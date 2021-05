TOGGENBURG Obschon der Föhn das Thermometer nach oben trieb: Am ersten Sommertag ab auf die Piste Mancherorts gab es am Sonntag den ersten Sommertag. Auch im Toggenburg war es mild. Trotzdem konnte auf dem Chäserrugg noch einmal Ski gefahren werden. Und auch die Mehrzahl der Badis hat mittlerweile geöffnet. Hier wie dort ein Augenschein.

Marco Bleiker (links) und Roberta Cozzi starten auf dem Chäserrugg in die Abfahrt. Bild: Picasa

Passend zum milden Sonntag war auf dem Chäserrugg Sommereröffnung. Erstmals war nicht mehr die Winter-Halbjahreskarte gültig, sonder jene des Sommers. Das galt auch für Skifahrer, die noch einmal auf die Piste wollten.

Skifahren ist nach wie vor möglich, der oberste Skilift an den Wochenenden bis 15 Uhr in Betrieb und die Abfahrt vom Chäserrugg zum Iltios präpariert. Allzu ungewöhnlich ist es nicht, dass man im Mai auf dem Churfirst noch Skifahren kann. Im Jahr 2019 beförderte selbst Anfang Juni der oberste Skilift noch Wintersportler.

Es kommen wohl noch weitere Skitage dazu

Einige Hundert Skifahrer packten am Wochenende die Chance, um Schwünge in den zuerst harten, dann sulzigen Schnee zu ziehen. So auch Marco Bleiker, der bei seinen Eltern in Unterwasser zu Gast war. Er sagte:

«Bei uns in Davos ist die Skisaison bereits beendet. Umso schöner, auf dem Chäserrugg noch einige Abfahrten machen zu können.»

Es waren hauptsächlich geübte Skifahrer und Freaks, welche die Piste in Beschlag nahmen. Finanziell lohnt sich der Betrieb für die Toggenburg Bergbahnen AG zwar nicht. Jedoch kann mit diesem Angebot Werbung in eigener Sache gemacht werden.

Einige Hundert Skifahrer tummelten sich am Sonntag auf dem Chäserrugg und genossen das Panorama. Bild: Chirstoph Heer

Zum Thema wurde wiederholt die Begebenheit, dass die Wintersaisonkarte ab sofort nicht mehr gültig ist. Getroffen hat dies etwa ein einheimisches Paar, das davon nicht in Kenntnis gesetzt war. Nach kurzer Rücksprache untereinander verzichteten die beiden auf den Kauf einer Tageskarte und machten sich auf, daheim die Ski- mit den Wanderschuhen zu tauschen.

Ob und wie das Skigebiet in naher Zukunft an den Wochenenden geöffnet wird, werde wiederkehrend in der Wochenmitte veröffentlicht, sagt Peter Kaiser, Technische Leiter der Toggenburg Bergbahnen AG. Da für die nächsten Tage im Chäserrugg-Gebiet Neuschnee angesagt ist, dürften wohl weitere Skitage in der Sommersaison 2021 dazukommen. Eine Schliessung zwecks Revision der Anlagen ist nicht nötig, da diese unter der Woche stattfinden kann. Und als die Chäserrugg-Seilbahn auch über das Wochenende gewartet werden musste, konnte auf die 10er-Gondel ausgewichen werden.

Auch Schneeschuhwandern war im Trend. Bild: Christoph Heer

Drei Toggenburger Badis haben mittlerweile geöffnet

Aber natürlich ist im Toggenburg dieser Tage auch wirklicher Sommerspass zu haben. Denn die Mehrzahl der fünf Freibäder im Tal hat mittlerweile geöffnet. Das trifft zwar noch nicht für die Badi Unterwasser zu. Wer also nach der Piste ins Freibad wollte, musste ein paar Kilometer unter die Räder nehmen, etwa bis zu den Badis von Ebnat-Kappel, Wattwil oder Lichtensteig.

Im Städtli hat das Freibad am Samstag die Winterpause beendet. Rund 40 Besucher kamen am ersten Tag, etwa 100 am Sonntag. Zu den ersten Wasserratten zählte der 13-jährige Finn Zeller und sein um ein Jahr jüngerer Kumpel Leon Koch. Beide wohnen direkt neben dem Schwimmbad und haben bereits die Saisonkarte gelöst. «Wenn es die Umstände irgendwie zulassen, sind wir hier in der Badi», sagten die beiden lachend und sprangen vom Fünfmeter Sprungturm ins kühle Nass.

Finn Zeller mit einem waghalsigen Sprung vom Fünfmeter-Turm. Bild: Christoph Heer

Weiter hinten, nahe des Beachvolleyballfeldes, sonnte sich ein junges Pärchen, während es sich eine Familie auf der Restaurantterrasse gemütlich machte. Allzu viel los war allerdings noch nicht am ersten Wochenende.

Gewärmtes Wasser sorgt für einen angenehmen Start

Aymard Häcki startete in der Badi Lichtensteig in seine zehnte Saison als Badmeister. Schon jetzt hatte er einiges zu tun, so etwa beim Saisonkarten-Verkauf. Er sagte:

«Bei uns baden und verweilen hauptsächlich Einheimische. Ab und zu kommen einzelne Touristen.»

Das Wasser wird eigens vom Badibetrieb aufgewärmt, so, dass mit einer Wassertemperatur von 21 Grad gestartet werden konnte.