Strommangellage Warum Mosnang als einst kostengünstiger Stromlieferant im kommenden Jahr bei den Strompreisen ins Mittelfeld abrutscht Sind die Stromkosten für das Mosnanger Gewerbe in Zukunft noch tragbar? Dies war eine Frage, welche die Gewerbler am Energieabend des Gewerbevereins umtrieb. In der Toggenburger Gemeinde bereitet sowohl den privaten Haushalten als auch dem Gewerbe der Strompreis Sorgen.

Die steigenden Strompreise waren nur eines von vielen Energiethemen, welche die Diskussionen der Mosnanger Gewerbetreibenden befeuerte. Bild: Christof Lampart

Es sollte am Dienstagabend ein lockerer Austausch zwischen Gewerbe, Politik und Energiefachleuten werden. Tatsächlich entspann sich in der «Krone» in Mosnang rasch eine lebhafte Diskussion. Denn der Energiekostenschub ist für viele Gewerbebetriebe ein Kostenfaktor.

Patrick Brändle, Verwaltungsratspräsident der Dorfkorporation Mosnang, die auf dem Gemeindegebiet für das Vorhandensein von genügend Elektrizität, Wasser und ein stabiles Kommunikationsnetz verantwortlich zeichnet, erinnerte daran, dass noch im August 2021 der Preis für eine Kilowattstunde (kWh) bei 6,5 Rappen gelegen habe.

Seitdem habe der Preis aber nur eine Richtung gekannt: «Er schoss durch die Decke und erreichte im Sommer 2022 einen Franken», so Brändle.

Ins Mittelfeld abgerutscht

Immerhin sank der Preis bis Mitte November wieder auf 35 Rappen, was es der Dorfkorporation erlaubte, weitere Strom-Tranchen günstiger einzukaufen, sodass fürs Jahr 2023 der reine Energiepreis bei 22,5 Rappen/kWh zu liegen kommt – egal, ob für die privaten Haushalte oder das Gewerbe.

Zum Vergleich: 2022 berappten die Mosnangerinnen und Mosnanger an Energiekosten zwischen 7,55 bis 7,90 Rappen/kWh (Private), 7,70 (Industrie), bzw. 7,70-7,90 (Gewerbe). Was bedeutet: Alle Mosnanger werden im Jahr 2023 mit einem Energiepreisanstieg von 200 Prozent konfrontiert werden.

Dagegen sei nichts zu machen, denn «wir sind von der Strompreisentwicklung in Europa abhängig», so Brändle. Wolle man als Energieversorgungsunternehmen heute langfristige Verträge abschliessen, so bekäme man fürs Jahr 2024 eine Kilowattstunde für 26 Rappen, fürs Jahr 2025 für 20 Rappen. Jedoch sei die Dorfkorporation wie viele andere auch noch in einem Beschaffungsdilemma.

Die 26 Rappen, so Brändle, seien zwar «jetzt supergünstig», aber er weiss auch: «Das Ganze kann sich noch ändern, also warten wir noch zu.» Jemand fasste die Entwicklung mit den Worten zusammen: «In den letzten Jahren waren wir immer mit die Günstigsten. Jetzt sind wir ins Mittelfeld reingerutscht.»

Energiesparen ist nach wie vor sinnvoll

Dabei hätte die Schweiz eigentlich Energie – nur ist diese saisonal falsch verteilt: Während man im Sommer den Energieüberschuss exportiere, müsse man im Winter Energie importieren. Verschärft werde die Lage noch dadurch, dass die jetzt vollen Speicherseen im Februar/März 2023 weitgehend leer sein dürften, weshalb der Appell, jetzt Energie, wo immer nur möglich zu sparen, sinnvoll sei. «Alles, was wir jetzt nicht brauchen, können wir dann nutzen», so Gemeindepräsident Renato Truniger.

Weiter informierte Truniger über den Stand in Sachen Holzwärmeverbund Mosnang. Das Projekt sei zum Stillstand gekommen, da es nicht gelungen sei, die benötigten 1000 Kilowattleistung beizubringen. Truniger versprach jedoch, dass die Arbeitsgruppe am Ball bleibe.

Auch wurde darüber diskutiert, ob man nicht Strom aus Holz gewinnen könne. Die junge Technologie sei zwar noch sehr teuer, aber vielversprechend, zumal man die Restwärme als Restprodukt verwenden könne.