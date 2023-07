Theater Klassiker: Mit «Die Herbstzeitlosen» bringt der Zeltainer in Eigenproduktion einen der grössten Schweizer Kinoerfolge auf die Bühne Seit April probt die Laienschauspielgruppe des Zeltainers unter der Regie von Daniel Koller das Stück. Am 10. August ist Premiere.

Noch stehen einige Proben an, bevor am 10. August Premiere gefeiert wird. Bild: Christiana Sutter

Sie proben wieder, die Laienschauspieler für eine Eigenproduktion im Zeltainer in Unterwasser. Es ist bereits die fünfte Aufführung, die der Regisseur, Schauspieler und Theaterpädagoge Daniel Koller mit seiner Laienschauspiel-Gruppe während den Sommerferien aufführt.

Mit «Die Herbstzeitlosen» kommt dieses Jahr ein Stück auf die Bühne, das nach «Die Schweizermacher» auf der Bestenliste der Schweizer Kinofilme den zweiten Platz einnimmt. «Die Schweizermacher» war 2014 die erste Eigenproduktion im Zeltainer. Es folgten 2017 «Besuch der alten Dame», 2019 «Adams Äpfel» und 2021 «Einer flog über das Kuckucksnest».

Komödie mit Charme und Doppelmoral

Die Herbstzeitlosen ist eine Tragikomödie, die sich im bernischen Trub, abspielt. Die Geschichte handelt von der 80-jährigen Martha, die nach dem Tod ihres Mannes Hans die Lebenslust verloren hat. Sie würde ihm am liebsten ins Jenseits folgen. Seit dem Tod von Hans besucht Martha ihre Jassrunde nicht mehr und der Dorfladen dümpelt so vor sich hin.

Bea Waldvogel (links) und Elfriede Verbruggen mit vollem Einsatz. Bild: Christiana Sutter

Ihr Sohn Walter, der Dorfpfarrer, möchte den Laden für seine Bibelrunde nutzen. Walter schlägt seiner Mutter vor, den Laden aufzugeben und etwas Neues zu beginnen. Nach einem Besuch mit Freundin Lisa in Bern, schlägt Lisa Martha vor, sich einen Lebenstraum zu erfüllen und eine Lingerie-Boutique zu eröffnen.

Nach der Rückkehr aus Bern wird der Traum im Gemischtwarenladen umgesetzt. Es entsteht eine charmante Dessous Boutique. Als die Dorfbewohner davon erfahren ist es vorbei mit dem Dorffrieden. Auch der eigene Sohn Walter und der Gemeindepräsident stellen sich gegen die Verführung zur Sündhaftigkeit. Die Inszenierung von Daniel Koller verspricht Qualität und Witz.

Kompetente Führung des Regisseurs

Organisierte Daniel Koller 2014 noch ein Casting, an welchem viele Personen teilnahmen, so kann er jetzt aus dem Vollen schöpfen. «Es gibt kein Casting mehr», sagt er bei der Probe vom Donnerstagabend. Inzwischen kann Koller aus einem grossen Stammteam die Schauspielerinnen und Schauspieler für ein Stück auswählen. «Oft habe ich die Qual der Wahl.»

Hilda Mathis (links) und Regula Falkner. Bild: Christiana Sutter

Aus dem Stammteam sucht Koller die Personen aus, die zum jeweiligen Charakter im Stück passen. Die elf Laienschauspielerinnen und Laienschauspieler stehen bei diesem Stück nicht das erste Mal auf der Bühne im Zeltainer. Einige haben schon öfters mitgespielt, zwei sogar seit Beginn weg.

Hilda Mathis und Regula Falkner sind seit der ersten Eigenproduktion 2014 «Die Schweizermacher» dabei. Für Hilda Mathis ist die Motivation die gute, kompetente Führung und Leitung von Daniel Koller. Auch Regula Falkner ist voll des Lobes für Koller. «Es ist auch immer wieder schön mit dieser Gruppe in so kurzer Zeit etwas auf die Beine zu stellen», sagt Falkner.

Musik aus eigener Feder

Koller ist in Unterwasser aufgewachsen und lebt jetzt in Zürich. Seit 2005 ist er mit der Comedy und Gesangsformation Urstimmen unterwegs. Koller schafft es bei jeder Aufführung, das Beste – passend zu der Charaktere einer Rolle – aus den Laienschauspielern herauszuholen.

Nicht fehlen darf bei den Inszenierungen von Daniel Koller die Musik. Es gibt Gesangseinlagen der Singbuebe. Koller hat für sie zwei Musikstücke selber komponiert. Den Song «Girls just want to have Fun» von Cyndi Lauper hat Koller selber arrangiert.

Die Laienschauspiel-Gruppe des Zeltainers mit Regisseur Daniel Koller (zweiter von links). Bild: Christiana Sutter

Musik gibt es auch von Kurt Wiederkehr. Er hat zwei Gitarrenstücke komponiert, die er selber vorträgt. Seit April wird geprobt. Bis zur Premiere am Donnerstag, 10. August, werden die Proben immer häufiger und intensiver. Nach kurzem Nachdenken sagt Koller, dass es bis 160 Stunden Probe sind für die Schauspielerinnen und Schauspieler, «für mich das Doppelte mit all den Vorbereitungen.»