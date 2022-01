SZENARIEN Bevölkerungswachstum: Das Toggenburg fällt bis 2050 gegenüber anderen Regionen zurück, während Wil stark wächst Das Toggenburg gerät vor allem in der Altersgruppe der 20- bis 39-Jährigen in Rückstand. Der Wahlkreis Wil hat im gesamtkantonalen Vergleich relativ junge Einwohner.

Bild aus der Fussgängerzone obere Bahnhofstrasse Wil: Der Wahlkreis Wil hat eine im Vergleich zum Rest des Kantons junge Bevölkerung. Bild: Urs Bucher

Auch die neuesten Szenarien für die Bevölkerungsentwicklung im Kanton St. Gallen gehen von einem Wachstum aus. Das schrieb die Fachstelle für Statistik vor kurzem in einer Mitteilung.

Im Szenario tiefes Wachstum steigt die Kantonsbevölkerung von 2020 bis 2040 von 514’500 auf 573’000 Personen. Im - mittleren - Trendszenario zählt der Kanton in 18 Jahren 603’000 Einwohnerinnen und Einwohner. Im hohen Szenario sind es 633’500 Personen. Die Fachstelle stützt sich dabei auf die Annahmen des Bundesamts für Statistik zur Bevölkerungsentwicklung.

Erste Effekte der Coronapandemie hat die Fachstelle gemäss der Medienmitteilung berücksichtigt. Bei ihren Berechnungen stützt sie sich aber auch grundlegend auf die Annahmen des Bundesamts für Statistik (BfS) betreffend das Bevölkerungswachstum der Schweiz.

Das BfS hat diese Modellierungen jedoch vor Beginn der Coronapandemie abgeschlossen. Eine allfällige Stadtflucht als Folge der Pandemie ist also in den Zahlen des BfS und infolgedessen in denen der Fachstelle nicht berücksichtigt.

Wahlkreise See-Gaster und Rheintal liegen vorne

Relativ am stärksten sollen demnach die Wahlkreise See-Gaster und Rheintal mit jeweils über 20 Prozent wachsen. Das Toggenburg bildet bei der Bevölkerungszunahme bis 2050 das Schlusslicht mit einem Plus von rund elf Prozent.

Im Szenario Trend steigt die Bevölkerung des Wahlkreises Toggenburg von 46’750 auf 54’269 Personen. Der Wahlkreis Wil legt um rund 20 Prozent von 76’692 auf 94’388 Personen zu, sodass ein zusätzlicher Kantonsratssitz winken könnte.

Wil hat eine jüngere Bevölkerung als das Toggenburg

Der Altersquotient steigt ziemlich linear in beiden Wahlkreisen bis 2035. Im Toggenburg von 34,9 auf 52,4 Prozent und im Wahlkreis Wil von 30,3 auf 42,2 Prozent. Der Wahlkreis Wil hat also eine jüngere Bevölkerung als das Toggenburg.

Nach 2035 legt der Altersquotient in beiden Wahlkreisen deutlich weniger zu als vor 2035. Der Wahlkreis Wil liegt beim Altersquotienten ziemlich genau im kantonalen Mittel.

Der Altersquotient ist volkswirtschaftlich und für die öffentlichen Finanzen wichtig. Er gibt den Anteil der über 64-Jährigen am Total der 20- bis 64-Jährigen an. Je höher er ist, desto grösser sind die potenziellen finanziellen Belastungen zulasten der Erwerbstätigen in der sozialen Sicherung.

Überdurchschnittlich viele Kinder und Jugendliche im Toggenburg

Interessant ist ferner die Altersverteilung. Das Durchschnittsalter der ständig im Toggenburg lebenden Menschen betrug 2020 42,6 Jahre. Das sind 0,4 Jahre mehr als der kantonale Durchschnitt.

Dabei ist der Anteil der Kinder und Jugendlichen (bis 14 Jahre) und der 15- bis 19-Jährigen im Toggenburg grösser als im ganzen Kanton. 16,6 und 5,4 Prozent lauten die Anteile fürs Toggenburg. 15,4 und 5,0 Prozent lauten die Vergleichszahlen für den ganzen Kanton. Das Toggenburg ist also eine kinderreiche Region.

Bei der Altersgruppe 20 bis 39 Jahre ändert sich dann das Bild markant. Hier liegt der Anteil im Toggenburg noch bei 24,1 Prozent. Im ganzen Kanton sind es 26,8 Prozent. Das ist zugleich die Altersgruppe, in der die meisten Menschen ins Berufsleben eintreten oder eine Fachhochschule oder Hochschule besuchen.

In der Altersgruppe 40 bis 64 Jahre ist der Unterschied zwischen dem Toggenburg und dem ganzen Kanton gering. Bei den Personen über 65 Jahre liegt dann das Toggenburg deutlich vorne.

Relativ wenig Senioren im Wahlkreis Wil

Die Menschen im Wahlkreis Wil sind dagegen im Mittel mit 41,6 Jahren jünger als im Kanton, wo das Durchschnittsalter 42,2 Jahre erreicht. Wil hat gleich wie das Toggenburg im Vergleich zum Rest des Kantons einen überdurchschnittlichen Anteil der Altersgruppen bis 14 sowie 15 bis 19 Jahre. 16,4 und 5,3 Prozent betragen die Anteile an der Gesamtbevölkerung.

In den Altersklassen 20 bis 39 Jahre und 40 bis 64 Jahre sind die Unterschiede zwischen dem Wahlkreis Wil und dem ganzen Kanton gering. Der Anteil der Altersklassen 65 bis 79 Jahre und 80 plus ist im Wahlkreis Wil mit 13,3 und 4,8 Prozent wiederum tiefer als im ganzen Kanton mit 13,6 und 5,1 Prozent.