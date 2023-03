Strassenbau Ein zweiter Rickentunnel ist vom Tisch: Drei Varianten für die Rickenstrasse wurden vorgestellt – nun kann sich die Bevölkerung dazu äussern Am Donnerstag fand in Wattwil eine Orientierung zur Rickenstrasse statt. Der Kanton hat drei Varianten vorgestellt, von Umfahrungen bis Ausgestaltungen der Strasse. Die Bevölkerung soll nun beim Ausbau der Rickenstrasse mitwirken.

Soll der Durchgangsverkehr weiter durch das Dorf Ricken führen oder auf eine Umfahrungsstrasse geleitet werden? Bild: Josef Bischof

Das kantonale Tiefbauamt hat am Donnerstagabend in Wattwil über den Ausbau der Rickenstrasse informiert. Die Idee eines Rickentunnels von Wattwil bis Neuhaus oder von Ricken bis Neuhaus für den motorisierten Verkehr wird nicht weiterverfolgt. Zum Ausbau existieren mehrere Ideen. Was realisiert werden soll, ist offen. Die Bevölkerung ist zur Mitarbeit aufgerufen.

Die Rickenstrasse ist eine Kantonsstrasse von überregionaler Bedeutung. Fast 13’000 Fahrzeuge verkehren an Werktagen zwischen Wattwil und Neuhaus. Die ungenügende Verkehrssicherheit und die Lärmemissionen sind ein Dauerthema. Die Dörfer leiden unter dem hohen Verkehrsaufkommen. Das kantonale Tiefbauamt hat eine Zweckmässigkeitsbeurteilung für den Ausbau der Rickenstrasse vorgenommen. Dabei ging es sowohl um den motorisierten Individualverkehr als auch um den öffentlichen und den Fuss- und Veloverkehr. Die Ergebnisse sind am Donnerstagabend präsentiert worden.

Sie sprachen über die Ausbauvarianten: Projektleiter Mark Meeder, Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner und Kantonsingenieur Marcel John. Bild: Josef Bischof

Der Ricken trennt und verbindet

Alois Gunzenreiner, Gemeindepräsident Wattwil. Bild: Josef Bischof

Das kantonale Tiefbauamt hat die Behörden der betroffenen Gemeinden in das Variantenstudium einbezogen. Alois Gunzenreiner, Gemeindepräsident von Wattwil, hob die Bedeutung des Rickens hervor: «Der Ricken trennt, der Ricken verbindet.» Bereits 1699 habe der Fürstabt den Bau einer Karrenstrasse befohlen. Die Wattwiler hätten sich aber geweigert, die verlangte Fronarbeit zu leisten. Heute stehe das Verbindende im Vordergrund. Ein zeitgemässer und sicherer Ausbau der Strasse sei für Wattwil und die Region wichtig.

Die Rickenstrasse vom Kreisel Brendi in Wattwil bis zum Abzweiger Neuhaus ist 14 Kilometer lang. Zum grösseren Teil handelt es sich um Ausserortsstrecken. «Hier geht es im Wesentlichen um die Optimierung des Ausbaustandards», führte Projektleiter Mark Meeder aus. Radstreifen ausserorts seien aber wohl illusorisch. Von Wattwil bis Ricken dient die alte Rickenstrasse als Radweg.

Während Lärm in der Regel innerorts bekämpft werden muss, wurde an der Orientierung über Lärm von der Rickenstrasse oberhalb des Kreisels Brendi geklagt. Weil für den Bau der Umfahrungsstrasse der Wald gerodet worden sei, treffe der Lärm der Lastwagen jetzt voll das darunter liegende Wattwiler Quartier. Ein Landwirt wies auf das Problem hin, mit Traktoren in die Strasse einzufahren, und die schiere Unmöglichkeit, sie zu queren.

Vom Kreisel Brendi führt die Rickenstrasse über 14 Kilometer bis nach Neuhaus. Bild: Josef Bischof

Drei Varianten für Ricken

Eine erste Ausbauvariante sieht für das Dorf Ricken ein Betriebs- und Gestaltungskonzept für die bestehende Strasse vor. Es wäre bezüglich der Kosten die günstigste Lösung und würde auch das Orts- und Landschaftsbild nicht verändern.

Mit einer Ortsumfahrung Nord-West könnte der Innerortsverkehr in Ricken um 83 Prozent verringert werden.

Eine kombinierte Variante sieht diese Umfahrung ebenfalls vor. Sie entlastet zusätzlich das Moorgebiet und bringt den Verkehr über eine Querspange von der Ricken- auf die Uznacherstrasse.

Soll der Durchgangsverkehr weiter durch das Dorf Ricken führen oder auf eine Umfahrungsstrasse geleitet werden? Bild: Josef Bischof

Mitwirkungsverfahren läuft

Kantonsingenieur Marcel John machte klar, dass sich die vorgesehenen Ausbauvarianten in einer sehr frühen Phase befänden. Eine riesige Menge von Daten sei erhoben und zahlreiche Varianten seien einbezogen worden. Nun lägen für die Dörfer Ricken und St.Gallenkappel je drei Optionen vor. Die Kosten liessen sich noch nicht beziffern. Sie beliefen sich aber je nach Varianten auf Dutzende von Millionen Franken. Bis zum 30. April werden aus der Bevölkerung Reaktionen, Bewertungen sowie eigene Vorschläge und Anregungen erwartet.

In einem nächsten Schritt hofft man, zu spruchreifen Varianten zu kommen. Marcel John macht sich aber keine Illusionen: «Unumstrittenes und Bereinigtes werden wir ausführen. Um Etappierungen werden wir kaum herumkommen.»