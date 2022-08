Strassenbau Bazenheid: Die Hitze verzögerte teilweise die Markierung für Tempo 30, doch nun ist die Erweiterung abgeschlossen In Bazenheid wurde die Tempo-30-Zone im Bereich von Neugasse, Spelterinistrasse, Grüenaustrasse, Flurstrasse und Weidstrasse erweitert. Die letzten Arbeiten werden in diesen Tagen ausgeführt.

Die neue Tempo-30-Zone an der Neugasse. Bild: PD

In Bazenheid wurde die Erweiterung der Tempo-30-Zone im Bereich von Neugasse, Spelterinistrasse und Grüenaustrasse, Flurstrasse und Weidstrasse abgeschlossen. Dies teilt die Gemeinde Kirchberg mit.

Das Verfahren dazu war bereits 2021 abgeschlossen worden. Weil aber entlang der Neugasse für den Bau der Fernwärmeleitung verschiedene Strassen aufgebrochen werden mussten, wurde die Umsetzung auf 2022 verschoben. So konnte sich das aufgefüllte Material vor dem Einbau des Deckbelages wieder setzen.

Im Juli konnten die Deckbeläge an der Neugasse, der Spelterinistrasse, der Konsumstrasse und der Hinteren Bahnhofstrasse eingebaut werden. Nach den Belagseinbauten wurden die Markierungen für die Tempo-30-Zone auf der Strasse angebracht und die baulichen Elemente aufgestellt.

Für die Markierungen mussten mildere Temperaturen abgewartet werden

Eine Verzögerung ergab sich bei der Belagseinfärbung zwischen Konsumstrasse und Spelterinistrasse. «Wegen der hohen Temperaturen konnte die Einfärbung nicht eingebracht werden, weil sonst mit qualitativen Mängeln hätte gerechnet werden müssen», schreibt die Gemeinde. Es mussten erst mildere Temperaturen abgewartet werden.

Damit die Markierungen an der Spelterinistrasse angebracht werden konnten, musste es erst etwas kühler werden. Bild: PD

Nach dem 1. Betriebsjahr der erweiterten Tempo-30-Zone wird die Wirksamkeit der Massnahmen überprüft. Ausserdem soll zusammen mit der Bevölkerung an einer Informationsveranstaltung Bilanz gezogen werden. Dabei sollen auch allfällige Erweiterungen der Tempo-30-Zone in Bazenheid thematisiert werden können. Diese Veranstaltung soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 durchgeführt werden. (pd/rop)