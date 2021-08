Toggenburg Ein wichtiger Schritt zur Berufswahl: Schülerinnen und Schüler der Oberstufe sind zum Lehrstellenforum Toggenburg eingeladen Über 70 Unternehmen aus der Region präsentieren sich und ihre Lehrberufe am kommenden Samstag am Lehrstellenforum Toggenburg. Jugendliche und ihre Eltern können dort Lehrberufe kennen lernen und Kontakte zu Berufsleuten knüpfen.

Verschiedene Gegenstände, die ein Berufsfeld charakterisieren, sind derzeit in der Berufs- und Laufbahnberatung in Wattwil zu sehen. Bild: Sabine Camedda

«Wir sind sehr froh, dass wir das Lehrstellenforum jetzt durchführen können», sagt Cécile Ziegler. Die Leiterin der Berufs- und Laufbahnberatung BLB Toggenburg und Mitorganisatorin des Lehrstellenforums erzählt, dass der Anlass im vergangenen Jahr zuerst vom Juni in den Herbst verschoben wurde und dann komplett abgesagt werden musste.

Auch 2021 musste die Veranstaltung wegen Corona vom Juni auf eben den 14. August verschoben werden. Jetzt sollte dem Lehrstellenforum in der Markthalle Toggenburg in Wattwil nichts mehr im Wege stehen.

Erster Kontakt zwischen Schüler und Ausbildner

Cécile Ziegler, Leiterin Berufs- und Laufbahnberatung Toggenburg. Bild: PD

«Zum Glück», sagt Cécile Ziegler. «Seit den Anfängen war das Lehrstellenforum gut besucht und es ist sowohl für die Jugendlichen als auch für die Arbeitgeber zu einem wichtigen Anlass geworden.» Über 70 Betriebe aus der Region nutzen am Samstagmorgen von 8.30 bis 12 Uhr die Gelegenheit, um sich und ihre Lehrberufe vorzustellen. Dabei hat jedes Unternehmen einen Tisch zur Verfügung. «Die Ausbildner, die oftmals von Lernenden begleitet werden, lassen sich gerne auf ein Gespräch mit Schülerinnen und Schüler aus der Oberstufe ein und geben ihnen einen kurzen Einblick in ihre berufliche Tätigkeit», umschreibt Cécile Ziegler die Idee hinter dem Forum.

Für die Jugendlichen, die am Montag mit der zweiten Oberstufenklasse beginnen, sei dies eine gute Möglichkeit, um herauszufinden, welche Lehrberufe im Tal ausgebildet werden. Cécile Ziegler stellt dabei immer wieder fest: «Die meisten sind über die grosse Auswahl sehr erstaunt.»

Zusätzliches Angebot: Berufsorientierung Toggenburg Die Arbeitgebervereinigung, die Toggenburger Oberstufenschulen und die Berufs- und Laufbahnberatung Toggenburg stellen mit der Berufsorientierung Toggenburg ein zusätzliches Angebot auf die Beine. Vom 27. bis 30. September öffnen verschiedene Betriebe ihre Türen und gewähren den Schülerinnen und Schülern der 2. Oberstufe gruppenweise Einblick in ihr Berufsfeld und in ihre Berufe. Nach diesen gut zwei Stunden sollen die Jugendlichen entscheiden können, welche Berufe sie in einem Tagespraktikum noch besser kennen lernen wollen. www.wirtschaft-macht-schule.ch

Auch Schülerinnen und Schüler, die ihr letztes Jahr an der Oberstufe beginnen, sind am Lehrstellenforum willkommen. Im vergangenen Schuljahr hätten diese im Berufswahlprozess schon erste Weichen gestellt. «Für sie bietet das Lehrstellenforum eine gute Möglichkeit, Ausbildner kennen zu lernen, mit Betrieben, die freie Lehrstellen anbieten, in Kontakt zu treten und Schnupperlehren zu vereinbaren.»

Lehrbetriebe halten dem Anlass die Treue

Cécile Ziegler freut sich, dass sich so viele Lehrbetriebe für das diesjährige Lehrstellenforum angemeldet haben. «Die Beteiligung ist vergleichbar mit den Vorjahren», sagt sie. Dabei kommen die Betriebe aus allen Gemeinden des Wahlkreises. In einer solchen einen Firmensitz zu haben, ist Voraussetzung für eine Teilnahme am Lehrstellenforum Toggenburg.

Diesen grossen Rückhalt der Beteiligten wertet Cécile Ziegler als grosses Interesse seitens der Arbeitgeber, um die Fachkräfte in der Region zu behalten. «Die Lehrbetriebe legen sich ins Zeug, um Nachwuchs auszubilden und ihr Fachwissen weiterzugeben. Sie sind überzeugt, dass die Jungen in der Region eine gute Ausbildung bekommen und dadurch vielleicht im Tal bleiben oder nach Wanderjahren wieder zurückkommen», sagt sie.

Rahmenprogramm in digitaler Form

Die bisher durchgeführten Lehrstellenforen zeichneten ein Rahmenprogramm aus. In den Podiumsgesprächen ging es um verschiedene Aspekte rund ums Thema Bewerben. Ausbildner gaben konkret Auskunft darüber, worauf sie beim Schnuppern achten, wie für sie eine gute Bewerbung aussieht und nach welchen Kriterien sie künftige Lernende auswählen. Jugendliche und ihre Eltern erhielten dabei konkrete Tipps mit auf den Weg.

«Wegen der Coronasituation haben wir in diesem Jahr auf das Rahmenprogramm verzichtet. Wir bieten aber einen Ersatz an», sagt Cécile Ziegler. Anstatt in Podiumsgesprächen geben die Ausbildungsverantwortlichen von vier Toggenburger Unternehmen in einem Film Informationen rund ums Bewerben für die Jugendlichen und ihre Eltern. Dieser Film ist ab dem 14. August unter www.lftoggenburg.ch abrufbar.

Die Organisatoren hoffen, dass trotz des Endes der Sommerferien viele Jugendliche die Chance nutzen und das Lehrstellenforum besuchen. Der Eintritt ist kostenlos, in der Markthalle herrscht aber Maskenpflicht. Wer Bedenken wegen der Platzverhältnisse hat, dem sei ein Besuch eher gegen Ende der Veranstaltung empfohlen.