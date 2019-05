Tödlicher Wanderunfall im Toggenburg: 77-Jährige stürzt über 100 Meter in die Tiefe

Am Freitagnachmittag ist es am Schindelberg bei Libingen zu einem tödlichen Bergunfall gekommen. Eine 77-jährige Wanderin stürzte rund 110 Meter in die Tiefe. Die Rega konnte die Frau nur noch tot bergen.