Nach Vorwürfen der Tierquälerei: Toggenburger Viehhändler in allen Punkten freigesprochen

Das Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig hat einen Landwirt und Viehhändler in allen Punkten freigesprochen. Es sah es erwiesen an, dass das Medikament, das die Schlachtung einer Kuh nicht erlaubt hätte, nicht gegeben wurde.