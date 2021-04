Toggenburg Fussballer in Bazenheid und Kirchberg kicken künftig auf Kunstrasen Die Fussballer in Bazenheid und Kirchberg erhalten Kunstrasenplätze.

Die Fussballvereine in Kirchberg, im Bild die Sportanlagen Kirchberg, erhalten Kunstrasenplätze. Bild: PD

(gk/bro) Die Fussballvereine Bazenheid und Kirchberg haben seit längerer Zeit gegenüber dem Gemeinderat das Bedürfnis für ein Kunstrasenfeld geäussert. Zusammen mit den Fussballvereinen wurde ein Lösungsansatz erarbeitet, welcher von beiden Vereinen unterstützt wird, und der in die Finanzplanung der Gemeinde aufgenommen wurde. Es sollen ein bestehender Platz in Bazenheid und der rote Sandplatz in Kirchberg in Kunstrasenplätze umgebaut werden, schreibt die Gemeinde Kirchberg in der aktuellen Ausgabe des Mitteilungsblattes.

Sowohl beim FC Bazenheid als auch beim FC Kirchberg bestehe das konkrete Bedürfnis für ein Kunstrasenfeld. Zuletzt gelangte der FC Kirchberg im Herbst 2019 mit einem entsprechenden Antrag für den Bau eines kleinen Kunstrasenplatzes an den Gemeinderat. Dieser hatte auf diesen Antrag den Fussballvereinen mitgeteilt, dass eine Lösung gesucht werden soll, welche die Bedürfnisse beider Vereine abdecke.

Gemeinsame Erarbeitung von Lösungsansätzen mit den Fussballvereinen

Nach der Einholung von Stellungnahmen beider Fussballvereine wurden im letzten Sommer diverse Lösungsansätze gemeinsam mit den Vereinen geprüft und beurteilt, schreibt Gemeinde Kirchberg. Dabei seien die verschiedensten Varianten in die Beurteilung einbezogen worden.

Als beste Variante, welche gemäss Mitteilung von beiden Fussballvereinen unterstützt wird, hat sich eine Lösung mit dem Umbau eines bestehenden Rasenplatzes in ein grosses Kunstrasenfeld sowie der Erstellung eines zusätzlichen D-JuniorenRasenfeldes im Ifang, Bazenheid und dem Bau eines D-Junioren-Kunstrasenfeldes in Kirchberg ergeben. Dieser Lösungsansatz wurde anschliessend auch vom Gemeinderat befürwortet. In Bazenheid würde dazu eine heute in Privateigentum stehende Fläche benötigt. Der betroffene Grundeigentümer des Landes habe sich grundsätzlich positiv zu einem Verkauf der Landfläche an die Gemeinde geäussert.

Vorteile sowohl in Kirchberg als auch in Bazenheid

In Bazenheid gibt es gemäss Gemeinde Kirchberg verschiedene Vorteile. In einer ersten Phase kann ein bestehender Rasenplatz in ein Kunstrasen-Grossfeld umgebaut werden. Mit einer Erweiterung der Sportanlage Ifang mit einem D-JuniorenRasenfeld werden später die Voraussetzungen geschaffen, dass der Fussballplatz im Zäpfehus nicht mehr durch den FC Bazenheid genutzt werden muss. Durch die Konzentration aller Trainingsflächen im Ifang und die damit verbundene Nähe zu den Garderoben-Anlagen ergeben sich sowohl für den FC, wie auch für die Kinder, deutliche Erleichterungen. Das Kunstrasen-Grossfeld soll auch vom FC Kirchberg, beispielsweise für Freundschaftsspiele, mitbenützt werden können.

Das D-Junioren-Kunstrasenfeld in Kirchberg würde an den Standort des roten Sandplatzes kommen. Dieser Sandplatz befindet sich gemäss Gemeinde Kirchberg in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Mit der Realisierung des D-Junioren-Kunstrasenfeldes erübrige sich eine Sanierung dieses Sandplatzes. Der bislang schlecht genutzte Sandplatz soll durch einen etwas grösseren Kunstrasen ersetzt werden.

Berücksichtigung im Finanzplan

Der Gemeinderat freut sich über die mit den beiden Vereinen gemeinsam erarbeiteten Lösungen und hat die Aufnahme der Kunstrasenplätze in die Finanzplanung beschlossen, wie er weiter mitteilt.

Der exakte Zeithorizont für die Realisierung der Kunstrasenplätze in Kirchberg und Bazenheid ist noch nicht definiert. Die Kunstrasenplätze seien mit anderen Investitionen zu koordinieren. Die Einweihung ist für 2024 vorgesehen.