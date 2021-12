Tierheim Nesslau «Sie spenden, wir recyceln»: Elektro Kuster hilft bereits zum neunten Mal Tieren in Not Das Tierheim Nesslau hilft häufig herrenlosen, kranken oder verletzten Tieren. Deren Pflege und Operationen kosten Geld. Die Kuster Recycling AG aus Wil und Ebnat-Kappel sammelt mit dem Elektro-Schrott der Bevölkerung Spenden.

Carla Leutenegger mit ihrer lebensfrohen Katze Mia. Bild: PD

Unterkühlte Katzenwelpen, die mutterlos in einem Schopf gefunden wurden. Eine junge Katze, die verunfallt in die Tierklinik gebracht werden musste und niemanden hatte, der die Operationskosten übernehmen wollte. Mit solchen Schicksalen wird das Tierheim in Nesslau häufig konfrontiert und berichtet darüber auf Facebook.

Im Rahmen der Aktion «Sie recyceln. Wir spenden» der Firma Kuster Recycling AG soll die Notlage der Tiere langfristig verbessert werden. Damit wird sichergestellt, dass herrenlose und kranke Tiere umsorgt, gepflegt und wieder in eine sichere Obhut gegeben werden können.

Wer alte Elektrogeräte wie Drucker, Mikrowellen, Waschmaschinen oder Bildschirme zu Hause hat und diese nicht mehr braucht, kann sie bei den Kuster-Filialen in Wil oder Ebnat-Kappel vorbeibringen und unterstützt damit die traditionelle Spendenaktion für herrenlose Tiere. Bereits zum neunten Mal organisiert die Firma im Dezember diese Aktion: Pro abgegebenem Kilo Elektro-Schrott zahlt sie 10 Rappen an das Tierheim in Nesslau. In den vergangenen Jahren wurden so insgesamt fast 40'000 Franken Spendengelder gesammelt, schreibt die Kuster Recycling AG in einer Medienmitteilung. Geschäftsleitungsmitglied Katja Kuster wird dort wie folgt zitiert:

«Wir wollen in diesen schwierigen Zeiten unsere Solidarität mit dem Tierheim Nesslau weiterführen.»

Durch die Pandemie fehlen Einnahmen

Das Tierheim Nesslau hat auch in diesem Jahr über hundert herrenlose Tiere, die abgegeben wurden, operiert, gepflegt und gehegt und versucht, an neue Plätze zu vermitteln. Das ist nicht immer leicht. «Die Vermittlung von Tieren, die meistens bereits als Welpen illegal in die Schweiz eingeführt wurden und Krankheiten mitgebracht haben, ist jedes Mal eine Herausforderung», wird Dolores Rust vom Tierheim Nesslau in der Mitteilung zitiert.

Aufgrund der Pandemie wurden in diesem Jahr weniger Tiere in die Ferienpension abgegeben. Diese Einnahmen fehlen zur Finanzierung des Tierheims. «Wir sind mehr denn je auf Spenden und Zuwendungen angewiesen. Die schon zur Tradition gewordene Aktion der Kuster Recycling freut uns sehr und hilft mit, dass wir herrenlosen Tieren auch weiterhin eine Obhut bieten können», freut sich Carla Leutenegger, Mitglied der Stiftung des Tierheims Nesslau. (red)