Freilichttheater Fast alle Tickets weg: «Der Schwarze Tod» zieht die Massen nach Mosnang – die Bühne Thurtal kann die Einnahmen gut gebrauchen Nach sechs von 17 Vorstellungen zieht der Präsident der Wiler Bühne Thurtal ein euphorisches Zwischenfazit. Trotzdem ist noch nicht klar, wann es das nächste Freilichtspiel geben wird. Ein Gewinn würde auch gebraucht, um finanzielle Löcher zu stopfen.

Bild von der Premiere des historischen Freilichttheaters am 7. Juli. Bisher waren alle Aufführungen ausverkauft. Bild: Arthur Gamsa

«Der Schwarze Tod» triumphiert. Seit dem 7. Juli läuft das Laientheater in Mosnang und Willy Hollenstein, Präsident der Bühne Thurtal, wirkt fast euphorisch, als er am Telefon Zwischenbilanz zieht: «Es läuft so gut wie noch nie, praktisch alle Vorführungen sind ausverkauft.» Für die verbleibenden elf Aufführungen, davon zwei Zusatzvorstellungen, seien noch knapp 70 von rund 6400 Tickets verfügbar. Bei den bisherigen sechs seien jeweils alle 580 Plätze besetzt gewesen.

Willy Hollenstein, Präsident der Bühne Thurtal. Bild: zvg

Auch mit dem Wetter hatte das Freilichtspiel bisher Glück. An den stürmischen Tagen anfangs vergangener Woche gab es keine Vorstellungen, lediglich bei einer habe es einmal eine halbe Stunde geregnet, so Hollenstein. «Danach war zum Glück Pause und die Darstellerinnen und Darsteller konnten wieder etwas trockenes anziehen.» Letzteres sei auch wichtig, damit sich die rund 60 Mitwirkenden nicht erkälten. Schliesslich müssen sie noch ein paar Aufführungen bestreiten.

Finanzielle Löcher müssen gestopft werden

Wenn es weiter geht wie bisher, werden nach der Derniere am 11. August fast 10’000 Besucherinnen und Besucher den «Schwarzen Tod» gesehen haben. «Wir haben mit weniger budgetiert», sagt Hollenstein. Schwarze Zahlen schreibe die Produktion ab 7500 bis 8000 verkauften Tickets.

Einen allfälligen Gewinn könne die Bühne Thurtal, ein Verein mit Sitz in Wil, nach den Turbulenzen der vergangenen Jahre gut gebrauchen. «Wir haben vor dem ‹Schwarzen Tod› im Minus angefangen, da müssen noch einige Löcher gestopft werden», sagt Willy Hollenstein. Wie gross der Gewinn letztlich sein wird, könne er aufgrund der vielen Gratiseintritte noch nicht sagen.

Rund 60 Laiendarstellerinnen und Laiendarsteller wirken mit. Bild: Arthur Gamsa

Bereits jetzt steht fest, dass es im nächsten Jahr kein Freilichtspiel der Bühne Thurtal geben wird. Optimistischer klingt Hollenstein mit Blick auf das Jahr 2025: «Noch gibt es keine konkreten Pläne, aber wir sind motiviert.» Dazu dürfte auch der aktuelle Erfolg mit dem «Schwarzen Tod» in Mosnang beitragen.