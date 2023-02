Sternenhimmel Im März kreuzt die Sonne auf ihrer Bahn den Himmelsäquator und wechselt in den Nordhimmel Auf der Erde ist es schon jetzt fast Frühling in tieferen Lagen, das Himmelszelt jedoch ist noch nicht ganz im Frühling angekommen. Ab Mitte März wird dann in der Zeit zwischen 22 und 23 Uhr der Frühlingshimmel voll erscheinen.

Sonne

Sonnenaufgang 1. März 07.09 MOZ

20. März 06.30 MOZ

31. März 07.09 MOSZ

Sonnenntergang: 1. März 18.03 MOZ

20. März 18.29 MOZ

31. März 19.46 MOSZ

MOZ: Mitteleuropäische (Winter-) Ortszeit in der Region Toggenburg

MOSZ: Mitteleuropäische (Sommer-) Ortszeit

Am 20. März ist Frühlingsanfang. Die Sonne kreuzt auf ihrer Bahn den Himmelsäquator und wechselt in den Nordhimmel.

Vom Samstag, 25. März auf Sonntag, 26. März, werden die Uhren auf Sommerzeit umgestellt.

Mond

Vollmond: Dienstag, 7. März, im Sternbild Löwe

Neumond: Dienstag, 21. März, im Sternbild Wassermann

Planeten

Merkur: Ende Monat kann er kurz nach Sonnenuntergang im Westen beobachtet werden.

Venus: Sie sieht man schon bald nach Sonnenuntergang im Westen, wo sie schon vor 21 Uhr untergeht.

Mars: Er ist im Sternbild Stier zu sehen und um geht zwei Stunden nach Mitternacht unter.

Jupiter: Er kann im März nicht beobachtet werden.

Saturn: Der Ringplanet hält sich am Taghimmel auf.

Sterne und Milchstrasse

Hoch im Nordosten sehen wir das Sternbild Grosser Bär, auch Himmelswagen genannt. Er ist ein markantes Sternbild, das wir in unserer Region während des ganzen Jahres beobachten können, weil er sich in der zirkumpolaren Region befindet. Alle Sterne, die etwa 48 Grad über dem Horizont liegen, sind das ganze Jahr zu beobachten.

Südlich des Grossen Bären liegt das Sternbild Löwe. Dieses ist als liegender Löwe zu erkennen. Der helle Stern im Löwen heisst Regulus, dies bedeutet «Kleiner König» oder Prinz. In der griechischen Mythologie war der Löwe in der Nähe von Korinth ein Tier mit einem unverwundbaren Fell. Der griechische Held Herkules konnte den Löwen trotzdem überwältigen. Der Zeus-Vater setzte hierauf den Löwen an den Himmel. Das Sternbild war aber schon 4000 Jahre v. Chr. als «Löwe» bekannt.

Südlich des Löwen scheint der Himmel fast leer zu sein. Einige horizontnahe Sterne gehören zum Sternbild Wasserschlange. Das Sternbild Becher über der Wasserschlange ist nur in klaren Nächten zu sehen. Westlich des Löwenkopfes liegt das Sternbild Krebs, das nur aus schwach leuchtenden Sternen besteht.

Über dem Grossen Wagen ist der Himmelsdrache ein gut sichtbares Sternbild. Er schlängelt sich zwischen dem Grossen und Kleinen Bären hindurch. Westlich des Grossen Bären sieht man eine Sternenkette. Es ist das Sternbild Luchs. Der Danziger Astronom Johannes Hevelius führte dieses Sternbild 1690 ein. Er nannte die Sternkette deshalb Luchs, weil man so scharfe Augen wie ein Luchs haben muss, um die Sternenkette zu erkennen.

Südöstlich des Sternbildes Löwe liegt das Sternbild Jungfrau. Im kaum sichtbaren Sternbild Haar der Berenike, das über der Jungfrau liegt, befindet sich der Virgo-Galaxienhaufen, der etwa 54 Millionen Lichtjahre von der Milchstrassen-Galaxie entfernt ist und zwischen 1500 und 2000 Galaxien umfasst. Es ist nicht der einzige Galaxienhaufen im Universum. Allein schon diese Feststellung zeigt uns das unfassbar gewaltige Universum.

Im Westen verblassen allmählich die Wintersternbilder, unter ihnen Zwillinge, Fuhrmann, Orion und Stier. Im Stier sehen wir noch den Planeten Mars. Ende Februar bis anfangs März gibt es kurz nach Sonnenuntergang ein Stelldichein am Himmel: Jupiter und Venus befinden sich nahe beieinander, und die schmale Mondsichel gesellt sich dazu.

Sternschnuppen

Die Erde passiert im März eine fast leere Himmelsregion. Deshalb sind nur wenige Sternschnuppen zu sehen. Im Durchschnitt dürften es etwa fünf pro Stunde sein.

Mars – Probleme der Astronomen

Vor 54 Jahren landeten die ersten Astronauten auf dem Mond. Bei ihrer Rückkehr zur Erde mussten sie vier Wochen in Quarantäne, bevor sie sich wieder frei auf der Erde bewegen durften. Warum eine solche Massnahme? Man wollte sicher sein, dass keine Bakterien, die sich vielleicht auf dem Mond einmal hätten bilden können, auf der Erde Unheil anstiften.

Weitere fünf Mondflüge folgten bis 1972. Zum Glück wurden bei diesen Mondflügen nie erdfremde Bakterien gefunden. Allerdings haben die Astronauten mit Sicherheit irdische Bakterien auf den Mond und auf den Mars gebracht. Die Wahrscheinlichkeit, dass auf dem Mond Bakterien oder andere einzellige Lebewesen überleben könnten, ist extrem klein, weil die kosmische Strahlung diese längst vernichtet hätte. Sie ist auch ein grosses Problem für Astronauten im All.

Auf dem Mars zieht der Marsrover Perseverance seit bald drei Jahren seine Runden und sammelt Boden- und Luftproben ein. Diese sollen in etwa zehn Jahren von einem anderen Roboter aufgenommen und zur Erde zurückgebracht werden.

Vor langer Zeit gab es auf dem Mars mit grosser Wahrscheinlichkeit irgendwelche Lebensformen. Ehemalige Flussläufe auf dem Mars deuten auf diese Möglichkeit hin. Als die Erde noch kaum erkaltet war, gab es auf dem Mars wahrscheinlich erdähnliche Verhältnisse, wenn auch mit viel dünneren Luftschichten. Deshalb suchen die Wissenschaftler intensiv auf dem Mars nach Lebensspuren.

Der Mars liegt noch in der habitablen Zone, also in der Zone, in der das Wasser nicht nur in gefrorenem Zustand vorliegt. Wenn es der NASA und der ESA gelingen sollte, die Marsproben auf die Erde zurück zu bringen, dann stellt sich die Frage nach Mars-Bakterien, die wieder zum Leben erweckt werden könnten, wie das schon bei Erdbohrungen der Fall war.

Solche Bakterien, sollten sie noch lebensfähig sein, könnten die Erde verseuchen, wenn sie unkontrolliert aus Laboren entweichen würden. Die verantwortlichen Wissenschafter müssen sich mit solchen Problemen heute schon beschäftigen. Reisen zu andern Planeten und zurück bergen grosse Gefahren für unsern Planeten!