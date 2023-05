Sternenhimmel im Juni Mit Schwung von der Erde zum Jupiter Neu entwickelte Batterien, die mit Atommüll aus Kernkraftwerken betrieben werden können, in Sonden eingesetzt , stossen weit in das Weltall vor. Zwischen dem 11. und 21. Juni fliegen viele Sternschnuppen über den Himmel.

Sonne

Aufgang

1. Juni, 5.38 Uhr

21. Juni, 5.34 Uhr

30. Juni, 5.38 Uhr

Untergang

1. Juni, 21.04 Uhr

21. Juni, 21.17 Uhr

30. Juni, 21.18 Uhr

Die Sonne überquert den Himmelsäquator am 21. Juni im Sternbild Zwillinge und erreicht den höchsten Punkt am Taghimmel. Der astronomische Sommer auf der Nordhalbkugel beginnt.

Mond

Vollmond: Sonntag, 4. Juni, im Sternbild Skorpion

Neumond: Sonntag, 18. Juni, im Sternbild Stier

Planeten

Merkur: Er kann nicht beobachtet werden.

Venus: Sie strahlt hell am westlichen Abendhimmel.

Mars: Er steht ganz in der Nähe der Venus, ist aber kein auffälliges Objekt mehr.

Jupiter: Er kann am Morgenhimmel im Osten beobachtet werden.

Saturn: Er geht um zirka 2 Uhr auf und kann in der zweiten Nachthälfte beobachtet werden.

Sterne und Milchstrasse

Mitten am Himmel leuchtet ein Stern besonders hell: Arktur im Sternbild Bootes. Er gehört zu den Nachbarsternen der Sonne, denn er ist nur knapp 37 Lichtjahre von ihr entfernt. Seine Masse ist nur wenig grösser als die Sonnenmasse, er ist aber viel grösser und leuchtet etwa 200 mal heller als die Sonne. Die orange Farbe des Sterns deutet darauf hin, dass die Oberflächentemperatur um zirka 1500 Grad geringer ist als diejenige der Sonne.

Hoch im Osten leuchtet ein heller Stern: die Wega im Sternbild Leier, ebenfalls ein sonnennaher Stern in nur 25 Lichtjahren Entfernung. Der Stern ist erst knapp 500 Millionen Jahre alt. Er entstand also zu einer Zeit, in der es auf der Erde nur zwei Kontinente gab: Gondwana und Laurasia. Es war das Erdzeitalter Kambrium. Damals explodierte das Leben förmlich: Der Sauerstoffgehalt in der Luft stieg an, und sowohl das Leben im Meer als auch auf dem Land verbreitete sich rasant. Riesige Farnwälder auf dem Festland, Korallenriffe, Gliederfüssler wie Trilobiten im Meer, Ammoniten und erste Tiere mit Skeletten bildeten sich. Zurück zur Wega: Sie ist als junger Stern zudem der vierthellste am Himmel. Im Westen sieht man immer noch das Sternbild Löwe, und westlich des Löwenkopfes leuchtet die Venus.

Dann fällt horizontnah ein heller Stern auf: Spica im Sternbild Jungfrau. Spica ist einer der heissesten Sterne am Himmel: 22 000 Grad. Im Vergleich zur Sonne mit knapp 6000 Grad sind die Kernfusionen in der Spica viel stärker. Im Osten taucht über dem Horizont bereits das Sternbild Skorpion auf. Auch in diesem Sternbild fällt ein Stern auf: Es ist Antares, der leicht rötlich scheint. Hinter dem Skorpion folgt das Sternbild Schlangenträger. Westlich des Polarsterns im Norden sieht man den Grossen Bären und östlich folgt das Sternbild Drache. Das Milchstrassenband zieht sich vom Nordosten vorbei am Sternbild Leier bis zum Skorpion.

Sternschnuppen

Es sind keine grösseren Sternschnuppenströme zu erwarten. Zwischen dem 11. und 21. Juni fliegen Sternschnuppen aus der Region Leier über den Himmel, aus andern Regionen kommen noch weitere. Gesamthaft betrachtet sind nur wenige pro Stunde zu erwarten.

Solarpanels oder Batterien

Wann immer Sonden oder Teleskope ins Weltall befördert werden, stellt sich die Frage nach den Energiearten, welche die Objekte steuerbar und aktiv erhalten. Je weiter Sonden ins Weltall geschickt werden, um neue astronomische Erkenntnisse zu gewinnen, desto schwieriger wird es, diese Geräte mit Sonnenenergie zu versorgen. Satelliten und Teleskope, welche im erdnahen Bereich operieren, werden vorzugsweise mit Sonnensegeln ausgerüstet. Auch die ISS wird mit Sonnenenergie versorgt.

Die Cassini-Sonde, welche 1997 zum Saturn geschickt worden war, um den Ringplaneten und ihre Monde zu erkunden, wurde mit einer Radionuklid-Batterie bestückt. Die Sonde musste 1999 bei einem Swingby-Manöver an der Erde vorbei Schwung aufnehmen, um zum Jupiter zu gelangen. Damals gab es heftigen Widerstand gegen das Swingby-Manöver um die Erde. Was wäre geschehen, wenn die Sonde auf die Erde gestürzt wäre?

Die NASA liess sich auf die Argumente nicht ein, weil sie sicher war, dass die Berechnungen des Vorbeifluges an der Erde stimmten. Die Sonde flog tatsächlich haargenau auf der berechneten Bahn um die Erde. Sie musste auch beim Jupiter Schwung holen, um den noch viel weiter entfernten Saturn zu erreichen. Nach den vierjährigen Messungen beim Saturn wurde die Sonde gezielt in den Saturn gelenkt. Auf keinen Fall hätte die Sonde auf einem Saturnmond landen dürfen, weil sie mit Erdkeimen belastet war. Auf zwei Saturnmonden gibt es Ozeane, und da wollte man sicher sein, dass keine Erdkeime die Ozeane berühren.

Die Cassini-Sonde enthielt eine Plutonium-Batterie. Heute werden neue Wege beschritten, denn Plutonium ist selten. Es werden Batterien entwickelt, welche mit Atomabfällen aus Kernkraftwerken bestückt werden. Die Batterien sind viel billiger als Plutonium-Batterien.

In den Dreissiger Jahren dieses Jahrhunderts sind Mondfähren von der NASA und ESA geplant, die mit solchen Batterien bestückt werden sollen. Solarpanel-Sonden wären viel schwerer und komplizierter zu lenken. Andere Nationen wollen ebenfalls zum Mond, um ihn genauer zu erforschen. Vor allem soll der Mond als Basis für weitere Flüge ins All benützt werden. Ein eigentlicher Wettlauf zum Mond ist entstanden. Schliesslich will man einmal mit Astronautinnen oder Astronauten den Mars besuchen, um nach Spuren von Leben direkt an Ort zu forschen.