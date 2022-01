Das Solino in Bütschwil soll einen zusätzlichen Trakt erhalten, der aber nicht der Steigerung der Kapazität dient. Bütschwil-Ganterschwil und Mosnang entscheiden am 13. Februar an der Urne. In Lütisburg, Lichtensteig und Wattwil kommt das Geschäft vor die Bürgerversammlung. Baubeiträge der Gemeinden braucht's nicht.