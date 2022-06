Toggenburg Schwinger Werner Schlegel erhält ein Kalb: Das Tier ist der Preis aus einer Wette zwischen zwei Fans Zwei Männer wetteten darauf, ob der Hemberger Schwinger Werner Schlegel schon vor dem Eidgenössischen ein Kantonalschwingfest gewinnen kann. Den Gewinn der Wette überreichen sie Schlegel.

Patrick Brunner (links) und Ueli Giger umrahmen Werner Schlegel und sein neues Kalb Beverly. Bild: Ruedi Roth

Ueli Giger aus Nesslau und der Hemberger Patrick Brunner verfolgen das Geschehen auf den Schweizer Schwingplätzen mit grossem Interesse. Den Fokus legen die beiden dabei vorwiegend auf den Hemberger Schwinger Werner Schlegel. Am Pfingstsonntag überreichten sie ihm auf seinem Elternhof ein vier Monate altes Kuhkalb.

Die Geschichte dahinter: An der St.Peterzeller Gemeindeviehschau von 2019 in Dicken waren Ueli Giger und Patrick Brunner als mithelfende Sennen im Einsatz. Am Wirtshaustisch diskutierten die zwei über die unbestrittenen Qualitäten des Hemberger Sporttalents. Ueli Giger behauptete:

«Werner Schlegel wird schon vor dem Eidgenössischen Schwingfest 2022 in Pratteln ein Kantonales Schwingfest gewinnen.»

Patrick Brunner meinte, nein, das werde nicht eintreffen. Zu gross sei bis dahin die Konkurrenz in der Nordostschweiz. Man einigte sich diesbezüglich auf eine Wette über 1000 Franken.

Schwinger soll Nutzniesser aus der Wette sein

Im Sommer 2021 geschah es dann. Werner Schlegel gewann in Urnäsch das Appenzeller Kantonalschwingfest. An der nachfolgenden Festsiegfeier im Gasthaus Löwen, Hemberg, trafen sich auch die beiden Wett-Teilnehmer.

Man einigte sich darauf, dass Patrick Brunner 1000 Franken an Ueli Giger zahlt. Der Nesslauer werde dafür Werner Schlegel ein Kuhkalb in diesem Wert überbringen. So sei schlussendlich der junge Hemberger Schwinger der verdiente Nutzniesser dieser Wette. Am vergangenen Sonntag durfte Werner Schlegel das prächtige Kuhkalb von den beiden Anhängern in Empfang nehmen.