alte bäume Weil sie einen Kahlschlag entlang der Thur befürchtet: IG macht mobil gegen Thursanierung und wirft kantonalen Ämtern Widersprüche vor Die IG Vernünftiger Hochwasserschutz an der Thur will verhindern, dass für die Verbreiterung der Thur in Wattwil alte Bäume gefällt werden. Dies sei klimaschädlich und stehe im Widerspruch zu einer ökologischen Strategie des Kantonalen Amts für Natur, Jagd und Fischerei.

Die Thurallee in Wattwil. Mit der Thursanierung würden die Bäume am Ufer verschwinden, kritisiert die IG Vernünftiger Hochwasserschutz an der Thur. Bild: PD

Am 7. Juni führte die IG «Vernünftiger Hochwasserschutz an der Thur» eine Info-Veranstaltung. Vor über 100 Besucherinnen und Besucher präsentierte die IG ihre Kritikpunkte am 110-Millionen-Projekt Thursanierung. In einer Mitteilung kritisiert die IG nun die Pläne des Kantonalen Amts für Wasser und Energie erneut scharf. Das Projekt stehe im Widerspruch zu einer ökologischen Strategie des Kantonalen Amts für Natur, Jagd und Fischerei (ANJF).

Die IG Vernünftiger Hochwasserschutz an der Thur: Marc Bisig, Bernhard Wetzel, Wendelin Brand, Daniel Meile, Hans Frei und Emil Zwingli (von links). Bild: Martin Knoepfel

Die IG verweist auf Äusserungen des ANJF zur Klimaerwärmung, unter anderem zum Risiko, dass Fische und andere Wasserlebewesen sterben oder sich ihre Verbreitungsgebiete verändern, wenn die Flüsse zu warm werden. An einem Anlass des Kantons vor rund einer Woche sei darüber informiert worden, dass das ANJF in den nächsten Jahren rund 100 Kilometer Fliessgewässer neu beschatten wolle, um den Temperatur anstieg zu verlangsamen.

IG befürchtet ökologischen Schaden

Bei der Thursanierung werde hingegen «genau das Gegenteil» geplant, kritisiert die IG. Für die Sanierung liegen noch bis zum 30. Juni rund 130 Dokumente mit einem Umfang von knapp 2000 Seiten zur öffentlichen Mitwirkung auf. Die IG schreibt dazu: «Das Kanto­nale Amt für Wasser und Energie plant in Wattwil beide Ufer der Thur auf einer Strecke von knapp fünf Kilometern kahl zu schlagen und sämtliche Büsche und Sträucher und bis zu 400 prächtige, gross gewachsene und zum Teil hundert Jahre alte Alleebäume abzuholzen.»

Bis die nach Abschluss der Bauarbeiten neu gesetzten Allee­bäume ausgewachsen sind und wieder in vollem Umfang Schatten spenden können, werde es «viele Jahrzehnte» dauern.

Blick auf Wattwil in den 1940er-Jahren, rund drei Jahrzehnte nachdem die Bäume gepflanzt wurden, die heute die Thur in Wattwil säumen. Bild: PD

Man habe schon mehrfach darauf hingewiesen, «dass diese Pläne ökologisch unsinnig sind, weil sie die Klimaerwärmung fördern und regelmässige Notabfischungen und Mückenplagen nach sich ziehen werden», schreibt die IG und fordert die Wattwiler Bevölkerung auf, sich am Mitwirkungsverfahren zu beteiligen.

Irritiert über Widerspruch

Dass das Projekt der Beschattungsstrategie des ANJF widerspreche, sei irritierend. In ihrer Mitteilung fordert die IG das Amt für Wasser und Energie auf, «dem guten Beispiel des ANJF zu folgen» und bei der Thursanierung Wattwil die Baumallee unbehel­ligt zu belassen.

Philipp Gyr, der als Projektleiter Wasserbau beim kantonalen Amt für Wasser und Energie für die Thursanierung verantwortlich ist, hatte im Februar gegenüber dieser Zeitung eingeräumt, dass die meisten der 400 Bäume entlang der Thur gefällt werden müssten. Konflikte zwischen den Vorgaben des Gewässerschutzgesetzes und anderen Interessen, auch landwirtschaftlichen, seien unvermeidlich. Gyr stellte damals auch in Aussicht, dass einzelne Bäume aus der Thurallee verpflanzt werden könnten. (pd/rop)