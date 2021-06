TOGGENBURG 0:5-Heimklatsche: Der FC Bazenheid muss weiter um den Ligaerhalt bangen Auch nach der vorletzten Runde wissen die Toggenburger noch nicht, ob sie in der 2. Liga interregional verbleiben. Gegen Calcio Kreuzlingen setzt es ein 0:5-Heimdebakel ab. Nun hoffen die Bazeneider auf den FC Uzwil.

Nach dem 1:7 gegen den FC Kreuzlingen im September (Bild) setzte es für den FC Bazenheid nun auch gegen den anderen Verein aus Kreuzlingen viel Gegentore ab. Archivbild: Beat Lanzendorfer

Das grosse Zittern beim FC Bazenheid geht weiter. Am vorletzten Spieltag hätte die Mannschaft von Trainer Raffael Spescha mit einem Sieg alles klarmachen und den Ligaerhalt eintüten können. Doch es kam ganz anders. Ganz anders. Gleich mit 0:5 ging Bazenheid unter. Und dies, nachdem Gegner Calcio Kreuzlingen vor Wochenfrist in Weesen noch mit 0:6 untergegangen war. Dreifach-Torschütze bei den Thurgauern war deren Captain Yusuf Shala. Dieser lenkte die Partie mit einem Doppelschlag binnen vier Minuten nach gut einer halben Stunde in die entscheidende Bahn.

Zwar stemmten sich die Bazenheider unter den Augen ihres ehemaligen Trainers Heris Stefanacchi zu Beginn der zweiten Halbzeit gegen die drohende Niederlage und kamen zu drei guten Möglichkeiten. Doch die Tore fielen auf der anderen Seite. Nachdem dem 1:7 gegen den FC Kreuzlingen und dem 2:6 gegen Chur war es bereits die dritte Bazenheider Heimklatsche in dieser Saison.

Die Chancen sind aber gleichwohl gross, dass die Toggenburger in der 2. Liga interregional verbleiben. Denn auch der unter dem Strich klassierte FC Basserdsdorf verlor. Und zwischen diesen beiden Vereinen liegt noch Weesen. Zwar muss Bazenheid in der Schlussrunde zu Angstgegner Widnau reisen. Allerdings empfängt Bassersdorf zuhause Leader Uzwil, der aller Voraussicht nach einen Sieg braucht, um aufzusteigen. Und selbst wenn die Bazenheider im Worst-Case-Szenario noch auf Platz elf abrutschen sollten, muss das noch nicht gleichbedeutend sein mit dem Abstieg, da nur die schlechtesten Drittletzten absteigen. Trotzdem: Spannung total bis zuletzt. Und der FC Bazenheid hofft ausgerechnet auf den FC Uzwil.

