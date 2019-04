Kommentar Steuerfussreduktionen in den Toggenburger Gemeinden sind richtig Als Reaktion auf die guten Zahlen sinkt in rund der Hälfte der Toggenburger Gemeinden der Steuerfuss. Das ist durchaus nachvollziehbar. Sabine Camedda

Die Bürgerversammlungen haben gezeigt, dass die Toggenburger Gemeinden finanziell nicht schlecht da stehen. Talauf und Talab berichten die Gemeinderäte über Einnahmenüberschüsse. Trotzdem hat man als Bürger nicht das Gefühl, dass etwas fehlen würde. Die Strassen sind in einem guten Zustand, der Winterdienst läuft tadellos. Die Kinder werden in den Schulen gut ausgebildet und die Senioren werden durch die Spitex oder in den Heimen gut betreut.

Die Zeit ist nun gekommen, um dem Steuerzahler etwas zurück zu geben, und zwar in Form einer Entlastung. Viele Gemeinden haben dies erkannt und den Steuerfuss gesenkt. Wohl blieben diese Verminderungen in einigen Gemeinden noch in einem bescheidenen Rahmen, einzig Neckertal mit 10 und Nesslau mit 14 Prozent kamen bei der Steuerfusssenkung in einen zweistelligen Bereich.

Ein richtiger und wichtiger Schritt

Alle diese Gemeinden haben einen wichtigen und richtigen Schritt gemacht. Wichtig, denn sie können auf diese Weise den Steuerzahler für ihre treu erfüllte Pflicht danken. Richtig war dies vor allem vor dem Hintergrund, dass das Eigenkapital mit dem neuen Rechnungsmodell der St.Galler Gemeinden als Reserve anzuschauen ist und nur verkleinert werden kann, um einen Verlust auszugleichen. Eigenkapital anzuhäufen bringt nicht mehr so viel wie bisher.

Es ist verständlich, dass die Gemeinden, in denen mit neuen Schulhäusern, Heimen oder anderer Gemeindeinfrastruktur grosse Investitionen bevorstehen, den Steuerfuss jetzt nicht zu tief ansetzen wollen. Den anderen Gemeinden sei geraten, den Steuerfuss nicht so unrealistisch tief anzusetzen, dass der Gemeindehaushalt aus dem Lot gerät.

Spare in der Zeit...

Wenn sich die generelle Finanzlage ändert und das Eigenkapital schmilzt, dürfen sich die Gemeinderäte nicht genieren, den Steuerfuss wieder so weit zu erhöhen wie es nötig ist. Diese Massnahme greift schnell und spült Geld in die Kasse der öffentlichen Hand. Es ist auch nicht sinnvoll, das Geld nun mit vollen Händen auszugeben. Das Sprichwort «Spare in der Zeit, dann hast du in der Not» sollte nach wie vor gelten.