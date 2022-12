Toggenburg Damals: Ackerhus – musikalisch wiederbelebt Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Planen Neubau des Musiksaals: Martin Baumann, Präsident der Albert Edelmann-Stiftung (links) und Kunsthistoriker Jost Kirchgraber. Bild: PD

9. Dezember: Wattwil. Das Telephonbureau Wattwil hat letzter Tage eine neue direkte Verbindung mit St. Peterzell erhalten, wodurch der Gesprächsverkehr von und nach dem Neckertal und dem Kanton Appenzell eine bedeutende Verbesserung erfährt.

9. Dezember: Wattwil. Im hiesigen Kino wird der grossartigste aller Filme, «Das Wunder des Schneeschuhs» vorgeführt. Wer den Film schon gesehen hat, ist begeistert von den in ihm enthaltenen Schönheiten. Unter anderem wurden dafür Aufnahmen gemacht am Jungfraujoch, Aletschgletscher, Konkordiahütte, Mathildenspitze usw.

Den Genuss, so bequem einen Blick in unsere höchsten Gletscherregionen tun zu können, haben wir jenen waghalsigen Männern zu verdanken, die unter grossen Gefahren und Schwierigkeiten die zur Aufnahme nötigen Apparate bis 4200 Meter hinaufschleppten.

13. Dezember: Wattwil. Dank der energischen Initiative zweier Privater wird nun auch die Gegend Krummbach-Scherrer das elektrische Licht erhalten. Das Setzen der Leitungsmasten hat bereits begonnen.

Vor 50 Jahren

8. Dezember: Bütschwil/Mosnang. Am 30. November 1972 traf sich eine stattliche Zahl Parteifreunde zur Gründungsversammlung FdP Bütschwil-Mosnang. Frau Ahrendt übernahm freundlicherweise das Tagesaktuariat und Frau Brändle, Mosnang, amtete als Stimmenzählerin, Kantonalpräsident der FdP, Dr. Ruedi Schatz, St. Gallen, sprach einleitend zum Thema «Freisinn heute» und verstand es sehr trefflich, in kurzen Zügen den Gedanken «Liberalismus» neu zu wecken.

An der nachfolgenden Abstimmung gaben die Anwesenden spontan ihre Zustimmung zur Neugründung der FdP Bütschwil-Mosnang. Speditiv konnte die erste Vereinsleitung bestimmt werden.

Vor 20 Jahren

12. Dezember: Toggenburg. Ausgezeichnete Häuser und was sich im Toggenburg sonst noch Erbauliches tut, präsentiert das Magazin «Toggenburg aktuell» in seinem Dossier der Winter-Ausgabe, die ganz im Zeichen von «Architektur im Toggenburg» steht.

Wenn ETH-Professor Andreas Deplazes aus Chur das Haus «Luckenhalde» in Unterwasser in seinen Vorlesungen explizit als Musterbeispiel für gute Architektur hervorhebt, ist dies kein Einzelfall. «Das Toggenburg ist ein guter Boden für ausgezeichnetes Bauen», schreibt die Redaktion des Magazins in ihrem Einführungstext zum Dossier «Architektur im Toggenburg» und illustriert dies gleich mit mehreren Beispielen von Häusern, die mit Preisen ausgezeichnet wurden.

Vor 10 Jahren

11. Dezember: Ebnat-Kappel. Seit Jahren fällt das Ackerhus in Ebnat-Kappel immer tiefer in einen Dornröschenschlaf. Albert Edelmann, der das 1752 erbaute Ackerhus vor 60 Jahren nach Ebnat-Kappel versetzt und zu einem Museum mit Toggenburger Möbeln, Hausorgeln und Halszithern umgestaltet hat, starb 1962.

Seine Haushälterin Ida Bleiker wohnte weiterhin im Ackerhus und führte das Museum bis 1989. Seither ging das Publikumsinteresse stark zurück. Jost Kirchgraber leitet die Arbeitsgruppe «Pro Ackerhus», die zusammen mit der Albert Edelmann-Stiftung ein Konzept für die Wiederbelebung erarbeitet hat. Dieses Konzept stösst auch bei der politischen Gemeinde auf Sympathie. Diese plant, in der Ackerhus-Stube ein Trauzimmer einzurichten. (red)