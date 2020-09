Interview «St.Galler Brot, Käse und Skifahren fehlen mir» – Ausgewanderter Toggenburger denkt gerade in Krisenzeiten gerne an seine Heimat zurück Als Jugendlicher lebte Peter Speck im Lichtensteig. Vor geraumer Zeit wanderte er nach Neuseeland aus. Das Coronavirus hat seine abgeschiedene Insel zwar nicht erreicht, die Auswirkungen der Coronapandemie machen ihm aber gleich bei beiden seiner Geschäftszweige zu schaffen.

Exklusiv für Abonnenten

Peter Speck in seinem Garten auf der Great-Barrier-Insel in Neuseeland. Bild: PD

Peter Speck ist in Lichtensteig aufgewachsen und lebt seit über 40 Jahren in Neuseeland. Der gelernte Landschaftsgärtner erzählt über die Covid-19-Massnahmen an seinem Wohnort, über das Leben auf einer abgelegenen Insel und von seiner Jugendzeit im Toggenburg.

Neuseeland verzeichnet gerade nur 1500 Coronavirus-Infizierte. Sie leben auf einer kleinen, abgeschiedenen Insel im Norden des Landes. Hat es die Krankheit Covid-19 überhaupt bis zu Ihnen auf die Great-Barrier-Insel geschafft?

Peter Speck: Nein, wir sind virusfrei. Aber die Massnahmen im Land treffen auch uns. Wir waren auf der Great-Barrier-Insel quasi in Quarantäne, da während der strengsten Massnahmen vom 26. März bis 14. Mai niemand mehr ein- oder ausreisen durfte. Auch Personen vom Festland Neuseelands nicht.

Das Land war während Wochen in einem strengen Lockdown. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Meine Frau und ich leben sehr abgelegen auf einem 16 Hektaren grossen Anwesen. Wir leben also auch in normalen Zeiten isoliert, fast wie in einer Oase. Deswegen hat mir die Coronakrise zu Hause nicht viel ausgemacht. Einen Einfluss hatte sie auf mein gesellschaftliches Leben. Ich konnte wegen des Lockdowns nicht mehr ins Pub, und auch meine Freunde treffen ging nicht mehr. Zudem war meine Mutter auf dem Festland im Spital. Ich durfte sie nicht mehr besuchen.

War auch Ihre Arbeit vom Lockdown betroffen?

Ja, extrem. Ich durfte kaum mehr arbeiten. Wir mussten beispielsweise sämtliche Buchungen für unser Airbnb stornieren. Auch den Gartenbau, mein anderes Standbein, musste ich komplett hinunterfahren. Einzig Feuerholz verteilen durfte ich noch. Doch meine Frau und ich wissen uns zu helfen, da wir seit Jahrzehnten abgeschieden leben. Uns geht es gut hier. Ich bin sehr dankbar, denn wir müssen nicht hungern und haben alles, was wir brauchen.

Am 14. Mai hat die neuseeländische Regierung die Massnahmen gelockert, nun darf man wieder in Restaurants und in Läden. Wie sieht die Situation aktuell für Sie aus?

Bei uns hat sich alles wieder etwas entspannt. Ich kann wieder ausserhalb unseres Anwesens arbeiten und habe im Gartenbau viel zu tun. Noch fehlen uns aber die Airbnb-Gäste. Doch ich kann mir vorstellen, dass sich das bald ändert, da die Neuseeländer noch nicht ins Ausland reisen dürfen. Für die Great-Barrier-Insel ist das positiv, da so viele Einheimische ihr eigenes Land bereisen und einige davon auch zu uns kommen werden.

Im Gartenbau gibt es für Peter Speck wieder mehr zu tun. Bild: PD

Sie sind in Lichtensteig aufgewachsen. Vermissen Sie das Toggenburg in solchen Krisenzeiten?

Durchaus, ja. Denn ich habe wunderschöne Erinnerungen an meine Jugendzeit. Etwa an die Lehre, die ich von 1974 bis 77 bei Gartenbau Sibold in Wattwil gemacht habe. Es war eine wunderbare Zeit, um im Toggenburg Teenager zu sein. Ich bin dankbar, dass ich das erleben durfte. Auch meine alten Freunde, St.Galler Brot, Schweizer Käse, Schokolade und Skifahren fehlen mir. Aber ich schätze, was ich hier in Neuseeland habe. Ich mache das Beste daraus. Es bringt nichts, lange traurig sein.

Jugend im Toggenburg (mst) Peter Speck lebt mit seiner deutschen Frau Helga seit 40 Jahren auf der Great-Barrier-Insel. Diese liegt eine halbe Stunde Flugzeit vor Auckland, der grössten Stadt des Landes, im Norden Neuseelands. Die Insel ist 285 Quadratkilometer gross und mit gut 1000 Einwohnern kaum besiedelt. Ausländische Touristen bereisen die Insel vergleichsweise selten, da sie abgelegen und die touristische Infrastruktur, anders als im Rest des Landes, nur gering ausgebaut ist. Peter Speck ist gelernter Landschaftsgärtner. Der heute 63-Jährige wurde in Neuseeland geboren. Seine Eltern zogen mit ihm, als er ein Kleinkind war, zurück in die Schweiz. Seine Jugendzeit verbrachte Peter Speck im Toggenburg, in Lichtensteig. Als er 21 Jahre alt war, zog es ihn wieder nach Neuseeland zurück und zwei Jahre später kaufte er sich einen Bauernhof auf der Great-Barrier-Insel. Noch heute hält er mit seiner Frau einige wenige Kühe und Kälber. Peter Speck hat zwei erwachsene Kinder. Seine Eltern und sein Bruder zogen Ende der 70er-Jahre ebenfalls wieder von der Schweiz nach Neuseeland.



Reisen Sie oft in die Schweiz?

Das letzte Mal war ich 2015 in der Schweiz. Ich wollte dieses Jahr hinfliegen, aber das geht jetzt wohl kaum.

Wenn Sie etwas aus der Schweiz nach Neuseeland importieren könnten, was wäre es?

Die Zuverlässigkeit der Schweizer. Viele Neuseeländer haben meiner Meinung nach eine zu starke «Laissez-faire»-Einstellung. In der Schweiz kann man sich auf die Leute verlassen. Das schätzen auch meine Kunden hier auf der Great-Barrier-Insel an mir. An den Neuseeländern schätze ich, dass sie sehr tolerant und nicht engstirnig sind.

Sie leben seit 40 Jahren auf einer abgeschiedenen Insel. Was fasziniert Sie an der Great-Barrier-Insel?

Mir gefällt es hier äusserst gut. Wir haben unser Anwesen und können machen, was wir wollen. Zudem halten die tausend Bewohner der Insel zueinander. Wir helfen uns gegenseitig, wo immer es geht. Auf einer abgelegenen Insel geht es nicht anders.