Streit vor Restaurant in Lichtensteig: Eine Person wurde von der Polizei festgenommen Am frühen Samstagmorgen gab es vor einem Restaurant an der Lichtensteiger Hauptgasse einen Streit. Eine Person wurde verletzt, eine andere Person wurde wegen des Streits festgenommen.

Die Kantonspolizei St.Gallen konnte einen der Streithähne ausfindig machen und festnehmen. Bild: Kapo

(kapo/sas) Am Samstag, 20. Juni, kurz nach 1 Uhr, hat die Kantonspolizei St.Gallen die Meldung von einer verletzten Person vor einem Restaurant an der Hauptgasse erhalten. Wie die Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, stellten die Polizisten fest, dass bei einem Streit ein Mann unbestimmt verletzt wurde. Ein 33-jähriger Italiener konnte im Verlaufe der Nacht festgenommen werden.

Gemäss den Erkenntnissen, die bis am Samstag dürften sich ein 33-jähriger Italiener und ein 49-jähriger Mann gestritten haben. Dabei fiel der 49-jährige Mann zu Boden. Sein Kontrahent flüchtete.

Der Verletzte wurde mit unbestimmten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der beschuldigte Italiener konnte im Verlaufe der Nacht durch die Kantonspolizei St.Gallen ausfindig gemacht und festgenommen werden.