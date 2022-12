Tipps aus der Redaktion Jede Minute zählt: Wo man in der Region Toggenburg-Wil noch etwas länger Sonne tanken kann Noch zwei Wochen lang werden die Tage kürzer. Oft ist die Sonne kaum acht Stunden zu sehen. Wo jedoch könnte man doch ein paar Minuten länger Sonnenstrahlen geniessen? Die Redaktion der «Wiler Zeitung» und des «Toggenburger Tagblatts» hat Vorschläge gesammelt.

Ob Sommer oder Winter – der Geissberg ist ein beliebtes Kurzausflugsziel. Bild: Zita Meienhofer

Der Geissberg: ein beliebtes Ziel für Joggende, Bikende und Spazierende. Ein Kastanienbaum ziert die Anhöhe auf der Gemeindegrenze zwischen Niederhelfenschwil und Oberbüren. Jener Baum, der von weit her zu sehen ist. Darunter steht eine Bank. Diese ist oft besetzt – ob von Kindern, Jugendlichen, Liebespaaren, älteren Menschen, Sportlern. Von dort geht der Blick ins Alpsteinmassiv, an den Himmel oder auf Orte an der Thur.

Wenn die Sonne andernorts schon verschwunden ist, auf dem Geissberg scheint sie noch. Allerdings nicht für jene, die auf der Bank sitzen, sondern für jene, die es sich auf der Wiese – einige Meter von der Kastanie entfernt – auf einer Decke gemütlich gemacht haben. Auf dem Geissberg verweilen und noch die letzten Sonnenstrahlen des Tages geniessen. Wer möchte das nicht? (zi)

In der Wallfahrtskirche auf der Iddaburg finden noch regelmässig Gottesdienste statt. Bild: Beat Lanzendorfer

Wer die letzten Sonnenstrahlen geniessen möchte und sich für die Iddaburg entscheidet, ist am richtigen Ort. Auf einer Höhe von 966 Metern gelegen, bietet der höchste Punkt der Gemeinde Kirchberg eine perfekte Fernsicht Richtung Hinterthurgau, Fürstenland, Alpsteingebiet oder Churfirsten.

Um die Iddaburg zu erreichen, hat man verschiedene Möglichkeiten. Für Wandernde empfiehlt sich die Anreise mit dem Bus oder Auto nach Gähwil. Für die einfachste Wanderroute biegt man kurz vor dem Dorfende links ab, hinab ins «Seeli». Der ausgeschilderte Wanderweg führt hinauf zum Eggholz. Ab hier gibt es zwei Varianten. Für die eine benützt man die normale Strasse hinauf zur Iddaburg. Schöner ist der Weg via «Nord» hinauf nach «Bruwald».

Natürlich besteht auch die Möglichkeit, mit dem Auto ganz hinaufzufahren. Ein Besuch der Grotte, des Gasthauses oder der Wallfahrtskirche kann den Aufenthalt abrunden. (bl)

Der Nollen bietet einen weiten Rundumblick – gelegentlich auch über das Nebelmeer im Thurgau. Bild: Donato Caspari

Den Bodensee, den Säntis, den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang; das alles kann man vom Nollen aus sehen. Der Hügel in der Gemeinde Wuppenau kriegt aktuell noch fast achteinhalb Stunden Sonne pro Tag ab. Erst kurz vor 16.30 Uhr versinkt sie beim Hörnli hinter dem Horizont. Und sollte es demnächst Schnee geben im Flachland, kann der Nollen mit einem weiteren Aspekt punkten: Auf der Nordseite des Hügels betreibt eine Bauernfamilie auf ihrem Land einen kleinen Skilift, mit dem sich auch Schlittenfans den Hügel hinauf ziehen lassen können.

Die grossen Fenster des Panoramarestaurants lassen das Sonnenlicht hinein. Bild: Hans Suter

Wer an der frischen Luft kalte Finger kriegt, kann die Sonne dank des Panoramarestaurants auf dem Nollen auch gemütlich hinter Fensterscheiben geniessen. Und die Hotelzimmer machen es sogar unnötig, im Dunkeln noch den Heimweg antreten zu müssen. (lsf)

Die Steinmannli auf dem Chäserrugg dürften in der Region mit am längsten Sonne einfangen. Bild: Sascha Erni

Im Thur- und Neckertal gilt im Winter ganz besonders: Möchte man Sonne, dann sollte man die Höhe suchen. Ein Besuch des Chäserruggs liegt also nahe. Jedoch – bis zum 11. Dezember verkehrt die Seilbahn nur an den Wochenenden. Wer es auf das Einfangen der letzten Sonnenstrahlen abgesehen hat, den dürfte das aber nicht weiter stören, denn im Dezember verschwindet die Sonne auch auf den Churfirsten bald nach 16 Uhr. Ein Besuch des Gipfels bietet sich also wenig für ein Feierabendbier an.

Die Fahrt auf den Chäserrugg lohnt sich auch frühmorgens. Bild: Sascha Erni

Versteht man sich eher als Lerche statt Eule, kann der Chäserrugg auch am anderen Ende des Tagesverlaufs besucht werden – im Sommer, um 5 Uhr mit der Sonnenaufgangsfahrt. Dann darf man sich auch gleich auf das Frühstücksbuffet im Gipfelrestaurant freuen. (ser)

Je höher man sich begibt, desto länger bleibt die Sonne. Für Wilerinnen und Wiler lohnt sich daher ein Spaziergang auf den Hofberg. Der Hausberg nördlich der Stadt ist zu Fuss vom Zentrum in einer guten halben Stunde erreichbar. Wer dann noch die 189 Stufen des Wiler Turms erklimmt, kann auf knapp 750 Metern über Meer das Fürstenland überblicken – bei gutem Wetter eingerahmt von einem beeindruckenden Bergpanorama.

Der winterliche Sonnenuntergang, gesehen vom Wiler Turm auf dem Hofberg. Bild: Jochen Tempelmann

Oben angekommen, geht die Sonne aktuell erst um 16.25 Uhr unter, eine gute Viertelstunde später als im Zentrum. Wer dann noch im Büro sitzt, kann den Sonnenuntergang zumindest virtuell geniessen: Im Zehnminutentakt liefert die beim Turm installierte Webcam aktuelle und hochaufgelöste Panoramabilder. (jot)

Wer Sonne sucht, der kommt nicht um Jonschwil herum. Und vor allem nicht um den Weiler Bettenau, zwischen Jonschwil, Schwarzenbach und Oberuzwil gelegen. Ein ehemaliger Pfarrer hat vor langer Zeit mal gesagt, dass Bettenau die «Sonnenstube» der Pfarrei sei. Und tatsächlich: Nachdem der Gemeinderat trotz geschütztem Ortsbild Photovoltaikanlagen zugelassen hat, sind die Dächer des Weilers mittlerweile mit Sonnenkollektoren richtiggehend tapeziert. In Bettenau wird heute mehr Strom produziert als gebraucht. Das Dorf ist autark.

Sonnige Impression aus Bettenau. Bild: Simon Dudle

Wer noch fünf Minuten mehr und somit möglichst lange Sonne geniessen will, der verschiebt sich im Verlauf des Nachmittags auf den Wildberg, welcher mit 800 Metern über Meer der höchste Punkt der Gemeinde Jonschwil ist. Das Restaurant Wildberg öffnet am 15. Dezember allerdings ein letztes Mal. Dann zieht Gastgeberin Marlis Roth einen Schlussstrich. (sdu)