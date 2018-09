Thur- und Neckertal bieten gute Gesamtpakete fürs Wohnen Das Büro Fahrländer Partner hat im Auftrag der Regionsorganisation die Wohnstrategie in der Region überarbeitet. Das Toggenburg bietet relevante Vorteile.

Wer im Toggenburg wohnt, profitiert von tiefen Lebenshaltungskosten. Eine Drohnenaufnahme des Städtchens Lichtensteig. Im Hintergrund der Übergang Wasserfluh ins Neckertal. (Bild: Martin Lendi)

Verschiedene Entwicklungen im Bereich Wohnungsmarkt wie eine ansteigende Zuwanderung, erhöhte Nachfrage, tiefe Zinsen, oder neues Raumplanungsgesetz haben seit der Ausgangsstudie im Jahr 2009 die Situation im Toggenburg verändert. Indikatoren wie das Bevölkerungswachstum um 2.5 Prozent, tiefere Lebenshaltungskosten und tiefere Immobilienpreise als im restlichen Kanton sowie höhere Wachstumsraten bei der Arbeitsplatzzahl zeigen gemäss dem Schlussbericht des Beratungsunternehmen für Raumentwicklung Büro Fahrländer Partner mit Sitz in Zürich neue Chancen für das Toggenburg auf.

Der Wohnungsbestand innerhalb der Untersuchungsregion liege bei rund 32'400 Einheiten, wovon sich rund ein Viertel in Einfamilienhäusern befindet, heisst es im Newsletter der Regionsorganisation, welcher sich auf die Erkenntnisse des Büros Fahrländer Partner beruft. Dieser hohe Wert sei dafür verantwortlich, dass der Anteil an grossen Wohnungen mit rund 45 Prozent deutlich über jenem des Kantons St. Gallen und der Schweiz liege. Ebenfalls sei in den letzten Jahren die Bautätigkeit angestiegen, was zu einem grossen Anteil an neu erstelltem Wohnraum geführt habe.

Tiefe Lebenshaltungskosten und doch zentral wohnen

Trotzdem bewegen sich die regionalen Immobilienpreise auf einem attraktiven Niveau, heisst es. Dieser Trumpf, kombiniert mit dem abwechslungsreichen Wohnraumangebot, spreche gemäss der aktuellen Studie zum Immobilienmarkt der Credit Suisse eindeutig für die Region Toggenburg. Denn gemäss dieser steigen die Preise für Wohneigentum nach einem kurzen Rückgang nun wieder an und werden zusammen mit dem Wirtschaftsaufschwung zu einer grösseren Nachfrage über alle Preissegmente hinweg führen. Das sei ein grosser Wettbewerbsvorteil für das Toggenburg, welchen es nun im Markt zu vermitteln gälte, heisst es.

Ein gewichtiges Argument bezüglich einer Wohnsitznahme respektive eines Immobilienerwerbs in der Region Toggenburg seien die tiefen Lebenshaltungskosten. Diese seien gemäss der neu gewonnen Erkenntnisse in den meisten Toggenburger Gemeinden tiefer als im restlichen Kantonsgebiet, sodass die ansässigen Haushalte über ein vergleichsweise hohes, frei verfügbares Einkommen verfügen. Wohn- oder Mieträume seien somit im Toggenburg nicht nur in grosser Auswahl und fairen Preisen vorhanden, sondern rechnen sich auch bei den alltäglichen Kosten. Zusammen mit der stimmigen Infrastruktur, den guten Verkehrsverbindungen, der Zentrums- und Naturnähe sei dies ein nahezu perfektes Gesamtpaket. (pd/lim)