St.Galler Kantonalschwingfest 2022 Wil Ein weiteres Stück einer langjährigen Tradition: Siegermuni Camino entwickelt sich prächtig und wird schon Vater Bereits im 13. Jahrhundert bekamen Schwinger für ihre Leistungen einen Lebendpreis. So wird es auch am St.Galler Kantonalschwingfest in Wil sein, wo dem Sieger ein Muni überreicht wird. Ein Besuch im Stall, 100 Tage vor dem Grossanlass.

Besitzer Peter Truniger mit Camino, dem Siegermuni des St.Galler Kantonalschwingfest 2022 in Wil. Bild: Beat Lanzendorfer

Bei seiner Geburt im August 2020 brachte er rund 40 Kilogramm auf die Waage. Bei seiner Taufe am 17. November 2021, er hört seither auf den Namen Camino, war es schon das Zehnfache des Geburtsgewichts. Nun wiegt der Siegermuni des St.Galler Kantonalschwingfestes vom 29. Mai in Wil stattliche 660 Kilogramm.

Ein Augenschein im Stall in Dreien bestätigt, was Besitzer Peter Truniger zuvor am Telefon gesagt hat: «Camino entwickelt sich prächtig, er ist mittlerweile ein stattlicher Muni.»

Camino wird bereits für die Zucht eingesetzt

Der 43-jährige Peter Truniger geht davon aus, dass Camino bis im Mai täglich noch etwa ein Kilogramm zulegen wird und seinem neuen Besitzer, dem Sieger des St.Galler Kantonalen, mit rund 750 Kilogramm übergeben werden kann. Auch sonst präsentiert sich das Tier in guter Verfassung. Peter Truniger sagt mit einem Augenzwinkern:

Peter Truniger, Besitzer des Siegermunis. Bild: Beat Lanzendorfer

«Normalerweise ist ein Muni mit ungefähr einem Jahr geschlechtsreif, Camino war da etwas früher dran.»

Auch deshalb werde er noch vor dem Grossanlass in Wil zum ersten Mal Vater. In der Zwischenzeit sind rund 25 Kühe und Rinder von Camino trächtig.

Peter Truniger, er hat in jungen Jahren selber geschwungen, betreibt in der Underschönau in der Gemeinde Kirchberg einen landwirtschaftlichen Milchwirtschaftsbetrieb. In seinem Stall stehen 35 Kühe plus etwa gleich viele Kälber. Für die Unterbringung der Rinder hat er einen Stall oberhalb von Dreien in der Gemeinde Mosnang gepachtet.

Lebendpreise sind eine jahrhundertealte Tradition

Lebendpreise haben gemäss Überlieferung im Schwingen eine lange Tradition. Dies lässt sich bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgen. Schon damals haben die besten Schwinger Naturalpreise erhalten.

Früher war es üblich, dass Lebendpreise ab Stufe Kantonalfest überreicht wurden. Mit der zunehmenden Bedeutung und den grösser werdenden Gabentempeln werden Lebendpreise heute durchaus auch an Verbandsfesten abgegeben.