St. Galler Baudirektorin Susanne Hartmann zeigt sich im Toggenburg beeindruckt über die Wirtschaftlichkeit der Holzenergie

Regierungsrätin Susanne Hartmann hat drei Energiestädte im Kanton St. Gallen besucht. Die erste Station war das Holzenergiezentrum in Nesslau. Seit zehn Jahren versorgt dieses 120 Kunden im Dorf mit Wärme und leistet so einen grossen Beitrag an die Energieautarkie der Gemeinde.