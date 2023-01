Toggenburg Die Ostschweizer Division machte sich in der Pandemie nützlich – ihr oberster Befehlshaber kommt aus Nesslau Walter Brülisauer, Chef der Territorialdivision 4, stellte am Kulturforum der Sonntagsgesellschaft in Wattwil den Ostschweizer Grossverband vor.

Willi Brülisauer fesselte die Zuhörerinnen und Zuhörer mit seinen Ausführungen während mehr als zwei Stunden. Bild: Martin Knoepfel

Divisionär Willi Brülisauer aus Nesslau ist seit 2018 Kommandant der Territorialdivision 4 (Ter Div 4). Dort sind rund 7’000 Personen eingeteilt, sowohl Kampf- als auch Unterstützungstruppen.

Ihr Einsatzraum sind die Kantone Appenzell Ausser- und Innerrhoden, Glarus, Schaffhausen, St.Gallen, Thurgau und Zürich mit rund einem Drittel der Schweizer Bevölkerung. In diesem Raum stehen auch rund 80 Infrastrukturobjekte, deren Zerstörung schwere Schäden verursachen würde. Beispiele sind Anlagen von Swissgrid, das TV-Studio Leutschenbach oder Rechenzentren von Grossbanken.

Regelmässig unterstützt die Division grosse Anlässe, etwa den Schwägalp-Schwinget oder das Weltwirtschaftsforum in Davos. Während der Coronapandemie wurden Angehörige der Division ebenfalls aufgeboten. Einerseits zur Bewachung der Grenzen zu Frankreich und Deutschland, andererseits in Spitälern, wo etwa Sanitätssoldaten auf Intensivpflegestationen Patienten wendeten.

Dabei hatte die Grenzsicherung laut Willi Brülisauer ungeahnte Folgen: Da die Soldaten in Kreuzlingen viele Rucksäcke voll Kokain erwischten, die über den Zaun geworfen wurden, verdoppelte sich der Kokainpreis in Zürich in kurzer Zeit.

Intensivierung des Ukrainekriegs erwartet

Nach der Pause ging es weiter mit dem Thema Ukrainekrieg. Der Referent erwartet bald intensivere russische Angriffe, nachdem der bisherige Generalstabschef zum Verantwortlichen für den Kriegsschauplatz ernannt wurde. «Er wird versuchen, mit aller Kraft die vier Bezirke des Donbass zu erobern. Hohe Verluste unter den Soldaten werden in Kauf genommen.»

SGW-Präsident Paul Vestner (links) überreichte Willi Brülisauer als Dank einen Geschenkkorb. Auf ein Honorar verzichtet der Referent zu Gunsten des Tierheims Büsihof in Dicken. Bild: Martin Knoepfel

Der Krieg finde in allen Räumen statt, im Weltraum, in der Luft, auf dem Land, auf dem Wasser und im Informationsraum. Hingegen gebe es wenig Cyberwar-Aktivitäten. In der Ostukraine hat sich ein Stellungskrieg im Stil des ersten Weltkriegs entwickelt, wobei die Artillerie sehr wichtig ist. «Momentan werden rund 80’000 Artilleriegeschosse pro Tag abgefeuert.»

Dabei hielt Willi Brülisauer fest, dass die Ukraine westliche Waffen brauche und ohne die Hilfe der USA und Grossbritanniens schon besiegt wäre. Der Krieg könne noch Jahre dauern. Der russische Präsident Wladimir Putin hoffe wahrscheinlich, Europa mit Flüchtlingen zu überschwemmen, nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus Asien und Afrika.

Mobilmachung funktionierte in der Pandemie

Aus dem Ukrainekrieg lassen sich laut Willi Brülisauer schon einige Schlüsse ziehen. So seien die Munitionsvorräte zu klein und es brauche wieder eine kriegstaugliche Logistik. Überprüft werde, ob man den Schutz wichtiger Infrastrukturanlagen verbessern muss. Hingegen habe die Organisation der Mobilmachung in der Pandemie den Praxistest bestanden, sagte der Referent auf eine Frage dieser Zeitung.

Bedeckt hielt er sich auf die Frage, ob er eine Chance sehe, Korpskommandant zu werden und ob er das wolle. Er wolle so lange als möglich in der Ostschweiz arbeiten, sagte er. Korpskommandanten seien in Bern stationiert. Organisiert wurde der Vortrag von der Sonntagsgesellschaft Wattwil (SGW).