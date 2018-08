Umfahrung gesperrt: Verkehr wird über Lichtensteig umgeleitet Die Umfahrungsstrasse wird nächste Woche an zwei Tagen vollumfänglich für jeglichen Verkehr gesperrt. Im Städtli droht Stau.

Nächste Woche droht im Städtli Lichtensteig wieder Staugefahr. Die Umfahrung wird gesperrt. (Bild: Urs M. Hemm)

Am Dienstag, 21. August, von 7.15 bis 16.15 Uhr sowie am Mittwoch, 22. August, von 7.15 bis 16.15 Uhr. Am Dienstagabend werde die Umfahrungsstrasse über Nacht wieder geöffnet. Wie die Gemeinde auf ihrer Website schreibt, liegen der Sperrung die Erneuerung der Infrastruktur mit Tunnelreinigung sowie weiteren Unterhaltsarbeiten zugrunde. Die Umleitung des Strassenverkehrs erfolgt in beiden Richtungen über das Städtli Lichtensteig.

Einspurige Verkehrsführung im kommenden Frühling

Des weiteren gibt die Gemeinde Lichtensteig via Website bekannt, dass zusätzliche Erneuerungsarbeiten an der Infrastruktur in den beiden Tunnels Flooz und Äuli, sowie die Bauarbeiten an der Umfahrungsstrasse Bütschwil beim Anschluss Dietfurt im kommenden Frühling erneute Umleitungen, respektive Sperrzeiten, beanspruchen.

Diese Daten sind bereits bekannt. Die Umfahrungsstrasse Lichtensteig werde vom 13. Mai 2019 bis zum 21. Juni 2019 einspurig geführt. Der Verkehr in Fahrtrichtung von Wattwil in Richtung Wil wird über die Umfahrungsstrasse Lichtensteig geleitet. Der Verkehr von Wil in Fahrtrichtung Wattwil führt mit einer Umleitung über die Stadt Lichtensteig. Die Verzweigung Bunt, bei der Garage Ehrbar, werde mittels Verkehrsdienst geregelt. Während der grossen Sommerferien im nächsten Sommer, vom 22. Juli bis 31. Juli 2019, werde gemäss der Gemeinde Lichtensteig die Umfahrungstrasse Lichtensteig für die Fertigstellung sämtlicher Arbeiten voll gesperrt. (pd/lim)