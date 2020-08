Teurer Tritt aufs Gaspedal: 21-Jähriger muss sich vor Gericht für ein Raserdelikt verantworten und bekommt eine bedingte Freiheitsstrafe 107 statt 50km/h: Mit diesem Tempo raste ein 21-Jähriger innerorts. Das Kreisgericht Toggenburg hat ihn nun schuldig gesprochen. Er wird mit einer bedingten 13-monatigen Freiheitsstrafe bestraft und muss die Verfahrenskosten übernehmen.

Der Autolenker missachtete die Höchstgeschwindigkeit innerorts und war mit 107 km/h unterwegs. Bild: Urs Flüeler

Warum er an diesem Abend im Frühling derart schnell auf einer Strasse im Innerortsbereich unterwegs gewesen war, blieb an der Verhandlung am Kreisgericht Toggenburg offen. Dort musste sich am Dienstagmorgen ein 21-jähriger Schweizer verantworten. Ihm wird ein Raserdelikt zur Last gelegt: Die Höchstgeschwindigkeit von 50km/h wurde um 57 überschritten.

Weder in der Voruntersuchung noch während der Hauptverhandlung leugnete der Beschuldigte das Vergehen. Er sei unkonzentriert gewesen und habe nicht auf den Tacho geschaut, erklärte er gegenüber der Polizei und dem Staatsanwalt. Vor dem Richter wiederholte er diese Aussage, doch der Richter mochte ihm keinen Glauben schenken.

Damit könnte er zwar schon eine Geschwindigkeitsübertretung begründen, aber keine so massive. Auf die Frage des Richters, ob er sich der Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern bewusst gewesen sei, da auf der kontrollierten Strecke eine Strasse von rechts einmünde, antwortete der Beschuldigte, dass diese keine Vortrittsstrasse sei und ein allfälliger Verkehrsteilnehmer ihn hätte vorbeifahren lassen müssen. Er zeigt jedoch Einsehen und betonte, dass er diese Fahrt bereue. Er werde sich zukünftig ans Gesetz halten.

Massgebende Schwelle wurde nicht massiv überschritten

Bereits im Vorfeld einigten sich die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung auf einen Urteilsvorschlag, sodass die Verhandlung im sogenannten abgekürzten Verfahren durchgeführt werden konnte.

Die qualifizierte grobe Verkehrsverletzung ziehe eine Freiheitsstrafe von einem bis vier Jahren nach sich, schreibt die Staatsanwaltschaft in den Unterlagen. Bei der Strafzumessung stellte der Staatsanwalt fest, dass der Beschuldigte mit der Übertretung der Geschwindigkeitslimite um 57km/h die massgebliche Schwelle von 50km/h nicht massiv überschritten habe.

Bei seiner Raserfahrt, die bei guter Sicht und trockener Strasse gemacht worden ist, hat der Beschuldigte andere Verkehrsteilnehmer weder behindert noch gefährdet. Der Staatsanwalt setzte die Freiheitsstrafe auf 13 Monate fest, wobei der bedingte Vollzug bei einer Probezeit von zwei Jahren zu gewähren sei.

Gericht heisst bedingte Strafe von 13 Monaten gut

Dazu muss der Beschuldigte den Führerschein für mindestens zwei Jahre abgeben und eine verkehrspsychologische Untersuchung absolvieren. Überdies wurde das Fahrzeug eingezogen und an die Leasingfirma zurückgegeben, mit Kostenfolge für den Beschuldigten.

Das Gericht hiess die vorgeschlagene Strafe gut. Diese beinhaltet die Übernahme der Verfahrenskosten sowie das Honorar des Pflichtverteidigers, das der Beschuldigte dem Staat zurückerstatten muss.

Richter hofft, dass der Beschuldigte etwas lernt

Der Richter erklärte, dass der Urteilsvorschlag nachvollziehbar und korrekt sei. Er hielt aber fest, dass die Strafe durchaus hätte höher ausfallen können, wenn das Delikt auf einer belebteren Strasse ausgeführt worden wäre.

Er hoffe, dass der Beschuldigte seine Lehren ziehe und er nie mehr unbedacht zu schnell fahre, sagte der Richter. Er sei sich seines Fehlers bewusst und es soll nie wieder vorkommen, bestätigte der Beschuldigte.