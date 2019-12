«Täglich üben» sind kurz vor dem ersten Auftritt Zauberwörter für die Schüler der Bläserklassen Mit ihren Blasinstrumenten treten die Schülerinnen und Schüler der Bläserklassen Wattwil unter der Leitung von Anita Grob am Sonntag, 22. Dezember, auf dem Bräkerplatz auf.

Die Bläserklassen sind Schülerinnen und Schüler der Wattwiler Schulhäuser Risi und Grüenau. Bild: PD

Die Trompeterin, Dirigentin und Musiklehrerin Anita Grob aus Lichtensteig ging in Wattwil in die Schule. Ihr Vater und die drei Geschwister spielten ein Blasinstrument. Eines Tages probierte Anita Grob als Kind die Trompete aus und sie blieb dabei. Nach ihrer Ausbildung zur Köchin und einigen Jahren in diesem Beruf, schloss sie ihr Masterstudium in den Fächern Trompete und Dirigieren an der Hochschule Luzern ab.

Seitdem ist das 41-jährige Musiktalent als Dirigentin, Trompeterin und Musiklehrerin in der ganzen Ostschweiz tätig. Zudem führt sie seit acht Jahren als Principal Cornetistin die Universal Brass Band Wil in solistischer Funktion und startete im August 2016 das Projekt Bläserklasse mit den Schülerinnen und Schülern der 5. und 6. Klasse des Schulhauses Risi in Wattwil. Unter ihrer Leitung traten die Musikschüler bereits an verschiedenen Orten mit Erfolg auf, unter anderem am Kantonalen Jugendmusiktag in Gommiswald im letzten Jahr.

Eine weitere Bläserklasse kommt dazu

Die 41-jährige Anita Grob spielt seit ihrer Kindheit Cornet und Trompete. Bild: PD

Im August 2019 wurde das Projekt Bläserklasse erweitert. Zu den Schülern des Schulhauses Risi kamen die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse des Schulhauses Grüenau dazu. Die Jugendlichen wurden von Anita Grob theoretisch in die Musik eingeführt und lernten jedes Instrument von Grund auf kennen.

Ab Oktober wurde jedes Kind mit seinem eigenen Blasinstrument ausgerüstet. «Tägliches Üben sind die Zauberwörter. Es ist wie beim Sporttreiben. Die Muskeln erinnern sich», empfiehlt Anita Grob ihren Schülern und lobt deren Klassenlehrer. «Ohne die tatkräftige Unterstützung der Klassenlehrer Roger Sachser und Gion Camenisch wäre das Projekt nicht möglich», sagt Anita Grob.

Bis zu drei Mal die Woche üben die Lehrer mit ihren Klassen am Vormittag. Jeweils am Montag dirigiert Anita Grob das Schülerorchester und bringt Aufgaben mit. Diese Unterrichtsform hat den Vorteil, dass die Schüler mehrheitlich nur am Wochenende zu Hause üben müssen. Eine zusätzliche Belastung durch Hausaufgaben entfällt.

Erster gemeinsamer Auftritt am RockXmas

Der erste gemeinsame Auftritt der Bläserklassen am Sonntag, 22. Dezember, am RockXmas in Wattwil ist eine grosse Herausforderung für die rund 50 Jugendlichen. Die Vorfreude ist aber gross, denn mit diesem Gesamtkonzert werden sie ein erstes Ziel erreicht haben.

Anita Grob ist zuversichtlich und verlässt sich auf ihre Lernmethode. Sie vermittelt den Jugendlichen musikalische und damit auch persönliche Erfolgserlebnisse. «Es ist wie im Leben. Ich setze die Messlatte individuell an. So lässt sich ein schwächerer Schüler durch einen besseren mitreissen und die talentierteren Kinder werden durch mehr Verantwortungsbewusstsein gefordert.»