Sternenhimmel Im Mai kommt es zu einer totalen Mondfinsternis – allerdings kurz vor Monduntergang Beim nächsten Vollmond am 16. Mai kommt es zu einer totalen Mondfinsternis. Es wird allerdings nicht viel Zeit bleiben, den roten Mond zu beobachten.

Sonne

Sonnenaufgang 1. Mai: 6.21 Uhr

31. Mai: 5.38 Uhr

Sonnenuntergang 1. Mai: 20.30 Uhr

31. Mai: 21.02 Uhr

Mond

Vollmond: Montag, 16. Mai, im Sternbild Waage, totale Mondfinsternis.

Neumond: Montag, 30. Mai, im Sternbild Stier bei den Plejaden.

Planeten

Merkur: In den ersten Maitagen geht er um ca. 22 Uhr unter. Er kann unter günstigen Sichtbedingungen am Nordwesthorizont gesehen werden.

Venus: Sie leuchtet hell am Morgenhimmel.

Mars: Er ist der Planet der ersten Nachthälfte.

Jupiter: Am frühen Morgen kann er im Osten beobachtet werden.

Saturn: Er geht gegen 4 Uhr morgens auf und kann am frühen Morgen beobachtet werden.

Sterne und Milchstrasse

Am Maihimmel leuchten nicht viele helle Sterne. Drei fallen jedoch auf: der Arktur im Sternbild Bootes, im Osten, hoch am Himmel; Spica im Sternbild Jungfrau, über dem Horizont, ebenfalls östlich; Regulus im Sternbild Löwe, westlich, hoch am Himmel. Im Meridian gegen Norden sind die Sternbilder Grosser Bär (auch Wagen) und Kleiner Bär mit dem Polarstern auffallende Sternbilder. Zwischen dem Grossen und Kleinen Bär schlängelt sich der Drache hindurch und windet sich in einem grossen Bogen östlich am Kleinen Bär vorbei und endet beim Sternbild Herkules.

Herkules besiegte nach der griechischen Sage den Drachen. Die nördlichen Sternbilder erzählen zum grössten Teil Sagen der griechischen Welt von damals. Zwei Sternbilder südwestlich des Sterns Spica können in klaren Nächten erkannt werden: Rabe und Becher. Der Rabe ist leichter zu sehen als der Becher, denn er enthält vier hellere Sterne. Unter diesen beiden Sternbildern zieht das Sternbild Wasserschlange vorbei. Die Wasserschlange ist das längste Sternbild des ganzen Himmels.

Warum gerade ein Rabe neben einem Becher nördlich der vorüberziehenden Wasserschlange? Gott Apollo beauftragte einen Raben, für Zeus frisches Quellwasser zu holen. Der Rabe nahm einen goldenen Becher und flog davon. Auf dem Weg setzte er sich auf einen Feigenbaum, dessen Früchte noch nicht ganz reif waren. Deshalb wartete der Vogel, bis die Früchte wenige Tage später reif waren. Dann sättigte er sich und flog zur Quelle weiter. Er war aber verspätet. Da packte der Rabe an der Quelle eine Wasserschlange und flog zu Zeus zurück. Der Rabe sagte zu Zeus, eine Wasserschlange habe es ihm fast verunmöglicht, mit dem Becher Wasser aus der Quelle zu schöpfen. Zeus durchschaute die Lüge. So wurden Rabe, Becher und Wasserschlange von den Griechen an den Himmel gesetzt.

Der Südhimmel ist voll von Sternbildern, welche Seefahrergeschichten erzählen. Die Chinesen wiederum haben ganz andere Sternbilder. 1922 wurden an einem astronomischen Kongress 88 Sternbilder bestimmt, die heute weltweit gültig sind. Auch die Grenzen der Sternbilder wurden damals genau bestimmt.

Mondfinsternis am 16. Mai

Am Montag, dem 16. Mai, findet eine totale Mondfinsternis statt, die nur von Frühaufstehern zu sehen ist. Sie wird bei uns knapp bis zur Hälfte zu sehen sein, weil der Mond erst um 4.28 Uhr in den Kernschatten der Erde gelangt. Die Totalität beginnt um 5.29 Uhr. Der Mond wird aber bereits um 5.15 Uhr untergehen. Es bleibt also nicht viel Zeit, den roten Mond zu beobachten.

Sternschnuppen

Sternschnuppen fliegen aus vier verschiedenen Richtungen über den Himmel. Der grösste Strom kommt aus dem Sternbild Wassermann. Im Durchschnitt sind es etwa 20 Sternschnuppen pro Stunde. Weil sie sehr horizontnah über den Himmel fliegen, fallen sie für uns nicht auf.

Die Urmaterie, aus der die Sonne und die Planeten hervorgegangen sind

Die Sonne und ihre Planeten entstanden vor viereinhalb Milliarden Jahren in einer Wolke, welche sich gravitativ immer mehr zusammengezogen hat. Durch den zunehmenden Druck im Zentrum der Wolke erhöhte sich die Temperatur so stark, dass eines Tages eine Fusionsreaktion von Wasserstoff zu Helium einsetzte und der Gasball Sonne entstand. Anschliessend bildeten sich in den angrenzenden und äusseren Bereichen der Wolke Planeten, zuerst die Gasplaneten und bei weiter sinkenden Temperaturen die Felsplaneten, zu denen die Erde gehört.

Astronomen in aller Welt möchten schon lange erfahren, woraus die Urmaterie in der Gaswolke bestand. Eine Antwort darauf gibt es nur, wenn man Materie der Asteroiden untersuchen kann. Das sind kleine Himmelskörper, welche grösstenteils zwischen Mars und Jupiter um die Sonne kreisen. Wegen des Gasriesen Jupiter konnten die Asteroiden nie zu einem Planeten zusammengeballt werden. Ihre Materie hat sich seit Beginn des Sonnensystems nie verändert.

Den Japanern ist es gelungen, 5,4 Gramm Materie vom Asteroiden Ryugu auf die Erde zu holen. 2014 startete die Sonde Hayabusa (auf Deutsch: Wanderfalke) zum 1,3 Millionen Kilometer entfernten Asteroiden und konnte eine Probe schürfen. Die Probenrückführkapsel kam 2018 auf die Erde zurück. Die Sonde Hayabusa fliegt weiter zu einem anderen Asteroiden. Sie wird erst 2031 auf die Erde zurückfliegen.

Die Nasa startete die Sonde Osiris Rex 2016 zum Asteroiden Bennu. Der Durchmesser dieses Asteroiden beträgt 500 Meter. Im Oktober 2020 gelang es der Sonde nach einem komplizierten Landemanöver, Proben zu nehmen. Sie wird 2023 im Staat Utah mit Hilfe von Fallschirmen landen, die sich in der Erdatmosphäre entfalten. Man hofft, dass sie ca. ein bis zwei Kilogramm Asteroidengestein mitbringen wird. Zurzeit werden in einigen Laboren der Welt wenige Hundertstel Gramm Gestein des Asteroiden Ryugu analysiert. Ryugu hat einen Durchmesser von 880 Meter.