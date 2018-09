Tennis bleibt wichtigstes Standbein in der Halle in Unterwasser In der Boulderbox kann in der Tennis- und Eventhalle nebst Tennis und Badminton eine neue Sportart ausgeübt werden. Im vergangenen Jahr wurden weitere Investitionen getätigt, um für Sportler und Eventorganisatoren attraktiv zu sein. Sabine Schmid

Seit April ist die Boulderbox in der Tennis- und Eventhalle in Unterwasser geöffnet und sehr gut besucht. (Bild: PD)

Tennis ist im Trend. Ob dies wegen den Erfolgen von Roger Federer ist, lässt Beat Frischknecht, Hallenmanager der Tennis- und Eventhalle in Unterwasser offen. Er stellt aber fest, dass die Plätze gut gebucht sind. Nicht nur im Winter, wenn Clubs aus dem Toggenburg und aus dem Werdenberg ihre Trainings in die Halle nach Unterwasser verlegen. Auch Turnierspieler aus der ganzen Ostschweiz finden sich regelmässig für Turniere und Cups ein. Die Zusammenarbeit mit der Tennis Academy verläuft ebenfalls erfreulich.

«Mit dem Hotel Hirschen in Wildhaus als neuem Partnerhotel der Tennis Academy wird die Region gestärkt»

Der Belag, der vor drei Jahren in der Tennishalle verlegt worden ist, habe sich bewährt. «Das Feedback ist durchwegs positiv», freut sich Beat Frischknecht. Er ist gespannt, wie die Spieler auf die neue Beleuchtung mit LED-Lampen der neusten Generation reagieren. Für ihn zahlt sich nicht nur aus, dass die Lampen heller scheinen, sondern auch, dass der Betrieb einfacher ist.

Positive Rückmeldungen seitens der Tennisspieler freut ebenfalls Roland Faoro, den Präsidenten der Genossenschaft Tennis- und Eventanlagen Toggenburg. «Wir möchten den Tennisspielern mit dem Bodenbelag und der Beleuchtung optimale Voraussetzungen für ihr Hobby bieten», sagt er.

Positiver Effekt dank der Boulderbox

Seit dem Frühjahr bietet die Tennis- und Eventhalle ebenfalls dem Verein Boulderbox ein Dach über dem Kopf. Es habe sich gelohnt, die Squashbox aufzugeben und dafür eine Möglichkeit zum Bouldern, also zum Klettern ohne Seil, zu schaffen. «Bereits jetzt liegen wir mit den Besuchern über den Erwartungen, und das nach einem Sommer, den einen nach draussen gezogen hat», sagt Beat Frischknecht.

Die Boulderbox hat einen Nebeneffekt, der wiederum den Tennisspielern zugute kommt. «Wir mussten den Eingangsbereich umgestalten und haben so mehr Platz für den Shop, in dem ein lokales Sportgeschäft spezifische Artikel fürs Tennis verkauft», sagt Roland Faoro.

Eventbereich sichert das Überleben

Obwohl der Verwaltungsrat die Wichtigkeit der Sportarten Tennis, Badminton und Bouldern betont, ist die Genossenschaft auf die Erträge aus dem Eventbereich angewiesen. «Ohne diese Mehrzwecknutzung wäre das Überleben der Halle sehr schwierig», sagt Roland Faoro. Die Genossenschaft hat auch in diesem Bereich Investitionen getätigt. Sie hat eine neue Bodenabdeckung angeschafft, die schneller und einfacher zu verlegen ist und weniger Platz bei der Aufbewahrung benötigt. Zudem kann die Halle neu mittels Storen aus Stoff verdunkelt werden. «Wir versuchen, die Halle vermehrt für Veranstaltungen im grossen Rahmen zu vermieten. Aber das Tennis bleibt klar im Vordergrund», sagt Roland Faoro.

Die Generalversammlung der Genossenschaft Tennis- und Eventanlagen Toggenburg findet am Freitag, 7. September, in Wildhaus statt.