Steuerfüsse der Gemeinden falsch in der Datenbank Der Kanton St.Gallen weist in seiner Statistikdatenbank für einzelne Gemeinden falsche Zahlen beim Steuerfuss 2018 aus. Auch das Toggenburg ist betroffen. Ruben Schönenberger

Wie hoch sind die Steuerfüsse im Toggenburg? (Bild: Reto Martin)

Gemeindefusionen lohnen sich in der Regel. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von Gemeindereformer Bruno Schaible, die gestern im «Toggenburger Tagblatt» im Artikel «Zusammen in eine bessere Zukunft» thematisiert wurde.

Teil dieser Berichterstattung war auch eine Übersicht über die Entwicklung der Steuerfüsse in den Toggenburger Gemeinden seit 2007. Die Daten entstammen aus der Statistikdatenbank der Fachstelle für Statistik des Kantons St.Gallen. Nach Erscheinen der gestrigen Zeitung wurde die Redaktion kontaktiert, dass die Steuerfüsse für einzelne Gemeinden nicht korrekt seien.

In der Tat stellte sich heraus, dass die in der Statistikdatenbank des Kantons angegebenen Werte in den Gemeinden Wildhaus-Alt St.Johann, Oberhelfenschwil, Neckertal und Mosnang nicht korrekt waren. Richtig sind die in der nachfolgenden Tabelle ersichtlichen Werte. Die Fachstelle für Statistik des Kantons kümmert sich um die Korrektur der Datenbank.

Steuerfüsse 2018 im Toggenburg