mit 17,5 Prozent. Die Bronzemedaille geht nach Oberhelfenschwil mit 15,5 Prozent, wobei das Wachstum fast ausschliesslich vor 2009 erfolgte.

Überdurchschnittlich war die Zunahme des Gebäudebestands auch in Bütschwil-Ganterschwil und Kirchberg mit 15,1 und 13,0 Prozent. Ebenfalls noch zweistellig legten Wattwil, Lichtensteig und Wildhaus-Alt St. Johann zu. Nesslau ist mit einem Plus von 6,9 Prozent das Schlusslicht. Kirchberg und Wattwil haben mit 235 und 203 Objekten in absoluten Zahlen am meisten neue Wohngebäude.

Niederhelfenschwil: Wachstum von über einem Drittel

In der Region Wil sticht Niederhelfenschwil mit einem Plus von 35,1 Prozent heraus. Das ist fast doppelt so viel wie im gesamten Wahlkreis. Es folgen Oberbüren und Zuzwil mit 30,3 und 30,0 Prozent. Auch Jonschwil verzeichnete mit einem Plus von 28,1 Prozent viele Neubauten im Wohnungssektor.

Die rote Laterne im Wahlkreis Wil trägt Degersheim mit 13,0 Prozent. Die Stadt Wil und Flawil kommen auf fast 14,0 Prozent. In absoluten Zahlen schwingt allerdings die Stadt Wil mit 460 neuen Objekten obenaus. Es folgen Uzwil mit 375 und Zuzwil mit 286 Gebäuden.

Grössere Häuser als früher erstellt

Ein etwas anderes Bild ergibt sich, wenn man die Anzahl der Wohnungen ansieht. Im ganzen Kanton waren es im Jahr 2000 205'840 Wohnungen gewesen. 2020 waren es 28,4 Prozent mehr oder 264'266 Wohnungen. Die einzelnen Gebäude umfassen also mehr Wohnungen als früher.

Dieser Effekt ist auch im Toggenburg feststellbar, denn die Zahl der Wohnungen stieg von 2000 bis 2020 von 21'280 um 20,9 Prozent und damit deutlich stärker als die der Gebäude. Grosse Wohnsiedlungen entstanden vor allem in Lütisburg, Kirchberg, Mosnang und Bütschwil-Ganterschwil. In diesen vier Gemeinden resultierten Veränderungen von mehr als oder knapp 30 Prozent. In Hemberg waren es dagegen nur 7,7 Prozent.

Rege Neubautätigkeit in Wil und Umgebung

Auch im Wahlkreis Wil zeigt sich in der Statistik der Trend zu Gebäuden mit mehr Wohnungen. Im Jahr 2000 waren es im ganzen Wahlkreis noch 28'163 Wohnungen gewesen. 2020 waren es schon 35'736 Objekte oder 26,9 Prozent mehr.

In Zuzwil erreichte das Plus fast 50 Prozent. Auch Niederhelfenschwil, Oberbüren und Jonschwil erhielten in den Jahren 2000 bis 2020 viele neue Mehrfamilienhäuser, was sich beim Wohnungsbestand in einem Plus von über 40 Prozent widerspiegelt. Die Stadt Wil liegt hier mit 23 Prozent deutlich zurück.

In absoluten Zahlen findet sich Wil hingegen an der Spitze mit 2'251 neuen Wohnungen in 20 Jahren. Das sind mehr als doppelt so viele wie im an zweiter Stelle platzierten Uzwil. Die Angaben im Artikel stammen von der Dienststelle für Statistik des Kantons. Die Zahlen von 2020 sind die neuesten, die dort verfügbar sind.