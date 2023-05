Strassenbau Die Regierung ändert ihre Meinung: Im Bütschwiler «Lerchenfeld» soll es nun doch kreiseln – für 2,5 Millionen Franken Seit Jahren ist die Verkehrssituation im Bütschwiler Gewerbegebiet Lerchenfeld ein strittiges Thema. Ein Komitee verknüpfte es gar mit den flankierenden Massnahmen, die im Rahmen der Umfahrung nötig werden. Seitens des Kantons geschah nichts. Bis jetzt.

Das Gebiet Lerchenfeld (Bildmitte) wächst, und damit auch die Verkehrsbelastung. Bild: Ruben Schönenberger

Seit 2014 entsteht bei Lütisburg-Station im Lerchenfeld ein wirtschaftliches Schwerpunktgebiet für die Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil. Fast ebenso weit zurück reichen die Diskussionen über notwendige verkehrstechnische Anpassungen. Der Verein Keflam, das «Komitee für echte flankierende Massnahmen», nutzte im Jahr 2019 den Streit um ebendiese Massnahmen, um dem Kanton eine Kreisellösung im Lerchenfeld schmackhaft zu machen. Vergebens, der Kanton klammerte das Gebiet aus, als es um die Anpassungen bezüglich der Umfahrung Bütschwil ging.

Aber nun tut sich doch etwas im Lerchenfeld. Wie kürzlich bekannt wurde, hat die Regierung die Umgestaltung des Verkehrsknotens neu mit erster Priorität ins 18. Strassenbauprogramm für die Jahre 2024 bis 2028 aufgenommen. Für das Bauvorhaben sind vorerst 2,5 Millionen Franken vorgesehen, 1,5 Millionen davon will der Kanton übernehmen. Die restlichen Kosten fallen bei der Gemeinde an.

Dringender Handlungsbedarf erkannt

Karl Brändle, Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil. Bild: PD

Die politische Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil zeigt sich äusserst zufrieden. «Wir sind sehr erfreut, dass dieses Projekt in erster Priorität aufgenommen worden ist, und hoffen, dass dies der Kantonsrat in der Session auch so sieht und zustimmt», sagt auf Anfrage Gemeindepräsident Karl Brändle. Die Gemeinderäte von Bütschwil-Ganterschwil sowie Lütisburg hätten den Ausbau des Knotens Lerchenfeld beim Kanton beantragt. «Es besteht dringender Handlungsbedarf», hält Brändle fest.

Ruben Schuler, Kantonsrat und Mitglied des Keflam-Vorstands. Bild: PD

Gar von einem «Riesenerfolg» spricht Ruben Schuler, Kantonsrat und Vorstandsmitglied von Keflam. Er sagt: «Der Handlungsbedarf wurde unsererseits im Jahr 2019 initial und mehrfach aufgezeigt, woraufhin ein Gutachten und nun die Aufnahme ins 18. Strassenbauprogramm folgten.» Zu Beginn habe es seitens des Kantons noch geheissen, dass es nicht so dringend sei. «Jetzt folgen erfreulicherweise dennoch Taten», so Schuler.

Wachstum beim Gewerbe führt zu Mehrverkehr

Das Gewerbegebiet Lerchenfeld hat sich über die Jahre langsam, aber stetig entwickelt. Im Januar dieses Jahres hat dort etwa die Bäckereikette Kuhn ihre Grossproduktionsanlage eröffnet. Das Gewerbegebiet wird weiter anwachsen – und damit auch die Verkehrsbelastung.

Die Detaildiskussionen zur kantonalen Lösung werden noch folgen. Und auch die Diskussion im Kantonsrat: denn das 18. Strassenbauprogramm soll gemäss Ratsinformationssystem während der Herbstsession behandelt werden.