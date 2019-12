Steuerkraft des Toggenburgs steigt – im kantonalen Vergleich ist die Region dennoch mit deutlichem Abstand an letzter Stelle Im kantonsweiten Vergleich weist das Thur- und Neckertal eine tiefe Steuerkraft auf. Aber diese hat sich verbessert.

Die Steuerkraft im Toggenburg ist deutlich gestiegen. Sie nahm 2018 um über fünf Prozent zu. Damit setzt sich ein Trend fort, der seit 2012 anhält. Neu liegt die Steuerkraft pro Einwohner des Wahlkreises bei 1850 Franken. Der Toggenburger Wert ist nach wie vor der im Kantonsvergleich tiefste. Mit deutlichem Abstand zum zweittiefsten Wert, den das Sarganserland ausweist (2156 Franken).

Im Vergleich der Toggenburger Gemeinden verliert Lichtensteig seine Spitzenposition. Der Rückgang von 2052 auf 1955 Franken führt dazu, dass sowohl Kirchberg (Steigerung von 1980 auf 2033 Franken) als auch Wildhaus-Alt St.Johann (von 1989 auf 2140 Franken) am Städtli vorbeiziehen. Die Steuerkraft ist demnach zuoberst im Tal am höchsten. Im Kantonsvergleich liegt aber auch Wildhaus-Alt St.Johann nur im Mittelfeld (Platz 43 von 77 Gemeinden).

Die Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann steht neu an der Spitze der Rangliste betreffend Steuerkraft im Toggenburg. Bild: Urs Bucher

Tiefste Steuerkraft im Neckertal

Wenig überraschend liegen die meisten Toggenburger Gemeinden auf den hinteren Rängen. Auf den letzten acht Plätzen figurieren sieben Gemeinden aus der Region. Auf Platz 77 und damit am Schluss der Rangliste liegt Neckertal mit einer Steuerkraft von 1487 Franken.

«Das liegt zum Teil daran, dass in unserer Gemeinde günstiger Wohnraum erhältlich ist, welcher auch für bescheidenere Einkommen noch tragbar ist», sagt Gemeindepräsidentin Vreni Wild. «Und Bauland für Wohnraum, der steuerkräftige Einwohnerinnen und Einwohner anlocken könnte, haben wir kaum mehr.» Die Gemeinde Neckertal tauscht den Platz mit Hemberg, das neu mit einer Steuerkraft von 1543 Franken auf dem zweitletzten Platz liegt.

Grösste Verschuldung in Lichtensteig

Eine Toggenburger Gemeinde liegt auch bei der Nettoverschuldung pro Kopf auf dem zweitletzten Platz im Kantonsvergleich. Lichtensteig konnte diese zwar ganz leicht um drei Franken senken, bleibt aber mit einer Verschuldung von 5713 Franken pro Kopf in den hintersten Regionen. «Wir mussten in den vergangenen Jahren stark investieren», erklärt Stadtpräsident Mathias Müller die Gründe. «Der grosse Schub ist aber jetzt vorbei.» In den kommenden Jahren würden die Investitionen wieder auf ein normales Mass sinken, damit werde auch die Verschuldung zurückgehen.

Zudem würde durch die kommende Umstellung auf das neue Rechnungsmodell der St.Galler Gemeinden (RMSG) das Finanzvermögen der Gemeinde sowieso aufgewertet, womit die grossen stillen Reserven sichtbar werden, welche zeigen, dass den Schulden veräusserbare Gegenwerte gegenüberstehen.

Ebenfalls eine Verschuldung pro Kopf weisen die Gemeinden Mosnang, Hemberg, Oberhelfenschwil, Bütschwil-Ganterschwil und Ebnat-Kappel aus. Die letzteren beiden liegen allerdings unter der Grenze von 1000 Franken pro Kopf und gelten damit nicht als stark verschuldet. Das gilt auch für Neckertal. Sie ist jedoch die einzige der Toggenburger Gemeinden, die bereits im 2018 auf das neue Rechnungsmodell umgestellt hat. Die Nettoschulden pro Kopf von rund 200 Franken sind deshalb nur bedingt mit den Ergebnissen der anderen Gemeinden vergleichbar. Die Aufwertung des Finanzvermögens, deren Auswirkungen sich in Lichtensteig erst in einer späteren Statistik zeigen werden, wirken sich hier bereits aus.

Trotzdem lässt sich sagen, dass die Gemeinde die Verschuldung deutlich reduzieren konnte. Im Vorjahr und nach dem alten Berechnungsmodell betrug sie noch über 3500 Franken pro Kopf.

Fünf Gemeinden mit Nettovermögen

Die restlichen Toggenburger Gemeinden weisen eine negative Nettoverschuldung, also ein Nettovermögen aus. Am meisten Geld auf der Seite hat Lütisburg mit rund 3000 Franken Nettovermögen pro Kopf. Die Gemeinde liegt damit im kantonsweiten Vergleich wie schon im Vorjahr auf dem fünften Platz. Auch Nesslau (1163 Franken) und Wattwil (1118 Franken) haben über 1000 Franken Vermögen pro Einwohnerin oder Einwohner, in Kirchberg liegt der Wert bei 916 Franken und Wildhaus-Alt St.Johann bei 830 Franken.