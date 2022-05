Theater Wie wär’s mit Tee – «das muesch gseh»: Der Theaterverein Toggenburg präsentiert sein neues Stück Am kommenden Samstagabend wird alles bereit sein für den Dreiakter «Wie wär’s mit Tee». Schon die Hauptprobe – vor Publikum – gibt Anlass zu vielen Lachern und erzeugt Spannung von Beginn an. Das Theaterensemble, die Technik, die Kulisse und die Festwirtschaft sind vorbereitet und freuen sich auf viele Besucher zur Premiere.

Der Theaterverein Toggenburg führt, ab nächstem Samstag, im Thurpark, fünfmal den Dreiakter «Wie wär’s mit Tee». Bild: Christoph Heer

Insgesamt fünfmal führt der Theaterverein Toggenburg die bittersüsse Komödie «Wie wär’s mit Tee», im Thurpark auf. Gleichzeitig mit diesen Aufführungen wird das zehnjährige Vereinsbestehen gefeiert, ein Grund mehr also, den Verein mit seinen rund 40 Mitgliedern, die Schauspieler und alle Helfer im Vor- und Hintergrund mit einem Besuch zu beehren.

Am vergangenen Sonntagnachmittag fand die Hauptprobe statt, dies vor Publikum. Einem kleinen, rund fünfzehnköpfigen Publikum, aber nichtsdestotrotz, gelingt es so den Schauspielern, eine Probe aufzuführen, an welchem das Gefühl von Zuschauern aufkommt. Dass hierbei eine Portion Nervosität aufkommt ist selbstredend.

Nervosität verfliegt

So proben und tüfteln die Akteure, rund um Regisseur Beat Thalmann, seit vergangenem September, am Auftritt, an der Aussprache und der dazugehörenden Mimik. «Jetzt, so kurz vor dem ersten Auftritt sind die Theaterspieler schon ziemlich nervös.

Die letzte Besprechung vor der Hauptprobe zum Dreiakter «Wie wär’s mit Tee». Regisseur Beat Thalmann (vierter von links) hat das Ensemble bestens auf die fünf Aufführungen vorbereitet. Bild: Christoph Heer

Das legt sich jedoch schnell, denn sobald man den ersten Einsatz im Scheinwerferlicht absolviert, verfliegt diese Anspannung und man kommt richtiggehend rein in das Stück», sagt Beat Thalmann. Er weiss haargenau wovon er spricht. «Das stimmt. Bevor ich vor sechs Jahren das Amt des Regisseurs übernommen habe, spielte ich selber aktiv mit», erklärt er.

Spannung paart sich mit charmantem Witz

Der Schweizer Schauspieler Henry Böhm (gespielt von Christian Heeb), hat den Höhepunkt seiner Karriere längst überschritten und muss sich fortan nur noch mit drittklassigen Rollen zufriedengeben. Auch in der Liebe ist er erfolglos, so bleibt ihm noch sein bester Freund – der Alkohol.

Kurzum setzt es sich der gealterte Schauspieler Böhm zum Ziel, mit einem Paukenschlag von der Bühne abzutreten, indem er einen Profimörder anheuert, welcher Böhm in seinem Hotel ermorden soll. Doch das gelingt alles ausser reibungslos. Beim schmierigen Hoteldirektor, beim pfiffigen Kellner und auch bei den weiteren Charakteren liegen die Nerven längst blank; ob das ein gutes Ende nehmen wird?

Die Spannung steigt von Akt zu Akt, schlussendlich steht der Beweis im Raum, Ramona Ronner, Susanne Grob, Saskia Weiss, Regula Falkner, Christian Heeb, Cédric Heeb, Claude Sachser und Michael Heeb beweisen es – bei aller Notlage; es hilft nur Tee.