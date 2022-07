Talent Forum «Die Realität ist komplex»: Junge Lichtensteigerin durfte mit internationalen Teilnehmenden über gesellschaftliche Herausforderungen diskutieren Junia Colruyt aus Lichtensteig war eine von 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern am diesjährigen International Swiss Talent Forum in Nottwil. Dort beschäftigte sich die 21-Jährige mit der Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft, Lieferketten und internationaler Zusammenarbeit.

Junia Colruyt erhielt als Finalistin bei «Schweizer Jugend forscht» eine Einladung zum International Swiss Talent Forum. Bild: Sascha Erni

Es ist der bisher heisseste Tag des Jahres, an dem Junia Colruyt in einem Lichtensteiger Lokal von ihrer Zeit beim International Swiss Talent Forum (ISTF) erzählt. Um sie im Städtli anzutreffen, braucht man gutes Timing. Denn die 21-Jährige studiert Psychologie in Basel und sieht sich im Toggenburg vorwiegend als Wochenendaufenthalterin.

Dass sie vom 5. bis 9. Juli in Nottwil im Kanton Luzern die Veranstaltung der Stiftung «Schweizer Jugend forscht» besuchen konnte, war zum Teil auch der Region geschuldet, konkreter der Kantonsschule Wattwil: Ihre Maturaarbeit aus dem Jahr 2019 machte sie indirekt zu einer der 70 jungen Teilnehmenden des Forums.

Via Maturaarbeit und «Schweizer Jugend forscht» zum ISTF

«Das war sozusagen mein Eintrittsticket», sagt die Lichtensteigerin und lacht. Denn unterstützt vom Wattwiler Physiklehrer Rolf Heeb, schaffte sie es mit ihrer Maturaarbeit an den Wettbewerb «Schweizer Jugend forscht». Und dass man aus einem Wissenschaftswettbewerb als Finalistin oder Finalist herausgeht, ist Voraussetzung für eine Einladung ans Talent-Forum.

Junge Denkfabrik Das International Swiss Talent Forum (ISTF) versteht sich gemäss der Stiftung «Schweizer Jugend forscht», die das Forum organisiert, als politisch unabhängige Denkfabrik. Es wendet sich an junge Erwachsene, die sich für die globalen und langfristigen Herausforderungen unserer Zeit interessieren. Bisher elfmal kamen jeweils 70 Teilnehmende zwischen 18 und 23 Jahren zum ISTF zusammen. Sie alle waren Finalistinnen und Finalisten aus Wissenschaftswettbewerben in der Schweiz und aus der ganzen Welt. (ser)

Das diesjährige ISTF stand im Zeichen der Resilienz – nicht nur der gesundheitlichen Widerstandsfähigkeit, wie Junia Colruyt erklärt. Sondern wie man eine neue, resilientere Gesellschaft aufbauen könnte. Die 70 Teilnehmenden erörterten in Nottwil zusammen mit Coaches und Fachexpertinnen und Fachexperten verschiedene Facetten dieses Hauptthemas.

Komplexe Themen nicht zu sehr vereinfachen

Das siebenköpfige Team von Junia Colruyt beschäftigte sich unter der Leitung von Wolfgang Kröger, emeritiertem Professor der ETH Zürich, mit der Frage: Wie macht man Lieferketten widerstandsfähiger?

«Selbst eigentlich kleine Ereignisse wie das Schiff, das im Suezkanal feststeckte, haben Einfluss auf die globale Lieferkette und können so eine riesige Anzahl Menschen betreffen.»

Corona, der Krieg in der Ukraine, aber auch Wettersituationen wie eben die gegenwärtige Hitzewelle und der Klimawandel generell; sehr vieles habe Einfluss auf diese «Global Supply Chain». Ein aktuelles Thema also. Und eines, das sich unmöglich in fünf Tagen vollständig erfassen lässt, ist sich Junia Colruyt bewusst. «Solche Probleme muss man vereinfachen, um sie begreifen zu können», sagt sie. Und betont:

«Aber man darf sie nicht zu sehr vereinfachen. Denn die Realität ist komplex.»

Entsprechend habe ihr Team natürlich auch keine fertige Lösung vorzuweisen. Der Schlüssel dazu könnte aber in der Datenverarbeitung und -weitergabe zwischen verschiedenen Partnern innerhalb der Lieferkette zu finden sein.

Methodik und internationale Zusammenarbeit

Methoden zu lernen und anzuwenden, wie man solche hochkomplexen Themen analysiert und in Teilprobleme aufteilt, war dann für Junia Colruyt auch von besonderem Interesse. Klar sei es beim Forum vorwiegend ums Hauptthema der gesellschaftlichen Widerstandsfähigkeit gegangen und Resilienz konstant präsent gewesen. «Aber es war lehrreich, mit verschiedenen Methoden kreativ zu arbeiten.»

70 Junge Erwachsene aus aller Welt trafen sich am ISTF vom 5. bis 9. Juli in Nottwil. Bild: Schweizer Jugend forscht

Sehr wertvoll für sie sei auch das internationale Arbeiten gewesen. Das gesamte Forum wurde auf Englisch abgehalten, denn die Teilnehmenden stammen aus vielen verschiedenen Ländern. Alleine in ihrer Gruppe hätten sich fünf Nationen getroffen. Mit Menschen mit so unterschiedlichen Hintergründen und unterschiedlichen Stärken zusammenzuarbeiten, war für Junia Colruyt spannend und inspirierend zugleich.

Lieber den Jüngeren den Vortritt lassen

Nächstes Jahr macht Junia Colruyt ihren Bachelorabschluss, dann möchte sie in einer Klinik Arbeitserfahrung sammeln, den Master machen und die Zusatzausbildung zur Psychotherapeutin absolvieren. Und vielleicht nochmals das ISTF besuchen? Sie sei dankbar, eingeladen worden zu sein. «Ich würde sofort nochmals gehen», sagt Junia Colruyt. Dann denkt sie nach. «Aber ich will den Jüngeren nicht den Platz wegnehmen.»