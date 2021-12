TOGGENBURG «Es ist ein guter Zeitpunkt»: So begründen die Gemeindepräsidenten im unteren Toggenburg die neuerlichen Fusionspläne Fast auf den Tag genau vor fünf Jahren haben sich die Stimmbürger von Lütisburg hauchdünn gegen die vertiefte Prüfung eines Zusammenschlusses mit zwei Nachbargemeinden ausgesprochen. Nun wird die Fusion mit Bütschwil-Ganterschwil wieder aktuell. Nächstes Jahr ist eine Grundsatzabstimmung geplant.

Die Fusionspläne sind noch auf hoher Flughöhe: Lütisburg (im Hintergrund) hat den Gemeinderat Bütschwil-Ganterschwil betreffend Prüfung einer Gemeindevereinigung angefragt. Bild: Martin Lendi

Gerade einmal neun Stimmen hatten im November 2016 in Lütisburg den Ausschlag gegeben, eine Fusion mit Bütschwil-Ganterschwil und Oberhelfenschwil nicht weiter zu prüfen. 276 Personen waren damals dafür, 285 dagegen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, scheint man sich im unteren Toggenburg zu sagen. Angeschoben vom Gemeinderat Lütisburg kommt das Thema «Fusion zwischen Lütisburg und Bütschwil-Ganterschwil» nun wieder aufs Tapet. Angestrebt wird, wie schon vor fünf Jahren, eine echte Einheitsgemeinde, zu der auch die beiden Primarschulgemeinden und die gemeinsame Oberstufe gehören sollen.

Lütisburgs Gemeindepräsidentin Imelda Stadler sagt:

Imelda Stadler, Gemeindepräsidentin Lütisburg. Bild: Daniela Bologna

«Es ist ein guter Zeitpunkt, das Thema jetzt anzugehen. Beide Gemeinden sind gesund. Man muss nicht zuwarten, bis sie erkranken.»

Hintergrund der Aussage: In Lütisburg hatte die politische Gemeinde bis anhin zwar keine Mühe, Behördenmitglieder zu finden. Auf der Verwaltung sei es aber anspruchsvoll, Stellvertretungsregelungen adäquat zu regeln.

Lütisburg unterstützt nun Hallenbad-Pläne

Aus der Sicht von Bütschwil-Ganterschwil präsentiert sich die Lage so: Es ist noch keine zehn Jahre her, seit sich die früher eigenständigen Gemeinden Bütschwil und Ganterschwil zusammengeschlossen haben. Gleichwohl haben die Stimmbürger der vereinigten Gemeinde bereits im Jahr 2016 der vertieften Prüfung einer Fusion mit Lütisburg und Oberhelfenschwil zugestimmt. Das «Ja» war damals nicht wuchtig, mit 755 zu 645 Stimmen aber doch ziemlich deutlich.

Gemeindepräsident Karl Brändle sagt:

«Wir haben die Anfrage vom Gemeinderat Lütisburg positiv beurteilt, weil Synergien genutzt werden können. Für uns ist zentral, dass auch eine Inkorporation der Schulen geprüft wird.»

Karl Brändle, Gemeindepräsident Bütschwil-Ganterschwil. Bild: PD

Aus der Sicht von Brändle ist ferner von Bedeutung, dass «pendente gemeindeübergreifende Projekte gemeinsam zügig vorangetrieben werden». Er denkt vor allem an die Sanierung und Erweiterung des Hallenbades Bütschwil. Auch Lütisburg gehört zu den Zweckverbandsgemeinden, hatte sich bis anhin aber lediglich für eine Sanierung, nicht aber für eine Erweiterung ausgesprochen.

Doch das hat sich nun geändert: Gemeindepräsidentin Imelda Stadler sagt: «Wir haben angeregt, dass aufgrund der Defizite die Tarifstruktur beim Hallenbad überarbeitet werden muss. Der Verwaltungsrat hat uns ernst genommen und Vorschläge präsentiert.» Dies bestätigt Karl Brändle, seines Zeichens auch Verwaltungsratspräsident des Hallenbads Bütschwil.

Er sagt: «Die Tarife für die Schulen als auch für die Privatpersonen wurden überprüft. Bei den Abonnenten sollen neu ein Einheimischentarif und ein Auswärtigentarif eingeführt werden. Die leichte Preiserhöhung für Privatpersonen soll jedoch erst nach der Erweiterung umgesetzt werden. Diejenige für die Schulen ab Sommer 2022.»

Der Verwaltungsrat will in der Planung des Projektes vorwärtsmachen. Für kommendes Jahr ist geplant, die Öffentlichkeit über das Projekt zu informieren und die Kredite bei den Zweckverbandsgemeinden einzuholen. Bereits in der Vergangenheit war eine öffentliche Veranstaltung zweimal vorgesehen, musste aber coronabedingt verschoben und schliesslich abgesagt werden.

Fusion könnte per 2025 erfolgen

Die Grundfrage aber ist: Was ist im unteren Toggenburg heute anders als vor fünf Jahren? Imelda Stadler sagt:

«Die Gemeinde Oberhelfenschwil ist damals im Verlauf des Prozesses dazugekommen. Das passte aus unserer Sicht nicht ins Konstrukt.»

Das wird dieses Mal nicht passieren. Denn die Oberhelfenschwiler Stimmbürger haben sich vergangenen Sommer dafür ausgesprochen, eine Fusion mit den Gemeinden Hemberg und Neckertal einzugehen. Per 1. Januar 2023 wird diese vollzogen. Es wird die nächste Fusion in einer Reihe von Fusionen im Toggenburg sein:

In Bütschwil-Ganterschwil und Lütisburg haben sich alle Gemeinde- und Schulräte dafür ausgesprochen, das Fusionsthema erneut anzugehen. Als Nächstes werden sich deren Präsidien mit der Projektorganisation und dem zeitlichen Ablauf befassen. Danach sollen die Ortsparteien und die gesamte Bevölkerung in das Projekt involviert werden. Es ist geplant, eine Grundsatzabstimmung im Verlauf des Jahrs 2022 durchzuführen. Wann die Fusion vollzogen würde, ist noch offen. Aber wohl spätestens per Beginn der nächsten Legislatur im Jahr 2025.