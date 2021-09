Toggenburg Er hat die Quantensprünge der Technologie an vorderster Front miterlebt: Der Informatikchef des Berufszentrums und der Kanti wird pensioniert Der 65-jährige Hanspeter Wiprächtiger kennt das Computerzeitalter aus seinen Anfängen bis zur heute hochkomplexen Materie. Ende September wird sich der Leiter Informatik des Berufs- und Weiterbildungszentrums in den Ruhestand verabschieden.

1991 als Kursleiter angefangen, war Hanspeter Wiprächtiger die vergangenen 20 Jahre Leiter der Informatik des Berufs- und Weiterbildungszentrums Toggenburg (BWZT) in Wattwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Wer am Ende seines Arbeitslebens sagen kann, er liebe seinen Job nach wie vor, aufgrund des Alters sei es jetzt aber an der Zeit aufzuhören, hat vieles richtig gemacht.

Hanspeter Wiprächtiger könnte diese Aussage problemlos unterschreiben. Er war 20 Jahre Leiter der Informatik des Berufs- und Weiterbildungszentrums Toggenburg (BWZT) in Wattwil. Ende September geht der 65-Jährige in Pension.

Seit 30 Jahren in Wattwil

Nebst seiner Informatik-Leiterfunktion beim BWZT kam 2004 jene der Kantonsschule Wattwil sowie 2011 diejenige des BWZ Rapperswil-Jona hinzu. Dazu Wiprächtiger: «Der Kanton St.Gallen führt 16 Berufs- und Mittelschulen, die in Informatik-Einheiten, sogenannte Cluster, zusammengefasst sind.» Wiprächtiger ist Leiter des Clusters 1, welcher die Informatik-Infrastrukturen der drei oben erwähnten Schulen umfasst. Er hat sein Büro im BWZT in Wattwil, ist aber beim Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen angestellt.

Zum ersten Mal in Kontakt mit dem BWZT kam Wiprächtiger 1991, als er nebst seiner vollamtlichen Tätigkeit in der Informatik der Bischoff Textil AG in St.Gallen Kurse in der Toggenburger Zentrumsgemeinde erteilte. Zehn Jahre später war die Stelle «Verantwortlicher der Informatik im BWZT» ausgeschrieben. «Ich bewarb mich und wurde aus diversen Bewerbern ausgewählt.»

Der Fortschritt in der IT-Branche ist rasant

Was hat sich seit seinen Anfängen in der Informatik verändert? Wiprächtiger sagt: «Der Fortschritt ist rasant. Deshalb muss man sich in dieser Branche ständig weiterbilden.» Der Unterschied zu früher: Einerseits seien es die Quantensprünge der Technologie und andererseits werden die Anforderungen an Hard- und Software und an die Dienstleistungen, den Support, immer grösser. Ist die Welt durch die Informationstechnologie (IT) eine bessere geworden?

«Wir sind brutal abhängig von ihr. Die Informationstechnologie hat wie alles Vor- und Nachteile. Sie ist ein gutes Hilfsmittel, wenn man sie richtig einsetzt. Leider gibt es auch die Schattenseiten.»

Als Beispiel nennt Wiprächtiger Attacken aus dem Netz auf die IT von Unternehmen und von Privatpersonen. Und weiter: «Die Digitalisierung hat in unserer Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert. Aus diesem Grund ist der Schutz der Daten- und der IT-Infrastruktur unbedingt ebenso hoch zu gewichten.»

Gut vorbereitet auf das Coronavirus

Auf das Homeschooling, bedingt durch das Coronavirus, seien sie gut vorbereitet gewesen, weil die Cluster-Schulen schon länger mit der neusten Software arbeiten, die für das Homeschooling eingesetzt wird.

Wiprächtiger schätzt speziell die Vielseitigkeit seiner Arbeit: «Nebst der operativen Tätigkeit, welche einen Grossteil der Arbeit einnimmt, ist man in dieser Funktion Techniker und Dienstleister und hat zudem Kontakt mit ganz verschiedenen Menschen – Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern und Verwaltungsmitarbeitenden vor Ort oder bei der Kantonsverwaltung. Unsere Abteilung mit den fünf Mitarbeitern sehe ich klar als Dienstleister für die drei Schulen.» Er charakterisiert sich selbst als geduldig, ruhig, überlegt – genau das, was in seinem Beruf bestimmt kein Nachteil sei.

In Kirchberg aufgewachsen, in Bütschwil zu Hause

Der gelernte Textillaborant ist in Kirchberg aufgewachsen und lebt nun seit 40 Jahren mit seiner Familie in Bütschwil. Nach der Weiterbildung an der Textilfachschule zum Textilveredelungstechniker wechselte er Mitte der 70er-Jahre in die Forschung zu einer Firma nach Zürich, bei der er erstmals mit der Informatik konfrontiert wurde.

Damals kaufte er den ersten eigenen Computer für den Heimgebrauch. Hanspeter Wiprächtiger brachte sich die gängigen Programme (Word, Excel, PowerPoint, Windows) im Selbststudium bei und begann später in Bütschwil Kurse zu geben.

«Die Lernunterlagen dazu habe ich selbst erstellt.»

1983 brach er seine beruflichen Zelte in Zürich ab – er wollte näher bei seiner Familie sein. Er bewarb sich erfolgreich als Bademeister beim Hallenbad Bütschwil. «Das war eine sehr interessante Erfahrung, ich würde es wieder machen.» Die nebenberufliche Ausbildung zum Technischen Kaufmann ermöglichte ihm dann den endgültigen Einstieg in die Informatik. 1990 kam der Wechsel nach St.Gallen zur Bischoff Textil AG, bei der er für das Operating der Grossrechner und das Computer-Netzwerk verantwortlich war.

Ein Jahr später beginnt seine Zeit als Kursleiter beim BWZT in Wattwil. Mittlerweile gibt er aber schon länger keine Kurse mehr, weil das Angebot am BWZT mangels Nachfrage vor etwa zehn Jahren eingestellt wurde. Er sagt: «Heute werden die Jugendlichen bereits in der Volksschule, in der Berufslehre oder im Studium mit den Officeprogrammen vertraut gemacht, damit sie für deren Einsatz im Berufsalltag bereit sind.»

Er blickt beruhigt in die Zukunft

Der baldige Pensionär, dreifache Vater und zweifache Grossvater lässt die Zukunft gelassen auf sich zukommen. «Ich mache viel Sport, bin gerne in der Natur und zwischendurch einem Bier nicht abgeneigt.» Spezielle Projekte für nach der Pensionierung hat er sich keine aufgehoben. «Ich möchte meine bisherigen Hobbys weiter ausüben und natürlich ist es schön, dass ich nicht mehr auf die Zeit schauen muss.»

Und vielleicht ergebe sich die Gelegenheit, die Handorgel wieder einmal hervorzuholen und das Fotografieren zu intensivieren. «Für mich stimmt es so, wie es jetzt ist. Vor allem auch im Wissen, dass mit Daniel Fehr, notabene ebenfalls ein Bütschwiler, ein sehr kompetenter Nachfolger als Informatikleiter für den Cluster 1 gefunden werden konnte.»