Toggenburg Bauen ausserhalb Bauzone: Das Interesse am Podium in Lichtensteig mit den Ständeratskandidatinnen war gross Bei einem Podium in Lichtensteig wurde über das Bauen ausserhalb der Bauzone diskutiert. Mit dabei waren auch die Ständeratskandidatinnen Esther Friedli und Barbara Gysi. Die Diskussion zeigte, dass das Thema im Toggenburg beschäftigt.

Nationalrätin Esther Friedli, Stadtpräsident und Kantonsrat Mathias Müller, Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher, Nationalrätin Barbara Gysi und Präsident Heimatschutz St.Gallen Appenzell AI, Jakob Ruckstuhl, am Podium. Bild: PD

Im Rahmen des «Wakkerjahres Lichtensteig» fand in der Kalberhalle eine Podiumsdiskussion zum Bauen ausserhalb der Bauzone statt. Unter der Leitung des Stadtpräsidenten Mathias Müller diskutierten Verbandsvertreter und Politikerinnen über die Landschaftsinitiative und die Revision des Raumplanungsgesetzes. Auch die Ständeratskandidatinnen Esther Friedli und Barbara Gysi waren dabei.

Der Präsident des Heimatschutzes St.Gallen Appenzell Innerrhoden, Jakob Ruckstuhl, zeigte zu Beginn die Ausgangslage auf. Er wies auf den Revisionsbedarf des Raumplanungsgesetzes hin und die Ansprüche aus der Landschaftsinitiative. Bei der anschliessenden Diskussion wirkten die Nationalrätinnen Esther Friedli, Barbara Gysi, Susanne Vincenz-Stauffacher sowie der Geschäftsleiter der Stiftung Landschaftsschutz, Raimund Rodewald, mit.

Das Thema beschäftigt im Toggenburg

Die Fragerunde zeigte, dass das Thema stark beschäftigt – gerade im Toggenburg, wo ein Drittel der Bevölkerung ausserhalb der Bauzone zu Hause ist. Die Ansprüche an die Nichtbauzone steigen. Die Landwirtinnen und Landwirte brauchen Raum zum Wohnen und Arbeiten, die Energiewende führt zu zusätzlichen Nutzungen wie Windrädern oder Biogasanlage.

Es wurde über Vor- und Nachteile der Landschaftsinitiative diskutiert und den Revisionsstand des Raumplanungsgesetzes. Im Fokus stand dabei die Frage: Wie viel Entwicklung ausserhalb der Bauzone soll in Zukunft überhaupt noch möglich sein? So ging es um die Umnutzung oder den Abbruch von nicht mehr gebrauchten Gebäuden oder die Schaffung von «Stöckli» für die nächste Generation. Bei allen Differenzen zeigte sich aber auch, dass die Positionen gar nicht so weit auseinanderlagen und eine Kompromisslösung zwischen Parlament und Initiativkomitee im Bereich des Machbaren liegt, heisst es in der Mitteilung. (pd/mas)